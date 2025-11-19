«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και παράταση για την υπαγωγή μέχρι το τέλος Μαΐου 2026 στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Το μέγιστο όριο εισοδήματος αυξάνεται στα 25.000 ευρώ οι άγαμοι, 35.000 ευρώ οι έγγαμοι, 39.000 ευρώ οι μονογονεϊκές με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί - Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής πάει για την 31η Μαΐου 2026, αντί του τέλους 2025