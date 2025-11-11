Ένας στους 3 ενοικιαστές δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος για να κρατήσει ένα σπίτι
Έρευνα της BluPeak σύμφωνα με την οποία ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες ρυθμίζουν ενοίκια, επιδοτούν και χτίζουν κοινωνική κατοικία, η Ελλάδα παραμένει με κατακερματισμένα δεδομένα, που δεν επιτρέπουν στοχευμένες λύσεις
Στη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση εξελίσσεται το ζήτημα της στέγασης στη χώρα μας, όπου 1 στους 3 ενοικιαστές δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος για να κρατήσει ένα σπίτι, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνώντας κατά σχεδόν 3 φορές τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες αλλά πλήττει πλέον και τη μεσαία τάξη που βλέπει τα ενοίκια να τρέχουν ταχύτερα από τους μισθούς.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τη τελευταία έρευνα της εταιρείας αναλύσεων δεδομένων ακινήτων BluPeak σε συνεργασία με τη Navigator CRE, σύμφωνα με την οποία ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες ρυθμίζουν ενοίκια, επιδοτούν και χτίζουν κοινωνική κατοικία, η Ελλάδα παραμένει με χαμηλή παραγωγή νέων σπιτιών, υψηλές αυξήσεις και κατακερματισμένα δεδομένα, που δεν επιτρέπουν στο κράτος στοχευμένες λύσεις.
