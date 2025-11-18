Τέταρτη ημέρα πτώσης στη Wall Street - Οι επενδυτές δυσκολεύονται να βρουν ανοδικά στηρίγματα
Τέταρτη ημέρα πτώσης στη Wall Street - Οι επενδυτές δυσκολεύονται να βρουν ανοδικά στηρίγματα
Το μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον Αύγουστο συμπλήρωσε η αμερικανική αγορά - Οι τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο, καθώς συντηρούνται οι φόβοι για φούσκα στην ΑΙ - Αρνητικός παράγοντας και τα χαμηλά προγνωστικά για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed
Σε πτωτική τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα βρέθηκαν την Τρίτη οι αμερικανικές μετοχές κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, συμπληρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον Αύγουστο, καθώς η Wall Street δυσκολεύεται να αποτινάξει τους φόβους για υπερβολικές αποτιμήσεις στον κλάδο της ΑΙ που μπορεί να οδηγήσει σε φούσκα συμπαρασύροντας όλη την αγορά.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,07% στις 46.091 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,83% στις 6.617 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,21% και τις 22.432 μονάδες.
Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX παρέμεινε σταθερά πάνω από το όριο των 20 μονάδων, περίπου στις 23 μονάδες, αντανακλώντας την αβεβαιότητα στην αγορά.
Στην αγορά συναλλάγματος, οι αποδόσεις υποχώρησαν ανεπαίσθητα με το 10ετές να προσγειώνεται στο 4,12% και το 2ετές στο 3,58%.
Η πίεση αυξήθηκε γενικότερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικοί γίγαντες συνεχίζουν να δαπανούν τεράστια ποσά στην AI. Χαρακτηριστική είναι η νέα κολοσσιαία συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα, βάσει της οποίας η Microsoft Corp. και η Nvidia δεσμεύτηκαν να επενδύσουν έως και 15 δισ. δολάρια στην Anthropic PBC, σε μια κίνηση που δένει ακόμη περισσότερο τον developers της AI με δύο από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της ανταγωνίστριας της OpenAI.
Στη Wall Street αυξάνονται οι φόβοι ότι η AI δεν παράγει ακόμα αρκετά έσοδα ή κέρδη για να δικαιολογήσει τις μαζικές επενδύσεις σε νέα υποδομή. Οι αποτιμήσεις του κλάδου χρειάζονται επαναξιολόγηση, υπογράμμισε ο Ντάνιελ Πίντο, αντιπρόεδρος της JPMorgan Chase.
Δεν είναι τυχαίο ότι Αλεξάντερ Χάισλ της Rothschild & Co Redburn προειδοποίησε ότι το θετικό επενδυτικό αφήγημα για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον σαφές και ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στους hyperscalers. Μάλιστα, αποτέλεσε τον πρώτο από τους στρατηγικούς αναλυτές της αγοράς που τόλμησε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της σύστασης του για τις μετοχές της Microsoft Corp. και της Amazon από «buy» σε «neutral» δημιουργώντας προβληματισμό.
Μέσα στο κλίμα αυτά τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει την Τετάρτη η Nvidia, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης κρίνονται ως καθοριστικά για την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες.
Είναι… λίγο να πει κανείς ότι η αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia είναι απλά σημαντική, εξήγησε ο Ράιαν Γκραμπίνσκι της Strategas, δεδομένης της τεράστιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας που ξεπερνά τους κλάδους ενέργειας, υλικών και ακινήτων μαζί. Οι επιδόσεις του γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ «είναι πιθανό να στείλει κύματα στις αγορές των ΗΠΑ αλλά και διεθνώς… έχοντας τη δυνατότητα να ανατρέψει το κλίμα ξανά προς την αισιοδοξία».
Σύμφωνα με τον Τζέιμς Ντέμερτ της Main Street Research, το γεγονός ότι η μετοχή της Nvidia διόρθωσε ελαφρώς τις προηγούμενες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει μειώσει κάπως τον πήχη, διευκολύνοντας τις εκτιμήσεις της επόμενης ημέρας για το χρηματιστήριο.
«Αναμένουμε η Nvidia να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις και να παρουσιάσει guidance για μελλοντικά έσοδα και κέρδη υψηλότερα από ό,τι περιμένουν οι επενδυτές». Όμως, ουδείς αναλυτής αρνείται πως αν οι επιδόσεις κριθούν ως απογοητευτικές, οι επόμενες ημέρες προμηνύονται από τώρα δύσκολες.
Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America Corp., οι ταμειακές θέσεις των επενδυτών υποχώρησαν κάτω από ένα κρίσιμο όριο, ενεργοποιώντας ένα λεγόμενο sell signal για τις μετοχές. Με την έκθεση των επενδυτών σε μετοχές να παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ο στρατηγικός αναλυτής της τράπεζας, Μάικλ Χάρτνετ προειδοποίησε ότι η αγορά θα συνεχίσει σε τροχιά διόρθωσης, αν η Fed δεν προχωρήσει τελικά σε μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,07% στις 46.091 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,83% στις 6.617 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,21% και τις 22.432 μονάδες.
Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX παρέμεινε σταθερά πάνω από το όριο των 20 μονάδων, περίπου στις 23 μονάδες, αντανακλώντας την αβεβαιότητα στην αγορά.
Στην αγορά συναλλάγματος, οι αποδόσεις υποχώρησαν ανεπαίσθητα με το 10ετές να προσγειώνεται στο 4,12% και το 2ετές στο 3,58%.
Η πίεση αυξήθηκε γενικότερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικοί γίγαντες συνεχίζουν να δαπανούν τεράστια ποσά στην AI. Χαρακτηριστική είναι η νέα κολοσσιαία συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα, βάσει της οποίας η Microsoft Corp. και η Nvidia δεσμεύτηκαν να επενδύσουν έως και 15 δισ. δολάρια στην Anthropic PBC, σε μια κίνηση που δένει ακόμη περισσότερο τον developers της AI με δύο από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της ανταγωνίστριας της OpenAI.
Στη Wall Street αυξάνονται οι φόβοι ότι η AI δεν παράγει ακόμα αρκετά έσοδα ή κέρδη για να δικαιολογήσει τις μαζικές επενδύσεις σε νέα υποδομή. Οι αποτιμήσεις του κλάδου χρειάζονται επαναξιολόγηση, υπογράμμισε ο Ντάνιελ Πίντο, αντιπρόεδρος της JPMorgan Chase.
Δεν είναι τυχαίο ότι Αλεξάντερ Χάισλ της Rothschild & Co Redburn προειδοποίησε ότι το θετικό επενδυτικό αφήγημα για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον σαφές και ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στους hyperscalers. Μάλιστα, αποτέλεσε τον πρώτο από τους στρατηγικούς αναλυτές της αγοράς που τόλμησε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της σύστασης του για τις μετοχές της Microsoft Corp. και της Amazon από «buy» σε «neutral» δημιουργώντας προβληματισμό.
Μέσα στο κλίμα αυτά τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει την Τετάρτη η Nvidia, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης κρίνονται ως καθοριστικά για την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες.
Είναι… λίγο να πει κανείς ότι η αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia είναι απλά σημαντική, εξήγησε ο Ράιαν Γκραμπίνσκι της Strategas, δεδομένης της τεράστιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας που ξεπερνά τους κλάδους ενέργειας, υλικών και ακινήτων μαζί. Οι επιδόσεις του γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ «είναι πιθανό να στείλει κύματα στις αγορές των ΗΠΑ αλλά και διεθνώς… έχοντας τη δυνατότητα να ανατρέψει το κλίμα ξανά προς την αισιοδοξία».
Σύμφωνα με τον Τζέιμς Ντέμερτ της Main Street Research, το γεγονός ότι η μετοχή της Nvidia διόρθωσε ελαφρώς τις προηγούμενες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει μειώσει κάπως τον πήχη, διευκολύνοντας τις εκτιμήσεις της επόμενης ημέρας για το χρηματιστήριο.
«Αναμένουμε η Nvidia να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις και να παρουσιάσει guidance για μελλοντικά έσοδα και κέρδη υψηλότερα από ό,τι περιμένουν οι επενδυτές». Όμως, ουδείς αναλυτής αρνείται πως αν οι επιδόσεις κριθούν ως απογοητευτικές, οι επόμενες ημέρες προμηνύονται από τώρα δύσκολες.
Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America Corp., οι ταμειακές θέσεις των επενδυτών υποχώρησαν κάτω από ένα κρίσιμο όριο, ενεργοποιώντας ένα λεγόμενο sell signal για τις μετοχές. Με την έκθεση των επενδυτών σε μετοχές να παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ο στρατηγικός αναλυτής της τράπεζας, Μάικλ Χάρτνετ προειδοποίησε ότι η αγορά θα συνεχίσει σε τροχιά διόρθωσης, αν η Fed δεν προχωρήσει τελικά σε μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα.
Πραγματικά, η αλλαγή των προγνωστικών σε σχέση με την έκβαση της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου είναι από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα.
Αξιωματούχοι της Fed έχουν εντείνει τις προειδοποιήσεις ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ίσως επιβραδυνθεί ή ακόμη και να σταματήσει, δημιουργώντας αμφιβολίες για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας. Βέβαια, τα μέλη του συμβουλίου συμφωνούν ότι η αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί, αλλά διαφωνούν για το εάν η τάση αυτή θα ενισχυθεί.
Η δημοσίευση, την Πέμπτη, της έκθεσης για την απασχόληση (Jobs Report) για το μήνα Σεπτέμβριο, μετά από σημαντική χρονική καθυστέρηση λόγω του shutdown, θα βοηθήσει κάπως να καθαρίσει το τοπίο. Όμως, υπάρχει σημαντικό κενό πληροφόρησης για την πορεία της αγοράς εργασίας αλλά και του πληθωρισμού, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική εικόνα που θα καλείται να διαχειριστεί η Fed.
H ασάφεια αυτή έχει αλλάξει αναγκαστικά τα προγνωστικά με τους traders να προεξοφλούν πλέον τρίτη μείωση των επιτοκίων το Δεκέμβριο σε ποσοστό της τάξεως του 45% από άνω του 60% την περασμένη εβδομάδα και άνω του 90% στις αρχές Νοεμβρίου.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν και σήμερα στο επίκεντρο με την Nvidia να συγκεντρώνει τα βλέμματα ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της για το τρίμηνο. Ο τεχνολογικός κολοσσός υποχώρησε πάνω από 2,5%, όπως επίσης και οι Amazon και Microsoft από τις Υπέροχες Επτά.
Στις μεγάλες χαμένες της ημέρας και η Home Depot, καθώς τα αποτελέσματα της αναμένονταν καλύτερα γεγονός που φούντωσε την ανησυχία της αγοράς για την πορεία της καταναλωτικής ζήτησης και άρα της οικονομίας υπό τη σκιά των δασμών.
Αρνητικό πρόσημο και για τη Meta, που κατάφερε πάντως να περιορίσει αισθητά τις απώλειες της, μετά την τεράστια δικαστική νίκη που πέτυχε κόντρα στην ομοσπονδιακή επιτροπή εμπορίου που την είχε σύρει στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι δρα μονοπωλιακά μετά την απόκτηση του WhatsApp και του Instagram. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία των 1,5 τρισ. δολαρίων γλίτωσε τα χειρότερα και το ενδεχόμενο μιας αναγκαστικής διάσπασης της σε μικρότερα κομμάτια.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Αξιωματούχοι της Fed έχουν εντείνει τις προειδοποιήσεις ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ίσως επιβραδυνθεί ή ακόμη και να σταματήσει, δημιουργώντας αμφιβολίες για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας. Βέβαια, τα μέλη του συμβουλίου συμφωνούν ότι η αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί, αλλά διαφωνούν για το εάν η τάση αυτή θα ενισχυθεί.
Η δημοσίευση, την Πέμπτη, της έκθεσης για την απασχόληση (Jobs Report) για το μήνα Σεπτέμβριο, μετά από σημαντική χρονική καθυστέρηση λόγω του shutdown, θα βοηθήσει κάπως να καθαρίσει το τοπίο. Όμως, υπάρχει σημαντικό κενό πληροφόρησης για την πορεία της αγοράς εργασίας αλλά και του πληθωρισμού, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική εικόνα που θα καλείται να διαχειριστεί η Fed.
H ασάφεια αυτή έχει αλλάξει αναγκαστικά τα προγνωστικά με τους traders να προεξοφλούν πλέον τρίτη μείωση των επιτοκίων το Δεκέμβριο σε ποσοστό της τάξεως του 45% από άνω του 60% την περασμένη εβδομάδα και άνω του 90% στις αρχές Νοεμβρίου.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν και σήμερα στο επίκεντρο με την Nvidia να συγκεντρώνει τα βλέμματα ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της για το τρίμηνο. Ο τεχνολογικός κολοσσός υποχώρησε πάνω από 2,5%, όπως επίσης και οι Amazon και Microsoft από τις Υπέροχες Επτά.
Στις μεγάλες χαμένες της ημέρας και η Home Depot, καθώς τα αποτελέσματα της αναμένονταν καλύτερα γεγονός που φούντωσε την ανησυχία της αγοράς για την πορεία της καταναλωτικής ζήτησης και άρα της οικονομίας υπό τη σκιά των δασμών.
Αρνητικό πρόσημο και για τη Meta, που κατάφερε πάντως να περιορίσει αισθητά τις απώλειες της, μετά την τεράστια δικαστική νίκη που πέτυχε κόντρα στην ομοσπονδιακή επιτροπή εμπορίου που την είχε σύρει στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι δρα μονοπωλιακά μετά την απόκτηση του WhatsApp και του Instagram. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία των 1,5 τρισ. δολαρίων γλίτωσε τα χειρότερα και το ενδεχόμενο μιας αναγκαστικής διάσπασης της σε μικρότερα κομμάτια.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα