Οι Αμερικανοί, η Κίμπερλι και τα big deals του P-Tec, η Ιθάκη του Αλέξη και οι Λαιστρυγόνες του Παππά, ο Σπύρος… πολεοδόμος και μια ιστορία από τα Χανιά

Διάβασα λοιπόν τον πρόλογό του, γιατί για το βιβλίο αυτό καθ’ αυτό θα περιμένω λίγες ακόμα ημέρες και ετοιμάζω από τώρα τα 28 ευρουδάκια που κοστίζει, εντάξει εγώ δεν έχω θέμα, αλλά δεν το λες και τζάμπα. Λοιπόν στον πρόλογό του ο Αλέξης μας «απολογείται» κατά κάποιον τρόπο, όχι για το τι έκανε επί θητείας του αλλά γιατί… είχε καλές προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν πάντα και το καλύτερο. Όπως ίσως αντελήφθη και ο ίδιος εκ των υστέρων μαζί με… όλη τη χώρα που την πλήρωσε ακριβά. Πάντως εσείς συγκρατήστε ότι αυτό που θέλει να πει ξεκάθαρα είναι ότι είχε αγαθές και πατριωτικές διαθέσεις για το καλό του λαού κ.λπ. κ.λπ. ή έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τον πρόλογό του, αλλά επιφυλάσσομαι. Θέλω να σταθώ όμως σ’ ένα σημείο που αναφέρει ο Τσίπρας γιατί έχω μια προσωπική μαρτυρία. Λέει λοιπόν κατά κάποιον τρόπο (στον πρόλογο) ότι θα μπορούσε να περιμένει να ολοκληρωθεί το μνημόνιο με το περίφημο email Χαρδούβελη και μετά να αναλάβει. Δηλαδή να περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές στον προκαθορισμένο χρόνο τους και να εκλεγεί κι όχι να ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά νωρίτερα δια της καταψήφισης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ιδού το απόσπασμα: «Όταν ανέλαβα την ευθύνη της χώρας, το 2015, η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη. Πολλοί με προέτρεπαν να αποφύγω την ευθύνη, να τη μεταθέσω σε άλλους για να παραλάβω εγώ ως ώριμο φρούτο μια χώρα απολύτως εξαντλημένη. Δεν δείλιασα. Ανέλαβα την ευθύνη, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης Ιστορίας της. Οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν δεν είχαν απλώς πολιτικό κόστος, είχαν ηθικό βάρος, κοινωνική προέκταση, ιστορική διάσταση. Ένιωθα να κουβαλώ στις πλάτες μου τα φαντάσματα των αδικαίωτων αγώνων του χθες, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς που τόλμησε να πιστέψει ότι τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν».Άλλα έλεγε όμως ο Νίκος Παππάς…-Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω τα ανωτέρω λεγόμενα του Αλέξη, αλλά εγώ πάντως εκείνη την εποχή, λίγο πριν από τις πρώτες εκλογές του 2015 είχα ρωτήσει τον (απόλυτο τότε κολλητό του Αλέξη), Νικολάρα τον Παππά: «Γιατί δεν περιμένετε να ψηφιστεί το email Χαρδούβελη, να εφαρμοστεί και η τελευταία πράξη του μνημονίου, (θυμίζω, δεν είχαν απομείνει ούτε 1 δισ. ευρώ), να ψηφίσετε ΠτΔ τον Κουβέλη και να αναλάβετε τη χώρα ''καθαρή'' σε λίγους μήνες;». Η απάντηση του Παππά τότε ήταν όμως… ακόμα πιο ξεκάθαρη (Δεκέμβριος του 2014): «Τι λες ρε, τρελός είσαι, τώρα… που γυρίζει θα τους ρίξουμε και θα γίνουμε κυβέρνηση, μετά αν αλλάξει η κατάσταση τι θα κάνουμε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει…». Όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε μια άλλη οπτική ή έστω μια άλλη ερμηνεία του ιδίου γεγονότος! Να πω όποιος βιάζεται σκοντάφτει, αν και στην περίπτωσή μας αυτοί σκόνταψαν όλη τη χώρα.EΛΤΑ-Χατζηδάκης-Δεν θα ασχοληθώ ιδιαιτέρως με την υπόθεση των ΕΛΤΑ διότι θεωρώ ότι έχει – επί της ουσίας του προβλήματος – εξαντληθεί. Άλλωστε ακούω ότι σήμερα στη Βουλή επί αυτού θα αναφερθεί σίγουρα ο Πιερρακάκης. Αυτό που ειλικρινά δεν καταλαβαίνω (ή προσπαθώ να αντιληφθώ) είναι γιατί τόση ένταση και τέτοια πρεμούρα από τον Χατζηδάκη να δείξει ότι δεν φταίει αυτός, δεν ευθύνεται κ.λπ. Μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, η Εφσυν… τον έκανε πρωτοσέλιδο. Ε και λοιπόν τι έγινε, σιγά τα ωά για έναν πολιτικό, ειδικά όταν δεν τον κατηγορούν για καμιά απάτη, ένα θέμα είναι. Νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του γιατί ο Κωστής έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολύ δύσκολα και ουσιαστικά θέματα κι όχι μια μπούρδα, όπως συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι τα ΕΛΤΑ.Το μήνυμα των βουλευτών της ΝΔ-Κατά τα άλλα στη Βουλή, κάτι ο εκνευρισμός, κάτι η διάρρηξη του ψυχικού δεσμού με το Μ.Μ, κάτι το άγχος της επανεκλογής, κάνουν τους βουλευτές της ΝΔ να επανέρχονται στο «αντάρτικο» μέσω ερωτήσεων. Βεβαίως, οι ίδιοι δεν θέλουν να φαίνεται ή να λέγεται ότι κάνουν αντάρτικο, αλλά όταν αμφισβητούν όλο το μοντέλο τιμολόγησης του ρεύματος και την «ψιλοπέφτουν» στη ΔΕΗ, πώς να το πούμε; Προφανώς, η στάση των βουλευτών δεν είναι παραγωγική, γιατί και αυτοί έχουν να χάσουν από το ξήλωμα του πουλόβερ. Από την άλλη και αυτοί αισθάνονται ότι, αν δεν πιέσουν τώρα και επιτρέψουν να τους θεωρούν δεδομένους, τότε οι ψηφοφόροι τους θα τους πάρουν στο κυνήγι. Μ' αυτά και μ' αυτά, τζάμπα οι ιδέες να μπει ο Χαρακόπουλος γραμματέας της ΚΟ, γιατί οι βουλευτές ξανάρχισαν τα ίδια που έκαναν, απλά χωρίς τη συμμετοχή του.Μια ιστορία από τα Χανιά-Μιας και ο Νίκος Καραχάλιος (θεός) αποφάσισε χθες στον Λιάγκα να πει ιστορίες από τη συνεργασία του με την Καρυστιανού και αποκάλυψε τον σχεδιασμό της για την ίδρυση κόμματος -που η ίδια δεν διέψευσε με κάποιο tweet- να σας πω κι εγώ άλλη μια. Τον περασμένο Ιούλιο που έσκαγε ο τζίτζικας, την ημέρα της επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, σε πολλά ΜΜΕ άρχισαν να έρχονται μηνύματα ότι η Καρυστιανού που θα εμφανιζόταν σε μια εκδήλωση στα Χανιά, θα έκανε μια βαρυσήμαντη πολιτική τοποθέτηση στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος. Μάλιστα, συνδεόταν με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με την κάθαρση κ.ο.κ. Βασικός διακινητής του μηνύματος ήταν ο Καραχάλιος και προφανώς όχι μόνος του. Τέλος πάντων, τα κανάλια πήγαν, το ενδιαφέρον ανέβηκε και εμφανίστηκε τότε η Καρυστιανού -ενώ στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν σε εξέλιξη η δεξίωση- να διερωτάται ποιος είπε στα ΜΜΕ για τα περί κόμματος και να διαψεύδει βεβαίως διαρρήδην αυτά τα σενάρια...Το P-TEC και η επιστροφή του 3+1-Κατά τα άλλα, μετά τις χθεσινές υποδοχές των Αμερικανών αξιωματούχων στο Μ.Μ και στο Jefferson House, ανοίγει αυλαία σήμερα το μεγάλο ενεργειακό συνέδριο του P-TEC. Οικοδεσπότης ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Κ.Μ θα ανοίξει το πρόγραμμα την Παρασκευή. Φυσικά θα γίνουν και συναντήσεις one on one και με τον Μπέργκαμ και με τον Κρις Ράιτ, αλλά τα νούμερα έχουν ενδιαφέρον. 300 εταιρείες συμμετέχουν και 1.200 σύνεδροι, αριθμός ρεκόρ για τα συνέδρια P-TEC. Παράλληλα, στην Ελλάδα βρίσκονται υπουργοί από 25 χώρες, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα έχουν την ευκαιρία για συναντήσεις, επαφές κοκ. Πάντως, η είδηση είναι ότι με αφορμή τη συνεδρίαση, στο Ζάππειο θα αναβιώσει το σχήμα 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ. Από Ελλάδα ο Παπασταύρου, από Κύπρο ο Γιώργος Παπαναστασίου, από Ισραήλ ο Έλι Κόεν και από ΗΠΑ ο Κρις Ράιτ. Αυτό και αν έχει σημασία.Συμφωνίες, ειδήσεις και Γκίλφοϊλ