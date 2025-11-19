Στη βουλή το νομοσχέδιο για τη Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή - Τι προβλέπεται για την αναγραφή της πορείας της τιμής στα νωπά προϊόντα
Στη βουλή το νομοσχέδιο για τη Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή - Τι προβλέπεται για την αναγραφή της πορείας της τιμής στα νωπά προϊόντα
Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η συνένωση των ελεγκτικών μηχανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών σε ένα ενιαίο σχήμα
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».
«Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η συνένωση των ελεγκτικών μηχανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και η υπαγωγή τους σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και λειτουργικά αυτόνομο διοικητικό σχήμα, με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, μέσω της κεντρικής οργάνωσης και της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, ιδίως μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ψηφιακών εργαλείων», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
Με το νομοσχέδιο ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ως αρμόδια αρχή αφενός για τον έλεγχο της αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής σε νωπά προϊόντα, από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αφετέρου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 47 του νομοσχεδίου αφορά την αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα στις
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Όπως αναφέρει «οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αναγράφουν, κατά τρόπο προσήκοντα και ευκρινή, τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πορεία διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού» Αρμόδια αρχή ελέγχου για την εφαρμογή της ρύθμισης και την επιβολή των κυρώσεων, ορίζεται η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Επίσης, αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ως προς τη χρηματοδότησή της, την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων απαραίτητων για την αποτελεσματική της λειτουργία και τη δυνατότητα απασχόλησης ασκούμενων σ' αυτή, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και την αναβάθμιση του ρόλου της.
Δείτε όλο το νομοσχέδιο εδώ
Δείτε όλο το νομοσχέδιο εδώ
