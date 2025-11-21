Προς τη χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο οι παγκόσμιες αγορές – Πιέσεις στην Ασία, βουτιά για το bitcoin
Oι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και το αν οι μαζικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν καρπούς ωθούν τους επενδυτές να απομακρυνθούν από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία
Οι μετοχές αναμένεται να σημειώσουν τη χειρότερη εβδομάδα των τελευταίων επτά μηνών, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και το αν οι μαζικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν καρπούς ωθούν τους επενδυτές να απομακρυνθούν από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δείκτης MSCI All Country World Index έχει υποχωρήσει κατά 3% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις 4 Απριλίου, όταν οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ταρακούνησαν τις αγορές. Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,7% — σημειώνοντας επίσης τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο — μετά την πτώση των δεικτών της Wall Street την Πέμπτη. Και τα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται κάτω από τα 86.000 δολάρια.
Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν πτώση, μετά τις ισχυρές απώλειες των μετοχών τεχνολογίας των ΗΠΑ και την εξασθένιση των ελπίδων των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,40% κατά την έναρξη των συναλλαγών, ενώ ο δείκτης Topix έχασε 0,056%.
Ο τεχνολογικός όμιλος SoftBank έπεσε πάνω από 10%. Άλλες μετοχές τεχνολογικών εταιρειών του δείκτη σημείωσαν πτώση, με την Advantest να χάνει πάνω από 9%, την Tokyo Electron να υποχωρεί σχεδόν 6%, την Lasertec να πέφτει σχεδόν 5% και την Renesas Electron να χάνει 1,95%.
Ο βασικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, υποστηρίζοντας την αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε κατά 3,8% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,14%. Οι δεικτοβαρείς του Kospi, Samsung Electronics και SK Hynix, έπεσαν κατά 4% και 9% αντίστοιχα.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,6%.
Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,6% κατά την έναρξη των συναλλαγών, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech υποχώρησε κατά 3,07%. Η μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας Baidu υποχώρησε κατά 6%, η Xiaomi Corp υποχώρησε κατά 4,51% και η Tencent υποχώρησε κατά 2,25%.
Οι μετοχές της Hang Seng στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης υπέστησαν απώλειες. Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD σημείωσε πτώση 2,68%, ενώ οι Nio και Li Auto σημείωσαν πτώση σχεδόν 6% και περίπου 2% αντίστοιχα.
Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 2,44%.
Ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε πτώση 0,16%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex με πτώση 0,18%.
Εν τω μεταξύ, το bitcoin υποχώρησε κατά 0,91% στα 85.550 δολάρια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών. Το Ether έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών του και έκλεισε με πτώση 1,08% στα 2.802,81 δολάρια.
