Παπαθανάσης: Οικοδομούμε ακόμα πιο ισχυρή οικονομία επιστρέφοντας σταθερά το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία
Παπαθανάσης: Οικοδομούμε ακόμα πιο ισχυρή οικονομία επιστρέφοντας σταθερά το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία
«Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ανέφερε σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας για το Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο», σχολίασε κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο
Στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο μετρήσιμο αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην Ελληνική Επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην Ελληνική Επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα