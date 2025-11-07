Παπαθανάσης: Οικοδομούμε ακόμα πιο ισχυρή οικονομία επιστρέφοντας σταθερά το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία

Στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο μετρήσιμο αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην Ελληνική Επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.