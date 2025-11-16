Red flags: Τί σημαίνουν για τις σχέσεις και γιατί όλο το Tik Tok μιλάει για αυτά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Red flags: Τί σημαίνουν για τις σχέσεις και γιατί όλο το Tik Tok μιλάει για αυτά

Στον κόσμο του σύγχρονου dating, ορισμένες συμπεριφορές απειλούν την ψυχραιμία μας περισσότερο κι από ένα αποτυχημένο πρώτο ραντεβού

Red flags: Τί σημαίνουν για τις σχέσεις και γιατί όλο το Tik Tok μιλάει για αυτά
Σε μια εποχή όπου το dating καθορίζεται από εφαρμογές, καταιγιστικά μηνύματα και μια ατέλειωτη λίστα πιθανών συντρόφων, οι νέες γνωριμίες συχνά ξεκινούν με προσδοκίες αλλά καταλήγουν να διαλύονται προτού καλά-καλά σταθούν στα πόδια τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα λοιπόν, δεν είναι μόνο να βρεις κάποιον συμβατό, αλλά να καταλάβεις έγκαιρα πότε μια σχέση διολισθαίνει σε συναισθηματική σύγχυση, ασυνέπεια ή πραγματική φθορά. Το σύγχρονο λεξιλόγιο του ραντεβού έχει γεμίσει έτσι, με προειδοποιητικά σήματα -συμπεριφορές κυρίως- που μας υπενθυμίζουν πότε πρέπει να πατήσουμε φρένο, να κόψουμε την επαφή και να διαφυλάξουμε τη λογική και την ηρεμία μας.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης