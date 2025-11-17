Οι νέες μπίζνες, ο Ζελένσκι, το… λαβράκι και η Pax Americana, πώς «πάει» το Μ.Μ τον Σαμαρά, η νέα εξαγορά της Metlen και η πώληση του Ικτίνου

Κλείσιμο

Συνήθως, σε όλον τον κόσμο, μετά από μερικά χρόνια από ένα ιστορικό γεγονός για μια χώρα, η πολιτεία, οι πρωταγωνιστές, εφόσον είναι στη ζωή, και η κοινωνία τιμάει αυτό ακριβώς το γεγονός με εκδηλώσεις μνήμης και σεβασμού, κάποια αφιερώματα αλλά γενικά με ειρηνικές εκδηλώσεις συλλογικής μνήμης. Στην Ελλάδα, 51 χρόνια μετά, η ημέρα της εξέγερσης φοιτητών και άλλων πολιτών κατά της Χούντας αποτελεί αφορμή για να σπάσουν και να διαλύσουν την Αθήνα, να καταστρέψουν με μπογιές τη… μαρτυρική (από όλες τις απόψεις) πρόσοψη του Πολυτεχνείου και, στο τέλος της ημέρας, να κάψουν και... λίγα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας με μολότοφ, μπροστά στα μάτια χιλιάδων εμβρόντητων τουριστών που απολαμβάνουν ακόμα -μέσα Νοεμβρίου- τον ευλογημένο καιρό της Ελλάδας. Αν αυτό θέλουμε μισό αιώνα μετά, ας αναρωτηθούμε. Αλλά νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν το θέλει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν τιμάει τους ανθρώπους που ξεσηκώθηκαν τότε κατά της Χούντας και είτε διακινδύνευσαν είτε έχασαν τη ζωή τους.Μπίζνες και Pax Americana-Κατά τα λοιπά, όσα είδαμε εδώ και 15 ημέρες να συμβαίνουν στην Αθήνα με τις γεωπολιτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν χθες με την έλευση του Ζελένσκι, που ήρθε να υπογράψει ότι η Ουκρανία θα προμηθεύεται -μέσω Ελλάδος- αμερικανικό LNG. Τα υπόλοιπα που ζητάει, κυρίως σε οπλικά κ.λπ., δεν νομίζω ότι θα τα πάρει, και νομίζω ότι η πιο ουσιαστική συνάντηση που είχε χθες εδώ ήταν με την πρέσβη Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία και όχι μόνο αφού, φυσικά, τον ενδιαφέρει πολύ η άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση που έχει η ίδια στον Πλανητάρχη. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέμε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ο «αμερικανικός παράγων» είναι σταθερά εδώ, χτίζει δουλειές και επιχειρηματικές συμφωνίες και δεν είναι στην Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κυρίως όμως, αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι η ασφάλεια της χώρας έναντι της Τουρκίας την οποία, φυσικά, πρωτίστως την εξασφαλίζουν οι Αμερικανοί. Αυτό το «είμαι εδώ» που είπε πρόσφατα η Γκίλφοϊλ στο συνέδριο Greece Talks την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για τον εξ Ανατολών κίνδυνο, συνδυάζεται αυτή την ώρα με τον «Κάθετο Διάδρομο», που όχι μόνο περνάει μέσα από την Ελλάδα, αλλά είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.Λαυράκι και LNG-Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα χθες στο Μ.Μ ήταν πολύ θερμό, ενώ ο Κ.Μ είχε σχεδιάσει και φιλοξενία του Ζελένσκι και της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Μετά τις δηλώσεις και την υπογραφή της συμφωνίας για το αέριο, είχαμε το γεύμα των δύο αντιπροσωπειών, με μενού λαυράκι με χόρτα και μπουγιαμπέσα, ενώ μαθαίνω ότι ο Ζελένσκι δεν ήπιε κρασί. Τώρα, δεν ξέρω αν του άρεσε το λαυράκι, αλλά σίγουρα η συμφωνία για την παροχή του αερίου ήταν γι' αυτόν κρίσιμη, καθώς ο χειμώνας στην Ουκρανία δείχνει τα δόντια του. Η συμφωνία αυτή ήταν στην πραγματικότητα το follow up της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στο P-TEC για τη σύμπραξη AKTOR-ΔΕΠΑ για τη μεταφορά LNG και θα μπει σε λειτουργία από το τέλος Δεκεμβρίου.Αμεσα τα κέρδη από το LNG για την ΑΚΤΟR- Με την ευκαιρία των όσων είπαμε προηγουμένως, να προσθέσω και ένα σημαντικό επιχειρηματικό tip. Όπως ανακοινώθηκε, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν χθες Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026. Η συμφωνία προβλέπει πως η μεταφορά του LNG από τις ΗΠΑ θα γίνει μέσω του "Route 1", που έχει διατεθεί στους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs). Αν «μεταφράσουμε» επιχειρηματικά την ανακοίνωση, σημαίνει ότι η διακρατική συμφωνία θα εκτελεστεί μέσω της Atlantic‑See LNG Trade (των Venture Capital, AKTOR και ΔΕΠΑ). Συνεπώς, η εμπορία αμερικανικού LNG ξεκινά άμεσα, από μέσα Δεκεμβρίου, και όχι το 2030, κάτι που σημαίνει πως η κατά 60% θυγατρική της Άκτωρ θα ξεκινήσει ήδη από την αρχή του 2026 να φέρνει αποτελέσματα στον ισολογισμό της, αφού ενοποιούνται τα αποτελέσματα της Atlantic‑See LNG σε αυτά της Άκτωρ. Δηλαδή, ο όμιλος ΑΚΤΟR ξεκινά να γράφει στα αποτελέσματα κέρδη από τη νέα δραστηριότητα πολύ νωρίτερα.Η Κίμπερλι και τα drones-Ως προς τα ενεργειακά και την απόφαση της Ελλάδας να παίξει το χαρτί αυτής της συμφωνίας, μην παραγνωρίζετε τον ρόλο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει έρθει με ξεκάθαρη ατζέντα στην Ελλάδα, την οποία και περιέγραψε την περασμένη Παρασκευή στο Greece Talks. Να σας πω παρενθετικά ότι η συνέντευξή της συζητήθηκε πολύ και η ίδια ήταν ικανοποιημένη γιατί πέρασε σαφή μηνύματα. Κατά τα άλλα, αυτή τη φορά έγινε λίγη συζήτηση για όπλα στο προσκήνιο, αλλά στο παρασκήνιο κάτι κινείται. Για παράδειγμα, δεν θεωρώ τυχαία την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη χθες το μεσημέρι στο Μ.Μ, καθώς συμμετείχε στη διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών. Οι Ουκρανοί, δεδομένα ζητούν όπλα που εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε, όπως Patriot. Εμείς όμως διαθέτουμε ορισμένα "παροπλισμένα" ρωσικά όπλα, τα οποία δεν υποστηρίζονται εδώ και κάποια χρόνια. Μαθαίνω ότι οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει να ρίχνουν στο τραπέζι την παροχή ουκρανικών drones στη χώρα μας, ως αντίδωρο, αλλά μια συμφωνία απέχει ακόμα.Η συνέντευξη στην ΕΡΤ-Πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη την Τετάρτη (θα επιστρέψει το Σάββατο) ο Κ.Μ αναμένεται να δώσει μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, όπως μαθαίνω. Θα είναι στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤNews (Παπαχλιμίντζος-Δούκα), στην πρώτη του παρουσία στη δημόσια τηλεόραση από την ώρα της ανάπτυξης του νέου ενημερωτικού καναλιού. Αν θα είναι Τρίτη ή Τετάρτη θα "κλειδώσει" λογικά σήμερα.Σταμάτης και Μητσοτάκης