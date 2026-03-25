Χρυσός: Iσχυρή αντίδραση πάνω από τα 4.600 δολάρια με φόντο το διπλωματικό παράθυρο για το Iράν
H αγορά χρυσού ανακάμπτει μετά από έντονη διόρθωση, καθώς τα σενάρια συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν επαναφέρουν την ισορροπία μεταξύ γεωπολιτικού ρίσκου, δολαρίου και επιτοκίων
Ο χρυσός επέστρεψε σε ανοδική τροχιά, βάζοντας τέλος σε ένα εννεαήμερο πτωτικό σερί, καθώς οι αγορές αποτιμούν τα πρώτα σήματα διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η προοπτική συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να προσφέρει μια εύθραυστη ανάσα, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες σε όλα τα βασικά assets.
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κατέγραψε άνοδο έως και 2,8%, ξεπερνώντας τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από έντονη διόρθωση άνω του 15% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου — μια εξέλιξη που ανέδειξε την ιδιόμορφη συμπεριφορά του χρυσού σε ένα περιβάλλον ταυτόχρονης γεωπολιτικής έντασης και αυστηρής νομισματικής πολιτικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον έχει καταρτίσει ένα σχέδιο 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Πεκίνο καλεί την Τεχεράνη να εμπλακεί σε διάλογο. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα υψηλού επιπέδου συνομιλιών ακόμη και εντός των επόμενων ημερών, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση.
Η αγορά αντέδρασε άμεσα σε αυτό το σενάριο: το πετρέλαιο υποχώρησε, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και ο δείκτης του δολαρίου κατέγραψε πτώση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ο χρυσός κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με τις μετοχές και αντίστροφα από το πετρέλαιο — μια ασυνήθιστη δυναμική που αντανακλά τις αντικρουόμενες δυνάμεις στην αγορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα