Πώς η ΔΕΗ μετατρέπεται σε power-tech ηγέτη της νέας ενεργειακής εποχής
Στο Λονδίνο η διοίκηση για το τριετές business plan 2026-2028 - Οι αναπροσαρμοσμένοι στόχοι επενδύσεων άνω των 10 δισ. ευρώ, τα νέα έργα ΑΠΕ στο εξωτερικό και μια δεύτερη ΔΕΗ στα Βαλκάνια
Κάποτε η ΔΕΗ ήταν απλώς ο «γίγαντας» που φώτιζε τα σπίτια και κινούσε τη βιομηχανία της χώρας. Σήμερα μεταμορφώνεται σε μια δύναμη που φιλοδοξεί να ξαναγράψει τον ενεργειακό της ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια, «σβήνοντας» τα πέτρινα χρόνια έως και το 2019 που σημάδεψαν την ιστορία της.
Στον ορίζοντα ενός πλάνου που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ, η Επιχείρηση αφήνει πίσω της το βαρύ παρελθόν του λιγνίτη και ρίχνεται με ταχύτητα στη νέα εποχή της καθαρής «έξυπνης» ενέργειας. Το σήμα για αυτή τη μεγάλη στροφή δίνει το σφράγισμα όλων των φουγάρων και η Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα γυρίσει σε μονάδα φυσικού αερίου.
Με τη στρατηγική της να απλώνεται από τα ελληνικά φωτοβολταϊκά πάρκα έως τις ανεμογεννήτριες στα ρουμανικά όρη και από τα δίκτυα της Δυτικής Μακεδονίας έως τα ηλεκτρικά συστήματα του μέλλοντος, η Επιχείρηση δεν επιδιώκει απλώς να παραμείνει ενεργειακός παίκτης, αλλά να γίνει αρχιτέκτονας του επόμενου ενεργειακού χάρτη.
