Οι νέες μπίζνες, ο Ζελένσκι, το… λαβράκι και η Pax Americana, πώς «πάει» το Μ.Μ τον Σαμαρά, η νέα εξαγορά της Metlen και η πώληση του Ικτίνου
Οι νέες μπίζνες, ο Ζελένσκι, το… λαβράκι και η Pax Americana, πώς «πάει» το Μ.Μ τον Σαμαρά, η νέα εξαγορά της Metlen και η πώληση του Ικτίνου
Χαίρετε, μερικές σκέψεις για τη σημερινή ημέρα επετείου του Πολυτεχνείου
Συνήθως, σε όλον τον κόσμο, μετά από μερικά χρόνια από ένα ιστορικό γεγονός για μια χώρα, η πολιτεία, οι πρωταγωνιστές, εφόσον είναι στη ζωή, και η κοινωνία τιμάει αυτό ακριβώς το γεγονός με εκδηλώσεις μνήμης και σεβασμού, κάποια αφιερώματα αλλά γενικά με ειρηνικές εκδηλώσεις συλλογικής μνήμης. Στην Ελλάδα, 51 χρόνια μετά, η ημέρα της εξέγερσης φοιτητών και άλλων πολιτών κατά της Χούντας αποτελεί αφορμή για να σπάσουν και να διαλύσουν την Αθήνα, να καταστρέψουν με μπογιές τη… μαρτυρική (από όλες τις απόψεις) πρόσοψη του Πολυτεχνείου και, στο τέλος της ημέρας, να κάψουν και... λίγα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας με μολότοφ, μπροστά στα μάτια χιλιάδων εμβρόντητων τουριστών που απολαμβάνουν ακόμα -μέσα Νοεμβρίου- τον ευλογημένο καιρό της Ελλάδας. Αν αυτό θέλουμε μισό αιώνα μετά, ας αναρωτηθούμε. Αλλά νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν το θέλει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν τιμάει τους ανθρώπους που ξεσηκώθηκαν τότε κατά της Χούντας και είτε διακινδύνευσαν είτε έχασαν τη ζωή τους.
Μπίζνες και Pax Americana
-Κατά τα λοιπά, όσα είδαμε εδώ και 15 ημέρες να συμβαίνουν στην Αθήνα με τις γεωπολιτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν χθες με την έλευση του Ζελένσκι, που ήρθε να υπογράψει ότι η Ουκρανία θα προμηθεύεται -μέσω Ελλάδος- αμερικανικό LNG. Τα υπόλοιπα που ζητάει, κυρίως σε οπλικά κ.λπ., δεν νομίζω ότι θα τα πάρει, και νομίζω ότι η πιο ουσιαστική συνάντηση που είχε χθες εδώ ήταν με την πρέσβη Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία και όχι μόνο αφού, φυσικά, τον ενδιαφέρει πολύ η άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση που έχει η ίδια στον Πλανητάρχη. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέμε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ο «αμερικανικός παράγων» είναι σταθερά εδώ, χτίζει δουλειές και επιχειρηματικές συμφωνίες και δεν είναι στην Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κυρίως όμως, αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι η ασφάλεια της χώρας έναντι της Τουρκίας την οποία, φυσικά, πρωτίστως την εξασφαλίζουν οι Αμερικανοί. Αυτό το «είμαι εδώ» που είπε πρόσφατα η Γκίλφοϊλ στο συνέδριο Greece Talks την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για τον εξ Ανατολών κίνδυνο, συνδυάζεται αυτή την ώρα με τον «Κάθετο Διάδρομο», που όχι μόνο περνάει μέσα από την Ελλάδα, αλλά είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Λαυράκι και LNG
-Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα χθες στο Μ.Μ ήταν πολύ θερμό, ενώ ο Κ.Μ είχε σχεδιάσει και φιλοξενία του Ζελένσκι και της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Μετά τις δηλώσεις και την υπογραφή της συμφωνίας για το αέριο, είχαμε το γεύμα των δύο αντιπροσωπειών, με μενού λαυράκι με χόρτα και μπουγιαμπέσα, ενώ μαθαίνω ότι ο Ζελένσκι δεν ήπιε κρασί. Τώρα, δεν ξέρω αν του άρεσε το λαυράκι, αλλά σίγουρα η συμφωνία για την παροχή του αερίου ήταν γι' αυτόν κρίσιμη, καθώς ο χειμώνας στην Ουκρανία δείχνει τα δόντια του. Η συμφωνία αυτή ήταν στην πραγματικότητα το follow up της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στο P-TEC για τη σύμπραξη AKTOR-ΔΕΠΑ για τη μεταφορά LNG και θα μπει σε λειτουργία από το τέλος Δεκεμβρίου.
Αμεσα τα κέρδη από το LNG για την ΑΚΤΟR
- Με την ευκαιρία των όσων είπαμε προηγουμένως, να προσθέσω και ένα σημαντικό επιχειρηματικό tip. Όπως ανακοινώθηκε, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν χθες Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026. Η συμφωνία προβλέπει πως η μεταφορά του LNG από τις ΗΠΑ θα γίνει μέσω του "Route 1", που έχει διατεθεί στους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs). Αν «μεταφράσουμε» επιχειρηματικά την ανακοίνωση, σημαίνει ότι η διακρατική συμφωνία θα εκτελεστεί μέσω της Atlantic‑See LNG Trade (των Venture Capital, AKTOR και ΔΕΠΑ). Συνεπώς, η εμπορία αμερικανικού LNG ξεκινά άμεσα, από μέσα Δεκεμβρίου, και όχι το 2030, κάτι που σημαίνει πως η κατά 60% θυγατρική της Άκτωρ θα ξεκινήσει ήδη από την αρχή του 2026 να φέρνει αποτελέσματα στον ισολογισμό της, αφού ενοποιούνται τα αποτελέσματα της Atlantic‑See LNG σε αυτά της Άκτωρ. Δηλαδή, ο όμιλος ΑΚΤΟR ξεκινά να γράφει στα αποτελέσματα κέρδη από τη νέα δραστηριότητα πολύ νωρίτερα.
Η Κίμπερλι και τα drones
-Ως προς τα ενεργειακά και την απόφαση της Ελλάδας να παίξει το χαρτί αυτής της συμφωνίας, μην παραγνωρίζετε τον ρόλο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει έρθει με ξεκάθαρη ατζέντα στην Ελλάδα, την οποία και περιέγραψε την περασμένη Παρασκευή στο Greece Talks. Να σας πω παρενθετικά ότι η συνέντευξή της συζητήθηκε πολύ και η ίδια ήταν ικανοποιημένη γιατί πέρασε σαφή μηνύματα. Κατά τα άλλα, αυτή τη φορά έγινε λίγη συζήτηση για όπλα στο προσκήνιο, αλλά στο παρασκήνιο κάτι κινείται. Για παράδειγμα, δεν θεωρώ τυχαία την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη χθες το μεσημέρι στο Μ.Μ, καθώς συμμετείχε στη διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών. Οι Ουκρανοί, δεδομένα ζητούν όπλα που εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε, όπως Patriot. Εμείς όμως διαθέτουμε ορισμένα "παροπλισμένα" ρωσικά όπλα, τα οποία δεν υποστηρίζονται εδώ και κάποια χρόνια. Μαθαίνω ότι οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει να ρίχνουν στο τραπέζι την παροχή ουκρανικών drones στη χώρα μας, ως αντίδωρο, αλλά μια συμφωνία απέχει ακόμα.
Η συνέντευξη στην ΕΡΤ
-Πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη την Τετάρτη (θα επιστρέψει το Σάββατο) ο Κ.Μ αναμένεται να δώσει μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, όπως μαθαίνω. Θα είναι στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤNews (Παπαχλιμίντζος-Δούκα), στην πρώτη του παρουσία στη δημόσια τηλεόραση από την ώρα της ανάπτυξης του νέου ενημερωτικού καναλιού. Αν θα είναι Τρίτη ή Τετάρτη θα "κλειδώσει" λογικά σήμερα.
Σταμάτης και Μητσοτάκης
-Χθες έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο ο Δημήτρης Σταμάτης, ένας σεμνός, σοβαρός και πάντοτε συναινετικός πολιτικός, στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Μου έκανε εντύπωση στη συλλυπητήρια δήλωση του Μητσοτάκη το απόσπασμα «…όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά». Παρόμοια δήλωση έκανε και ο Σκέρτσος αναφερόμενος στην παρουσία του στην κυβέρνηση 2012-14 «…όταν κρατήσαμε τη χώρα στα δύσκολα χρόνια υπό την καθοδήγηση του Α. Σαμαρά και του Ε. Βενιζέλου». Έχω την εντύπωση ότι όλη η ΝΔ από τον Κ.Μ μέχρι τα απλά στελέχη θα αντιμετωπίζουν αντιδιαμετρικά αντιθέτως τον Σαμαρά απ’ ό,τι αυτός εκείνους και ειδικά τον πρωθυπουργό.
Παύλος Μαρινάκης
-Το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για την ΕΡΤ, τα media που ρυθμίζει, χρόνια εκκρεμότητά τους αλλά και για το κράτος δικαίου, πέρασε πανηγυρικά από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής την Παρασκευή, και όλοι οι αρμόδιοι φορείς του κλάδου είπαν τα καλύτερα, ακόμα και οι… αντίθετοι πολιτικά. Η Τσαπανίδου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και σχεδόν η υπόλοιπη αντιπολίτευση, ήταν εναντίον, αποδεικνύοντας γιατί οι άνθρωποι είναι αλλού και, γενικώς, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η γενική άρνηση δεν οδηγεί πουθενά.
Η ΜΕTLEN καταθέτει προσφορά, η ΔΕΗ πάει Λονδίνο για το business plan
-Περνάμε στα νέα από την αγορά, η οποία σήμερα υποθέτω πως θα κινηθεί σε ένα διαφορετικό μοτίβο μετά την αναβάθμιση από τη Fitch και τα νέα από το Εuronext. Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις από μεγάλους ομίλους και μικρότερες εισηγμένες. Καταρχάς σήμερα η METLEN καταθέτει την οικονομική της προσφορά για την εξαγορά του εργοστασίου αλουμινίου στη Δουνκέρκη. Αν το στοίχημα βγει, αλλάζει η εικόνα του κλάδου μεταλλουργίας για τη METLEN, με τον όμιλο να προσθέτει στον κλάδο (βάσει περυσινών αποτελεσμάτων) ετήσια ΕΒΙΤDΑ περίπου 300 εκατ. και καθαρά 150 εκατ. Η σκυτάλη περνά μεθαύριο Τετάρτη στη ΔΕΗ, που παρουσιάζει στο Λονδίνο το business plan που φέρεται πως προβλέπει επενδύσεις άνω των 10 δισ. για την περίοδο 2026-2028. Tο ενδιαφέρον στρέφεται αν οι ανακοινώσεις της ΔΕΗ θα επιβεβαιώσουν τη φημολογία που κυκλοφορεί τελευταία στην αγορά για αύξηση κεφαλαίου περίπου 1 δισ. στα 14 ευρώ που συνδυάζεται με ενδιαφέρον της Blackrock να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή.
Καταρχήν συμφωνία ΙΚΤΙΝΟΥ με fund
-Επειδή είπα προηγουμένως για μικρότερες εισηγμένες, να αναφέρω ότι η διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ κινείται για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων με στόχο να απαλλάξει την εισηγμένη από δανεισμό. Στο πλαίσιο αυτό, κατά πληροφορίες, η ΙΚΤΙΝΟΣ φέρεται να έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με ξένο fund για την έκταση των 2.500 στρεμμάτων που έχει στο όρμο Φανερωμένης στη Σητεία στην Κρήτη. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.
Μέχρι 5 Δεκεμβρίου η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
-Στην τελική ευθεία είναι η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά 100% από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε τη σχετική έγκριση ενώ την άλλη εβδομάδα αναμένεται και η έγκριση του SSM. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου με βάση τις ημερομηνίες που έχουν δώσει οι Αρχές, η εξαγορά θα έχει ολοκληρωθεί και αρχίζει το δεύτερο ουσιαστικό κεφάλαιο για την ασφαλιστική αλλά και για τις τράπεζες (Τρ. Πειραιώς και Εθνική) για το bancassurance. Μάντης δεν είμαι, αλλά κάτι μου λέει πως αυτό το κεφάλαιο δεν θα εξαντληθεί από τη μια στιγμή στην άλλη που λέμε. Θέλει πολλή δουλειά υποδομής τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και από την Εθνική Τράπεζα. Είναι δομική αλλαγή που αναδιατάσσει σχέσεις χρόνων με πολλά τεχνικά και νομικά θέματα και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να κλείσει.
Η ΕΧΑΕ στην αγκαλιά του Euronext
-Τώρα για την ΕΧΑΕ που αναφέραμε και παραπάνω, την περασμένη Πέμπτη αλλά κυρίως την Παρασκευή, οι ιδιώτες μικρομέτοχοι της ΕΧΑΕ έδειξαν πως πείθονται από τη Δημόσια Πρόταση του Στεφάν Μπουζνά και παρέδωσαν τις μετοχές τους στις χρηματιστηριακές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά τους κινητοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω της «ειδικής προμήθειας» 0,4% που είχαν για τη συναλλαγή. Σήμερα το μεσημέρι στις 2 κλείνει και τυπικά η διαδικασία, με το ποσοστό αποδοχής -σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς- να ξεπερνά το 55% και να κινείται προς το 60%. Η επιτυχία θεωρείται δεδομένη, αλλά η στήλη επιφυλάσσεται για την ακρίβεια των ποσοστών. Γεγονός πάντως είναι ότι η στρατηγική απέδωσε: οι θεσμικοί επενδυτές – ελληνικά και ξένα funds που ήδη κατείχαν μετοχές Euronext έσπευσαν να ανταλλάξουν. Για αυτούς, η μετάβαση ήταν απλή διαχειριστική κίνηση χωρίς φορολογικές επιπλοκές. Οι ιδιώτες κινήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το γεγονός είναι ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μεθαύριο 19 Νοεμβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών μπαίνει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Στις 24 Νοεμβρίου, οι μετοχές της ΕΧΑΕ θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι. Το επόμενο κεφάλαιο είναι το squeeze-out: η Euronext θα αναζητήσει το 90% και πάνω ώστε να ενσωματώσει την ΕΧΑΕ στον όμιλο.
Byte: Πάει EBITDA πάνω από 10 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
-Η Byte, όπως παρουσίασε τον Οκτώβριο στο Investor Day η IDEAL, μετατρέπεται σε μητρική εταιρeία για τις επενδύσεις της στην Πληροφορική, με θυγατρικές της την Adacom και την Bluestream. Σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα των αποτελεσμάτων που 9μήνου ακολουθεί πορεία παρόμοια με αυτή του 1ου εξαμήνου. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά, τότε αναμένουμε έσοδα πάνω από 75 εκατ. ευρώ και EBITDA πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ακούω ότι τα στελέχη της εταιρείας είναι πολύ ευχαριστημένα γιατί αυξάνεται το μικτό περιθώριο κέρδους πάνω από 7 μονάδες και το περιθώριο EBITDA σταθεροποιείται στο 15%, πάνω από 4% σε σχέση με πέρυσι. Σημαντική επίσης λένε είναι η συνεισφορά των έργων που πραγματοποιούν οι εταιρείες στο εξωτερικό και αποτελούν έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης για το μέλλον. Τα αποτελέσματα της IDEAL την Πέμπτη 20/11 λογικά θα επαληθεύσουν τις προσδοκίες της διοίκησης όπως παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε αν τα καλά αποτελέσματα θα αποτυπωθούν στην τιμή της μετοχής και η αποτίμηση της Πληροφορικής θα βοηθήσει την IDEAL.
Ελβετικό: Θεσμικά ναι... τεχνικά ίσως
-Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δουλεύει φουλ το θεσμικό πλαίσιο των ρυθμίσεων του "ελβετικού", ακούγοντας τις τράπεζες αλλά με τη ματιά στραμμένη σαφώς προς τους δανειολήπτες. Η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται πως θα είναι έτοιμη ως το τέλος του χρόνου. 'Όμως η εφαρμογή της θα χρειαστεί ίσως ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το τεχνικό κομμάτι της εφαρμογής δεν είναι και το απλούστερο. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν για τις ρυθμίσεις των δανείων του ελβετικού να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του εξωδικαστικού. Οι προσαρμογές που θα απαιτηθούν προκειμένου να εισέρχονται σε αυτήν και οι ευάλωτοι και οι μη ευάλωτοι δανειολήπτες είναι τεχνικά περίπλοκες και ίσως να απαιτήσουν κάποιο χρόνο. Ωστόσο και μια νέα εφαρμογή να στηθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει το έργο, θέλει και αυτή τον χρόνο της.
Οι νέες εταιρείες του Γιάννη Μυτιληναίου
-“Sea Front Bliss I” και “Sea Front Bliss II” ονομάζονται οι δύο νέες εταιρείες που συστάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και είναι συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Μυτιληναίου. Σκοπός των δύο εταιρειών, που εδρεύουν στη Βαρυμπόμπη, είναι -μεταξύ άλλων- η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων και ειδικότερα η ανέγερση κτιρίων είτε προς ίδια χρήση είτε προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, είτε προς μεταπώληση, οπουδήποτε ευρισκομένων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ακόμη, η κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ανακαίνιση, επισκευή, επέκταση, συντήρηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους, αστικών ή μη, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, συγκροτημάτων κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 3.300.000 ευρώ και συγκεκριμένα 2.200.000 ευρώ για τη “Sea Front Bliss I” και 1.100.000 ευρώ για τη “Sea Front Bliss II”, ενώ διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμιά. Μοναδική μέτοχος είναι η κυπριακή εταιρεία NiovalLtd, με μοναδικό μέτοχο τον Γιάννη Μυτιληναίο, ο οποίος, ως γνωστόν, εκτός από τις άλλες δραστηριότητές του (στη ναυτιλία κ.ά.) διατηρεί και το εμβληματικό Tatoi Club. Τώρα, στη διοίκηση των δύο νεοσύστατων εταιρειών συμμετέχουν η Αναστασία Μουχλίδη, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η Ελισσάβετ Παρασκευοπούλου καθώς και οι δύο κόρες του Γιάννη Μυτιληναίου, Αμαλία και Ιόλη, ως μέλη. Είναι τα ίδια πρόσωπα και με τους ίδιους ρόλους που στελεχώνουν την εταιρεία Tatoi Residences που συστάθηκε τον περασμένο Μάρτιο.
Το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου
-Στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο "Γιατί αυτοί πέτυχαν - 6 κράτη από τη σκιά στην κορυφή", το οποίο υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Oδυσσέας Aθανασίου. Ο επικεφαλής της LAMDA, που βρίσκεται στο τιμόνι του ομίλου από τα τέλη της δεκαετίας του ’00, θα μιλήσει στη σχετική παρουσίαση για το βιβλίο του για το οποίο δίνει μία πρώτη ιδέα τι πραγματεύεται, καθώς όπως δηλώνει ο ίδιος είναι «μία προσωπική αναζήτηση για το πώς μικρά κράτη χωρίς φυσικούς πόρους ή ισχύ κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή. Δεν είναι ένα βιβλίο για οικονομία ή πολιτική. Είναι ένα βιβλίο για το πώς οι σωστές επιλογές και η πίστη στους ανθρώπους μπορούν να αλλάξουν το μέλλον μιας χώρας». Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 2/12/25 στην Εθνική Πινακοθήκη και για το συγγραφικό εγχείρημα του Ο. Αθανασίου θα μιλήσουν ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου.
Ενας Θεσσαλονικιός στην Παγκόσμια Τράπεζα
-Η πληροφορία προέρχεται από αξιόπιστες πηγές αν και -προς το παρόν- δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ο Αντώνης Καμάρας, ένας επιστήμονας από τη Θεσσαλονίκη με πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Είναι μια θέση που από το 2013 έως 2021 κατείχε ο Χρήστος Παπουτσής (πρώην υπουργός και Ευρωπαίος Επίτροπος επί ΠΑΣΟΚ) ενώ από τις αρχές του 2021 την εκπροσώπηση της Ελλάδας είχε αναλάβει για πρώτη φορά μια γυναίκα, η οικονομολόγος Ελένη Παναγιωταρέα (κόρη της δημοσιογράφου Άννας Παναγιωταρέα). Τον τελευταίο χρόνο, η θέση είχε μείνει κενή. Τώρα αναλαμβάνει ο Αντώνης Καμάρας με σπουδές στο Connecticut College και στο London School of Economics και επαγγελματική διαδρομή ως σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα και στον δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και ιδρυτικό μέλος του Greek Diaspora Project του SEESOX (Oxford).
Η... τρελή διάταξη που ευνοεί τα ταχύπλοα σε βάρος των συμβατικών
-Γρίφος παραμένει το πώς δρομολογούνται τα πλοία της ακτοπλοΐας. Σήμερα ισχύουν δύο διαφορετικοί κανόνες: Τα συμβατικά πλοία πρέπει να ταξιδεύουν όλο το έτος ενώ τα ταχύπλοα μπορούν να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον για τέσσερις μήνες. Η εικόνα της αγοράς έχει ωστόσο αλλάξει ριζικά: πριν από 12 χρόνια υπήρχαν μόλις 13 ταχύπλοα, σήμερα είναι 34. Αυτό έχει δύο συνέπειες: α) Τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές. Σε γραμμές με ανταγωνισμό, τα εισιτήρια μπορεί να πέσουν στο 0,60 €/μίλι, ενώ μόλις χαθεί ο ανταγωνισμός ανεβαίνουν έως τα 3,25 €/μίλι. β) Τα συμβατικά πλοία, που υποχρεούνται να ταξιδεύουν και τον χειμώνα, πιέζονται οικονομικά το καλοκαίρι από τα ταχύπλοα και δυσκολεύονται να βγάλουν τη χρονιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι αν συνεχιστεί αυτή η ασυμμετρία υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν τα χειμερινά δρομολόγια, κάτι που θα πλήξει τη συνοχή των νησιών.
Boυβό κινεζικό κύμα στο λιμάνι του Πειραιά
-Μπορεί ΗΠΑ και Κίνα να έχουν θάψει, προσωρινά, το τσεκούρι του επιχειρηματικού-εμπορικού πολέμου, όμως ο ένας συνεχίζει να παρακολουθεί τον άλλον από κοντά. Η είδηση ότι σχεδιάζεται στρατηγική επένδυση των Αμερικανών για να δημιουργηθεί εναλλακτικός εμπορικός διάδρομος απέναντι στην Cosco και το λιμάνι του Πειραιά μέσω της ανάδειξης της Ελευσίνας δεν πέρασε απαρατήρητη από το Πεκίνο. Στο μεγάλο λιμάνι έχουν στα συρτάρια τους το σχέδιο για κατασκευή και τέταρτης προβλήτας στον χώρο ανάμεσα στο car terminal και στην προβλήτα Ι. Έργο που δεν είναι στα υποχρεωτικά. Το λιμάνι του Πειραιά, λόγω των μεγάλων φορτίων που εξυπηρετεί, κοντεύει να ξεμείνει από ζωτικό χώρο φθάνοντας το ταβάνι της διακίνησης 5,5 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων. Μία 4η προβλήτα θα τους δώσει δυνατότητα να αυξήσουν τη διακίνηση κουτιών κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο. Βέβαια, αν δεν πάρουν το πράσινο φως των Αρχών δεν μπορούν να κινηθούν οι Κινέζοι, οπότε κρατούν στάση αναμονής παρακολουθώντας τις εξελίξεις. «Υπάρχει μια βουβαμάρα», μου είπαν άνθρωποι από το λιμάνι.
Ελληνική ναυτιλία σε πλήρη φόρμα
-Οι ελληνικοί εφοπλιστικοί όμιλοι συνεχίζουν να «σαρώνουν» τα ναυπηγεία και την αγορά secondhand. Στο μέτωπο των νέων ναυπηγήσεων, Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου, StealthGas του Χάρη Βαφειά, Venergy του Βύρωνα Βασιλειάδη και Akrotiri Tankers των Μαριέλενα Προκοπίου και Κωνσταντίνου Λάμψια πρωτοστάτησαν με φρέσκες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, επενδύοντας σε σύγχρονα, scrubber-fitted πλοία – ένδειξη ότι οι μεγάλοι παίκτες βλέπουν μακροπρόθεσμα και «ποντάρουν» σε καθαρότερη και αποδοτικότερη ναυτιλία. Την ίδια ώρα, Costamare και Latsco συνεχίζουν δυναμικά στο κομμάτι των containerships, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία τους στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής. Στην αγορά μεταχειρισμένων, ελληνικό χρώμα υπήρχε τόσο στην πλευρά των αγοραστών όσο και των πωλητών, κυρίως στον κλάδο των dry bulk. Ξεχώρισε η Aegean Bulk, που αποχώρησε από το Supramax Anemos (2011), ενώ άλλος ελληνικός όμιλος προχώρησε στην απόκτηση του Isolda D (Handysize, 2011). Συνολικά, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν υπογράψει 43 νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων και 6 bulk carriers, ενώ έχουν πραγματοποιήσει 41 αγορές δεξαμενόπλοιων και 98 bulkers στη δευτερογενή αγορά. Έτσι, η Ελλάδα διατηρεί με άνεση τα πρωτεία της στην παγκόσμια δραστηριότητα S&P.
Η Trek στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ
-Σήμερα στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trek Development. Η εταιρεία της οικογένειας Παπαπολύζου δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων υποδομής (Project Development) και σε κατασκευαστικά έργα (Construction works) με έμφαση τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης υδάτων και τις εφαρμογές Smart Cities. Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια δραστηριοποίησης, η εταιρεία περνά στο επόμενο στάδιο και μέσω της εισαγωγής σχεδιάζει επενδυτικό πλάνο 4,6 εκατ. ευρώ, με την άντληση 1,9 εκατ. από την εισαγωγή και 2,7 εκατ. από ίδια κεφάλαια και τα προβλεπόμενα κέρδη για την τριετία 2025–2027. Το 30% του πλάνου αφορά οργανική ανάπτυξη, κυρίως για ενίσχυση προσωπικού και αναβάθμιση της λειτουργίας της θυγατρικής της στο Μόναχο, ενώ το 70% θα κατευθυνθεί για εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών στην Ελλάδα και στην ΕΕ.
Οι τέσσερις μετοχές που κοιτάζουν νέες κορυφές
-Αδιόρθωτη παραμένει η μετοχή της Titan εδώ και πέντε συνεδριάσεις, κάνοντας ένα ξέφρενο ράλι από τα 40 ευρώ στις παρυφές των 44 ευρώ και πλησιάζοντας περαιτέρω τα επίπεδα ρεκόρ των 45,8 ευρώ. Κινητήριος μοχλός το τετραετές πλάνο της τσιμεντοβιομηχανίας με επενδύσεις έως 4 δισ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2029. Στο κάδρο βρίσκεται και η γαλλική Vracs De L’Estuaire, για την εξαγορά της οποίας η Titan βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Το θετικό σκηνικό έρχονται να πλαισιώσουν οι ευοίωνες προβλέψεις των επενδυτικών οίκων. Η Citi έχει θέσει τιμή στόχο τα 56,1 ευρώ, η S&P βελτίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση σε BB+ και η Fitch αναβάθμισε το outlook σε θετικό. Το τελευταίο διήμερο η Motor Oil έχει υπερβεί ενδοσυνεδριακά τα 28 ευρώ, αλλά τελικά έκλεισε λίγο κάτω από το συγκεκριμένο ορόσημο. Έχει καταγράψει έξι συνεχόμενες ανόδους και σε περίπτωση που σημειώσει κέρδη άνω του 2,2% θα κάνει νέο ιστορικό ρεκόρ. Εντυπωσιακό το comeback για μια μετοχή που βρισκόταν ακόμη και κάτω από τα 20 ευρώ πριν από επτά μήνες, με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,35 ευρώ να δίνει boost. Στο προσκήνιο παραμένει η Viohalco, η οποία έπιασε νέο υψηλό και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τα 10 ευρώ. Με την πορεία της συγχρονίζεται η θυγατρική ElvalHalcor, που διεύρυνε το πολυετές ρεκόρ της και αξιώνει να πιάσει τα 3,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007.
Νέα εποχή για την EY Ελλάδος, σε μία ιστορική τοποθεσία στη Θεσσαλονίκη
-Το ιστορικό κτίριο Ματαράσσο-Αλτσέχ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα art déco της Θεσσαλονίκης, θα είναι η βάση διοίκησης της ΕΥ Ελλάδος, στη συμπρωτεύουσα. Το κτίριο -σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Μόσε Καζής στη δεκαετία του ‘30, που κάποτε φιλοξενούσε το Παράρτημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών- μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και συμπεριληπτικό χώρο εργασίας, παραμένοντας ωστόσο πιστό στην αρχική του ταυτότητα. Η ανακαίνιση του χώρου έγινε με σεβασμό στην ιστορική αρχιτεκτονική του κτιρίου, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής, ενώ παράλληλα προσαρμόστηκε στις σύγχρονες ανάγκες ενός διεθνούς συμβουλευτικού οργανισμού. Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να φιλοξενήσουν ομάδες που εξυπηρετούν πελάτες σε διάφορους τομείς, από τον χρηματοοικονομικό έως τον τεχνολογικό. Στις 22-23 Νοεμβρίου, το κοινό της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να ρίξει μια ματιά πίσω από τις πόρτες του, στο πλαίσιο του Open House της ΕΥ.
Κυκλοφορεί πολύ χρήμα στις αγορές
-Ο όρος είναι «Money Supply» Μ2 και Μ3. Στα ελληνικά αποδίδεται ως «χρηματική προσφορά» ή «νομισματική προσφορά» και αναφέρεται στο συνολικό απόθεμα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή η νομισματική προσφορά, παγκοσμίως, έφτασε τα 142 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο 2025. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ που αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία. Η αύξηση +9,1% μέσα στο 2025 αντιστοιχεί σε περίπου 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα τελευταία 25 χρόνια, από το 2000, το παγκόσμιο χρηματικό απόθεμα παρουσιάζει μέση ετήσια αύξηση 7% (CAGR), με μόνες εξαιρέσεις τις προσωρινές διακοπές κατά την κρίση του 2008 και την πανδημία του 2020. Μετά από κάθε κρίση, η ανάκαμψη υπήρξε ταχύτατη και η χρηματική επέκταση ακόμα πιο έντονη. Οι κεντρικές τράπεζες, αντιμετωπίζοντας τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της οικονομίας, βρίσκονται σε δίλημμα. Από τη μία, οι αυξήσεις επιτοκίων που ξεκίνησαν το 2022 έπρεπε να περιορίσουν τη ρευστότητα. Από την άλλη, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο, το χρηματικό απόθεμα συνεχίζει να διογκώνεται. Η υποτίμηση του δολαρίου μέσα στο 2025 αποτελεί το κρυφό κλειδί της εξίσωσης. Καθώς η αξία του χρήματος διαβρώνεται, οι επενδυτές αναγκάζονται να μετατοπίσουν τα κεφάλαιά τους σε περιουσιακά στοιχεία που προστατεύουν από τον πληθωρισμό. Το χρήμα ψάχνει διέξοδο από την απαξίωση, και η επένδυση μετατρέπεται από επιλογή σε αναγκαιότητα επιβίωσης του κεφαλαίου.
Πηγή: newmoney.gr
