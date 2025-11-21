Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin – Ο χειρότερος μήνας από το κραχ του 2022
Το δημοφιλές κρυπτονόμισμα έχει χάσει πάνω από το 25% της αξίας του μέσα στον Νοέμβριο - Εκροές άνω των 900 εκατ. δολαρίων από τα ETFs - Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η πτώση, μπορεί να οδηγηθούμε σε νέο κύκλο κρίσης
Η αγορά των κρυπτονομισμάτων εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς το Bitcoin οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από την κατάρρευση του 2022, επαναφέροντας μνήμες από την εποχή της καταστροφής των TerraUSD και FTX.
Την Παρασκευή, το δημοφιλές κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 6,4% στα 81.629 δολάρια, ενώ το Ether έχασε πάνω από 7,6%, πέφτοντας κάτω από τα 2.700 δολάρια. Τα μικρότερα tokens ακολούθησαν την ίδια πτωτική τάση, ενώ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, επιβεβαιώνοντας την πλήρη «στροφή» των επενδυτών σε κατάσταση αποφυγής κινδύνου (risk off).
Μόνο μέσα στον Νοέμβριο, το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 25% της αξίας του, στη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2022, όταν το stablecoin TerraUSD του Ντο Κουόν κατέρρευσε, ξεκινώντας ένα ντόμινο εταιρικών πτωχεύσεων που κορυφώθηκε με τη χρεοκοπία του ανταλλακτηρίου FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.
Παρά το «φιλικό προς τα crypto» κλίμα στον Λευκό Οίκο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και την αυξανόμενη θεσμική υιοθέτηση των ψηφιακών assets, το Bitcoin έχει υποχωρήσει πάνω από 30% από το εντυπωσιακό ράλι προς τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου. Η πτώση επιταχύνθηκε μετά τον εκρηκτικό «γύρο» ρευστοποιήσεων στις 10 Οκτωβρίου, οι οποίες «εξαέρωσαν» 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες (leveraged) θέσεις και διέγραψαν περίπου 1,5 τρισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι πρόσθετες ρευστοποιήσεις σε leveraged θέσεις ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass.
