Τέταρτη ημέρα πτώσης στη Wall Street - Οι επενδυτές δυσκολεύονται να βρουν ανοδικά στηρίγματα

Το μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον Αύγουστο συμπλήρωσε η αμερικανική αγορά - Οι τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο, καθώς συντηρούνται οι φόβοι για φούσκα στην ΑΙ - Αρνητικός παράγοντας και τα χαμηλά προγνωστικά για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed