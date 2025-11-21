Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin – Ο χειρότερος μήνας από το κραχ του 2022

Το δημοφιλές κρυπτονόμισμα έχει χάσει πάνω από το 25% της αξίας του μέσα στον Νοέμβριο - Εκροές άνω των 900 εκατ. δολαρίων από τα ETFs - Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η πτώση, μπορεί να οδηγηθούμε σε νέο κύκλο κρίσης