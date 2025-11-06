Οι Αμερικανοί, η Κίμπερλι και τα big deals του P-Tec, η Ιθάκη του Αλέξη και οι Λαιστρυγόνες του Παππά, ο Σπύρος… πολεοδόμος και μια ιστορία από τα Χανιά
Οι Αμερικανοί, η Κίμπερλι και τα big deals του P-Tec, η Ιθάκη του Αλέξη και οι Λαιστρυγόνες του Παππά, ο Σπύρος… πολεοδόμος και μια ιστορία από τα Χανιά
Χαίρετε, πριν μπω στα τετριμμένα κυβερνητικά νέα, τι… νέα δηλαδή, μας ζαλίσανε με τα ΕΛΤΑ, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με το «πολυαναμενόμενο» βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Διάβασα λοιπόν τον πρόλογό του, γιατί για το βιβλίο αυτό καθ’ αυτό θα περιμένω λίγες ακόμα ημέρες και ετοιμάζω από τώρα τα 28 ευρουδάκια που κοστίζει, εντάξει εγώ δεν έχω θέμα, αλλά δεν το λες και τζάμπα. Λοιπόν στον πρόλογό του ο Αλέξης μας «απολογείται» κατά κάποιον τρόπο, όχι για το τι έκανε επί θητείας του αλλά γιατί… είχε καλές προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν πάντα και το καλύτερο. Όπως ίσως αντελήφθη και ο ίδιος εκ των υστέρων μαζί με… όλη τη χώρα που την πλήρωσε ακριβά. Πάντως εσείς συγκρατήστε ότι αυτό που θέλει να πει ξεκάθαρα είναι ότι είχε αγαθές και πατριωτικές διαθέσεις για το καλό του λαού κ.λπ. κ.λπ. ή έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τον πρόλογό του, αλλά επιφυλάσσομαι. Θέλω να σταθώ όμως σ’ ένα σημείο που αναφέρει ο Τσίπρας γιατί έχω μια προσωπική μαρτυρία. Λέει λοιπόν κατά κάποιον τρόπο (στον πρόλογο) ότι θα μπορούσε να περιμένει να ολοκληρωθεί το μνημόνιο με το περίφημο email Χαρδούβελη και μετά να αναλάβει. Δηλαδή να περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές στον προκαθορισμένο χρόνο τους και να εκλεγεί κι όχι να ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά νωρίτερα δια της καταψήφισης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ιδού το απόσπασμα: «Όταν ανέλαβα την ευθύνη της χώρας, το 2015, η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη. Πολλοί με προέτρεπαν να αποφύγω την ευθύνη, να τη μεταθέσω σε άλλους για να παραλάβω εγώ ως ώριμο φρούτο μια χώρα απολύτως εξαντλημένη. Δεν δείλιασα. Ανέλαβα την ευθύνη, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης Ιστορίας της. Οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν δεν είχαν απλώς πολιτικό κόστος, είχαν ηθικό βάρος, κοινωνική προέκταση, ιστορική διάσταση. Ένιωθα να κουβαλώ στις πλάτες μου τα φαντάσματα των αδικαίωτων αγώνων του χθες, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς που τόλμησε να πιστέψει ότι τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν».
Άλλα έλεγε όμως ο Νίκος Παππάς…
-Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω τα ανωτέρω λεγόμενα του Αλέξη, αλλά εγώ πάντως εκείνη την εποχή, λίγο πριν από τις πρώτες εκλογές του 2015 είχα ρωτήσει τον (απόλυτο τότε κολλητό του Αλέξη), Νικολάρα τον Παππά: «Γιατί δεν περιμένετε να ψηφιστεί το email Χαρδούβελη, να εφαρμοστεί και η τελευταία πράξη του μνημονίου, (θυμίζω, δεν είχαν απομείνει ούτε 1 δισ. ευρώ), να ψηφίσετε ΠτΔ τον Κουβέλη και να αναλάβετε τη χώρα ''καθαρή'' σε λίγους μήνες;». Η απάντηση του Παππά τότε ήταν όμως… ακόμα πιο ξεκάθαρη (Δεκέμβριος του 2014): «Τι λες ρε, τρελός είσαι, τώρα… που γυρίζει θα τους ρίξουμε και θα γίνουμε κυβέρνηση, μετά αν αλλάξει η κατάσταση τι θα κάνουμε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει…». Όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε μια άλλη οπτική ή έστω μια άλλη ερμηνεία του ιδίου γεγονότος! Να πω όποιος βιάζεται σκοντάφτει, αν και στην περίπτωσή μας αυτοί σκόνταψαν όλη τη χώρα.
EΛΤΑ-Χατζηδάκης
-Δεν θα ασχοληθώ ιδιαιτέρως με την υπόθεση των ΕΛΤΑ διότι θεωρώ ότι έχει – επί της ουσίας του προβλήματος – εξαντληθεί. Άλλωστε ακούω ότι σήμερα στη Βουλή επί αυτού θα αναφερθεί σίγουρα ο Πιερρακάκης. Αυτό που ειλικρινά δεν καταλαβαίνω (ή προσπαθώ να αντιληφθώ) είναι γιατί τόση ένταση και τέτοια πρεμούρα από τον Χατζηδάκη να δείξει ότι δεν φταίει αυτός, δεν ευθύνεται κ.λπ. Μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, η Εφσυν… τον έκανε πρωτοσέλιδο. Ε και λοιπόν τι έγινε, σιγά τα ωά για έναν πολιτικό, ειδικά όταν δεν τον κατηγορούν για καμιά απάτη, ένα θέμα είναι. Νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του γιατί ο Κωστής έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολύ δύσκολα και ουσιαστικά θέματα κι όχι μια μπούρδα, όπως συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι τα ΕΛΤΑ.
Το μήνυμα των βουλευτών της ΝΔ
-Κατά τα άλλα στη Βουλή, κάτι ο εκνευρισμός, κάτι η διάρρηξη του ψυχικού δεσμού με το Μ.Μ, κάτι το άγχος της επανεκλογής, κάνουν τους βουλευτές της ΝΔ να επανέρχονται στο «αντάρτικο» μέσω ερωτήσεων. Βεβαίως, οι ίδιοι δεν θέλουν να φαίνεται ή να λέγεται ότι κάνουν αντάρτικο, αλλά όταν αμφισβητούν όλο το μοντέλο τιμολόγησης του ρεύματος και την «ψιλοπέφτουν» στη ΔΕΗ, πώς να το πούμε; Προφανώς, η στάση των βουλευτών δεν είναι παραγωγική, γιατί και αυτοί έχουν να χάσουν από το ξήλωμα του πουλόβερ. Από την άλλη και αυτοί αισθάνονται ότι, αν δεν πιέσουν τώρα και επιτρέψουν να τους θεωρούν δεδομένους, τότε οι ψηφοφόροι τους θα τους πάρουν στο κυνήγι. Μ' αυτά και μ' αυτά, τζάμπα οι ιδέες να μπει ο Χαρακόπουλος γραμματέας της ΚΟ, γιατί οι βουλευτές ξανάρχισαν τα ίδια που έκαναν, απλά χωρίς τη συμμετοχή του.
Μια ιστορία από τα Χανιά
-Μιας και ο Νίκος Καραχάλιος (θεός) αποφάσισε χθες στον Λιάγκα να πει ιστορίες από τη συνεργασία του με την Καρυστιανού και αποκάλυψε τον σχεδιασμό της για την ίδρυση κόμματος -που η ίδια δεν διέψευσε με κάποιο tweet- να σας πω κι εγώ άλλη μια. Τον περασμένο Ιούλιο που έσκαγε ο τζίτζικας, την ημέρα της επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, σε πολλά ΜΜΕ άρχισαν να έρχονται μηνύματα ότι η Καρυστιανού που θα εμφανιζόταν σε μια εκδήλωση στα Χανιά, θα έκανε μια βαρυσήμαντη πολιτική τοποθέτηση στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος. Μάλιστα, συνδεόταν με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με την κάθαρση κ.ο.κ. Βασικός διακινητής του μηνύματος ήταν ο Καραχάλιος και προφανώς όχι μόνος του. Τέλος πάντων, τα κανάλια πήγαν, το ενδιαφέρον ανέβηκε και εμφανίστηκε τότε η Καρυστιανού -ενώ στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν σε εξέλιξη η δεξίωση- να διερωτάται ποιος είπε στα ΜΜΕ για τα περί κόμματος και να διαψεύδει βεβαίως διαρρήδην αυτά τα σενάρια...
Το P-TEC και η επιστροφή του 3+1
-Κατά τα άλλα, μετά τις χθεσινές υποδοχές των Αμερικανών αξιωματούχων στο Μ.Μ και στο Jefferson House, ανοίγει αυλαία σήμερα το μεγάλο ενεργειακό συνέδριο του P-TEC. Οικοδεσπότης ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Κ.Μ θα ανοίξει το πρόγραμμα την Παρασκευή. Φυσικά θα γίνουν και συναντήσεις one on one και με τον Μπέργκαμ και με τον Κρις Ράιτ, αλλά τα νούμερα έχουν ενδιαφέρον. 300 εταιρείες συμμετέχουν και 1.200 σύνεδροι, αριθμός ρεκόρ για τα συνέδρια P-TEC. Παράλληλα, στην Ελλάδα βρίσκονται υπουργοί από 25 χώρες, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα έχουν την ευκαιρία για συναντήσεις, επαφές κοκ. Πάντως, η είδηση είναι ότι με αφορμή τη συνεδρίαση, στο Ζάππειο θα αναβιώσει το σχήμα 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ. Από Ελλάδα ο Παπασταύρου, από Κύπρο ο Γιώργος Παπαναστασίου, από Ισραήλ ο Έλι Κόεν και από ΗΠΑ ο Κρις Ράιτ. Αυτό και αν έχει σημασία.
Συμφωνίες, ειδήσεις και Γκίλφοϊλ
-Η εκλογή Μαμντάνι φαίνεται πως ήταν «σοκ» μόνο για όσους δεν «διάβαζαν» δημοσκοπήσεις και δεν είχαν τρόπο και κυρίως βαθιές «ρίζες» στην πολυεπίπεδη αγορά της Νέας Υόρκης. Με βάση τα όσα έχουν επίσημα γίνει γνωστά τουλάχιστον - για αρχή - 12% των εταιρειών τεχνολογίας από τη Sillicon Alley και όχι Valley έχουν ήδη σχέδιο αποχώρησης των οικονομικών τους εδρών κυρίως προς το Μαϊάμι και σε δεύτερο χρόνο προς το επίσης -υπό Δημοκρατικό Κυβερνήτη- Νιου Τζέρσεϊ. Μέσα σε αυτούς όμως φαίνεται να υπάρχει και μία εξόχως ηχηρή αποχώρηση και μάλιστα με ελληνική υπογραφή, αυτή από τον χώρο του Real Estate αλλά και των Super Markets. Ο συγκεκριμένος όμιλος εταιρειών με κεφαλαιοποίηση αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται να είναι μάλιστα ήδη στη διαδικασία της μετακόμισης της έδρας της καθώς -όπως αναφέρουν πηγές από το Μανχάταν- «είχαν δει από νωρίς τι έρχεται και είχαν ανοιχτά μιλήσει για τις προθέσεις τους».
Η Εθνική ανακοινώνει σήμερα αποτελέσματα χωρίς τις συμφωνίες με τις ασφαλιστικές
-Σήμερα στις 10:30 π.μ. η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα Γ' τριμήνου/9μήνου. Ανακοινώσεις για τις αποφάσεις της Εθνικής σχετικά με το bancassurace και τις νέες συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες, όπως περίμενε η αγορά, δεν πρόκειται να γίνουν. Ο λόγος είναι ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική με την Τράπεζα Πειραιώς.
Το παρασκήνιο και τα σχέδια του Euronext για την ΕΧΑΕ
-Nα ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς από τις εξελίξεις στο μέτωπο Εuronext-EXAE καθώς ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. Περιμένουμε λοιπόν αύριο Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα να ανακοινώσει η Euronext το νέο ποσοστό με το οποίο προχωρεί στη δημόσια πρόταση. Το 67% είναι πλέον παρελθόν και ο πήχης πιθανότατα τίθεται στην περιοχή του 50% +1. Ταυτόχρονα οι χρηματιστές έχουν λάβει επιστολή με την οποία ενημερώνονται πως θα λάβουν προμήθεια 0,40% για την αξία των μετοχών που θα καταθέσουν για ανταλλαγή. Το Euronext παραμένει αμετακίνητο για το τρέχον ύψος της προσφοράς του, αλλά δεν νομίζω πως πρέπει να αποκλείουμε την πιθανότητα -ειδικά αν το ματς είναι οριακό για το 50%+1- να έχουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή μια δυο ημέρες πριν από τη λήξη, μια μικρή βελτίωση της προσφοράς, αλλά αυτό είναι πιθανότητα και δεν υφίσταται καμία βεβαιότητα. Στο παρασκήνιο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, πολλές συναντήσεις, διεργασίες, επαφές και φαίνεται πως ο στόχος για το 50% +1 δείχνει εφικτός. Τράπεζες, ασφαλιστικές, αμοιβαία κεφάλαια, θεσμικοί αποδέχονται. Κλειδί παραμένουν οι ξένοι θεσμικοί που κατέχουν αξιόλογα ποσοστά π.χ. 3,52% η JP Morgan Chasse, 3,76% η Morgan Stanley κ.ά. Στο μεταξύ το Praude συνεχίζει να αυξάνει τη θέση του (8,12%) αλλά υπάρχει εκτίμηση πως κάνει moyen για να διασφαλίσει τις επιλογές του επειδή έχει αγορές σε υψηλότερες τιμές. Πιο ασαφής είναι η κατάσταση με τη Sandgrove Capital που έχει equity swaps για το 5,62% της ΕΧΑΕ. Η Sandgrove, πιθανόν και με κάποια άλλα funds, κάνουν arbitrage παίζοντας long την ΕΧΑΕ και short το Εuronext. Ετσι όπως εξελίσσεται η δημόσια πρόταση με το Euronext να αγγίζει το 50% της ΕΧΑΕ, αυτοί που θα βρεθούν σε δυσχερή θέση είναι όσοι αρνηθούν και εγκλωβιστούν μετά την πρόταση με μετοχές ΕΧΑΕ. Το Euronext, έχοντας σε μια τέτοια περίπτωση τον απόλυτο έλεγχο, θα φρενάρει τα μερίσματα και κυρίως -όπως αναφέρει το ενημερωτικό της δημόσιας πρότασης- θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις επί των θυγατρικών της ΕΧΑΕ. Για παράδειγμα, θα φεύγει το Αποθετήριο για την Ιταλία και οι μέτοχοι θα παρακολουθούν...
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: «Έφτιαξα πολεοδομία για να πάρω άδεια – Ποιος ξένος επενδυτής θα το άντεχε;»
-Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, αλλά και με μεγάλη αίσθηση χιούμορ, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα «πόσο φιλική είναι η Ελλάδα στις επενδύσεις;», σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο του Green Deal Greece 2025. Με ένα προσωπικό παράδειγμα που προκάλεσε αίσθηση, ο επικεφαλής του ΣΕΒ περιέγραψε πώς μια σημαντική επένδυση στη Στυλίδα μετατράπηκε σε μαραθώνιο γραφειοκρατίας και πώς χρειάστηκε να «στήσει» κυριολεκτικά νέα πολεοδομία από το μηδέν για να βγάλει άδεια! «Πριν από δύο χρόνια αγόρασα ένα παλιό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στη Στυλίδα, με σκοπό να το εκσυγχρονίσουμε και να το επαναλειτουργήσουμε», είπε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Όταν όμως πήγε η εταιρεία στην Πολεοδομία Λαμίας για να πάρει οικοδομική άδεια, είπαν πως δεν μπορούν να την εκδώσουν γιατί η υπηρεσία βρισκόταν σε απεργία έναν ολόκληρο χρόνο! Η επένδυση «πάγωσε» για μήνες. Απελπισμένος, ο επιχειρηματίας ρώτησε τον κατασκευαστή του τι μπορούν να κάνουν. «Μου λέει ο εργολάβος: Άστο σε μένα, θα βγάλουμε την άδεια από την Πολεοδομία Στυλίδας. Προς έκπληξή μου, αφού γνώριζα ότι η Στυλίδα δεν έχει πολεοδομία. Και μου λέει: ''Θα φτιάξουμε μία!''». Και έτσι έγινε: ο εργολάβος απευθύνθηκε στον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο, δημιούργησε από το μηδέν μια νέα πολεοδομία, μεταφέροντας προσωπικό από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Λίγο αργότερα, η νέα ΥΔΟΜ εξέδωσε την οικοδομική άδεια, και το εργοστάσιο ολοκληρώθηκε. «Και το ερώτημα είναι», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ: «Ποιος ξένος επενδυτής θα μπορούσε να περάσει όλη αυτή την περιπέτεια; Ποιος θα είχε την υπομονή και τις επαφές να στήσει… από την αρχή μια πολεοδομία;».
Η «μίζα» και η αποκάλυψη του Στασινού: Φακελάκι 50.000 ευρώ για άδεια του ΤΕΕ
-Εξίσου αποκαλυπτικός για τις πολεοδομίες αποδείχτηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, ο οποίος δημόσια έχει ταχθεί υπέρ της μεταφοράς των ΥΔΟΜ από τους δήμους στο Κτηματολόγιο. Όπως παραδέχτηκε χθες δημόσια, πολεοδομία ζήτησε φακελάκι ύψους 50.000 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορούσε κτήριο του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου! Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αποκάλυψε, ότι όταν ρώτησε τους μηχανικούς γιατί είχε «κολλήσει» η διαδικασία της έκδοσης της άδειας, εκείνοι τού είπαν ότι η προϊσταμένη της υπηρεσίας ζητούσε «αμοιβή» 50.000 ευρώ για να προχωρήσει η άδεια. «Φανταστείτε», είπε χαρακτηριστικά ο Στασινός, «να ζητείται μίζα 50.000 ευρώ όχι από ιδιώτη, αλλά από το ίδιο το ΤΕΕ, τον φορέα των μηχανικών που επιβλέπει τις πολεοδομίες!».
Δένδιας, Θεοδωρόπουλος και οι 50 επιχειρηματίες για τις business της Αμυνας
-Να επανέλθω όμως στον Σπ. Θεοδωρόπουλο γιατί το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει καλέσει τον υπ. Αμυνας Νίκο Δένδια σε μία κλειστή σύσκεψη με τους επιχειρηματίες – μέλη του ΣΕΒ προκειμένου να κάνουν μία ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα και να αποσαφηνιστούν ζητήματα, ρόλοι και συνεργασίες στη βάση του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Άμυνας (ΕΛΚΑΚ). Μαθαίνω ότι στην κλειστή σύσκεψη, για την οποία ίσως αργότερα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, θα παραστούν καμιά 50αριά επιχειρηματίες. Γι αυτό και ο Σύνδεσμος έκλεισε το αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης…
Το πλάνο για τα ATM's της Eurobank στα ΕΛΤΑ
-Το πλάνο για το τι θα κάνουν με τα ATMs που λειτουργούν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ των οποίων η λειτουργία σταματά, σχεδιάζει η Eurobank. Καταρχάς θα γίνει χαρτογράφηση και στη συνέχεια υλοποίηση ενός σχεδίου για την εξυπηρέτηση πελατών. Η συνεργασία της Eurobank με τα ΕΛΤΑ αν και όχι πλέον αποκλειστική, παραμένει στρατηγική και στα ΕΛΤΑ - σε πολλά από τα καταστήματα λειτουργούν ATM's της τράπεζας. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και αυτό απαιτεί την ευρύτερη διερεύνηση του τοπίου: Τι είδους ATM's υπάρχουν στα σημεία που κλείνουν, πού μπορούν να μεταφερθούν αν χρειαστεί, τι υπηρεσίες προσφέρουν αυτά τα ATMs, πόσο κοντά υπάρχουν άλλα ATMs της τράπεζας ή καταστήματα της τράπεζας. Πρόθεση της Eurobank είναι όπου υπάρχουν καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν να διατηρήσουν τα ATM's στον ίδιο χώρο (αν αυτό είναι δυνατόν) ή να τοποθετηθούν τα μηχανήματα σε άλλους χώρους πλησίον των καταστημάτων. H σχέση της Eurobank με τα ΕΛΤΑ προήλθε από τη νομική συγχώνευση, ολοκληρώθηκε με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ή αλλιώς η καλή τράπεζα του ΤΤ) η οποία απορροφήθηκε από τη Eurobank στο τέλος του 2013.
Η ώρα των bonus στην Intracom Holdings
-Αφού ολοκληρώθηκε ένας σαρωτικός μετασχηματισμός που περιλάμβανε πωλήσεις θυγατρικών, όπως την Intrasoft International που αποκτήθηκε από τη Netcompany Group, την Intracom Defense στους Ισραηλινούς της IAI, το μεγάλο deal για την Ευρώπη Ασφαλιστική και σημαντικές επενδύσεις από την INTRACOM VENTURES, τώρα ήρθε η ώρα των αλλαγών για την πολιτική αποδοχών του ΔΣ και των γενικών διευθυντών. Η νέα πολιτική περνά αύριο από έκτακτη γενική συνέλευση και εφόσον πάρει το πράσινο φως από τους μετόχους φέρνει ένα νέο καθεστώς στις αμοιβές που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει bonus βάσει επίτευξης στόχων, διανομή κερδών, πρόγραμμα stock option, παροχές σε είδος κ.λπ. Πέραν των χρηματικών απολαβών δύναται να παρέχονται εταιρικά οχήματα, εταιρική πιστωτική κάρτα, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής και υγείας, καθώς και συνταξιοδοτικές παροχές. Επίσης για κάθε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. προβλέπεται αμοιβή για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ εντός εύρους 3.000 – 7.000 ευρώ ανά μήνα και ανά άτομο, για τα μη εκτελεστικά μέλη οι αμοιβές είναι χαμηλότερες, ενώ οι γενικοί διευθυντές αμείβονται με ανάλογη δομή σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. Σε επίπεδο δραστηριότητας τώρα, στρατηγικά έργα της Intracom Holdings με κυριότερο το project VORIA έχουν πλέον εισέλθει σε φάση ωρίμανσης, ενώ προχωρούν δυναμικά και τα επενδυτικά σχέδια στο real estate.
Γιατί οι Eλληνες εφοπλιστές περιμένουν στην ουρά για το κινεζικό ναυπηγείο Hengli
-Αίσθηση έχει προκαλέσει στη ναυτιλιακή αγορά η εκρηκτική άνοδος των κινεζικών ναυπηγείων Hengli, τα οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχουν καταφέρει να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι των παραγγελιών bulk carriers - και μάλιστα με ελληνική “υπογραφή”. Η Hengli, γνωστή κυρίως ως ενεργειακός και πετροχημικός κολοσσός, φαίνεται πως αντιμετωπίζει το ναυπηγείο της σαν... “κόκκο άμμου” μπροστά στα συνολικά οικονομικά μεγέθη της. Και όμως, αυτός ο “κόκκος” έχει αρχίσει να σηκώνει κύμα. Όπως σχολίασε με νόημα άνθρωπος της αγοράς, “η Hengli φτιάχνει πλοία με ρυθμούς που άλλοι χρειάζονται δεκαετίες για να πετύχουν”. Η ιστορία ξεκίνησε απλά: η εταιρεία αφού εξαγόρασε ένα ναυπηγείο το οποίο κόντευε να κλείσει, άρχισε να κατασκευάζει φορτηγά πλοία τύπου Kamsarmax για δικό της λογαριασμό. Μόλις, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται υποψήφιοι αγοραστές, η Hengli έκανε κάτι πρωτόγνωρο. Πούλησε τα ήδη ναυπηγημένα πλοία. Η παραγωγή πλέον “τρέχει” σε ρυθμούς βιομηχανικής γραμμής, όχι παραδοσιακού ναυπηγείου. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά έβαλε παραγγελία για τρία φορτηγά πλοία, ο Όμιλος EastMed του Θανάση Μαρτίνου και την Efnav του Φίλιππου Ευσταθίου, οι οποίοι φέρονται να έχουν ήδη βάλει υπογραφές για τέσσερα και έξι πλοία αντίστοιχα. Οι παραδόσεις τοποθετούνται μεταξύ 2026 και 2027, με την τιμή να υπολογίζεται γύρω στα $36 εκατ. ανά πλοίο. Αν συνυπολογιστούν και τα τελευταία deals, η Hengli έχει φτάσει να κατέχει πάνω από 50 πλοία Kamsarmax στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών - σχεδόν το 1/8 της συνολικής αγοράς! Σύμφωνα με πληροφορίες σε συζητήσεις βρίσκονται και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές, κάποιες εκ των οποίων εισηγμένες στη Wall Street. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Hengli δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της: δηλώνει ανοιχτά πως θέλει να επεκτείνει την επιρροή της στα “high-end” διεθνή projects, με πλοία που πληρούν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών του ΙΜΟ και προετοιμάζονται για χρήση “eco fuels”. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρόεδρος της Cosco Shipping, Wan Min, παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του ομίλου, τότε μάλλον δεν μιλάμε για μια απλή ναυπηγική επιτυχία, αλλά για γεω-οικονομική στρατηγική της Κίνας να “δέσει” τη ναυτιλία ακόμα πιο σφιχτά στο δίκτυό της.
H Costamare παίζει άμυνα με συνέπεια
-Η Costamare Inc. δείχνει για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο πειθαρχημένες και μακροπρόθεσμα σκεπτόμενες ναυτιλιακές στο ταμπλό της Wall Street. Ενώ άλλοι παίκτες του χώρου δοκιμάζονται από τη μεταβλητότητα των ναύλων και τις νέες ισορροπίες στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου συνεχίζει να επενδύει μεθοδικά - αυτή τη φορά προσθέτοντας δύο νέα containerships των 3.100 teu στο ναυπηγικό του πρόγραμμα στην Κίνα. Με αυτή την κίνηση, η σειρά των νέων πλοίων της φτάνει πλέον τα έξι, όλα εξασφαλισμένα με οκταετή ναυλοσύμφωνα σε “blue-chip” πελάτες της liner αγοράς. Οι παραδόσεις των πρώτων τεσσάρων πλοίων αναμένονται μέσα στο 2027, ενώ τα δύο νέα θα ακολουθήσουν το 2028. Το κόστος ανά μονάδα εκτιμάται στα $50–55 εκατ., επίπεδα που επιβεβαιώνουν τη στροφή επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τα “feeder” και “Bangkokmax” μεγέθη της κατηγορίας. Παρά τη μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη ($99 εκατ. στο Q3 έναντι $111 εκατ. το 2023), η Costamare παραμένει σε εξαιρετικά υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση: Ρευστότητα $569,6 εκατ., καμία σημαντική λήξη χρέους μέχρι το 2027, 100% κάλυψη ναυλοσυμφώνων για το 2025 και 80% για το 2026 και συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα $2,6 δισ. Για τους επενδυτές της Wall Street, αυτό σημαίνει ένα πράγμα: προβλεψιμότητα ταμειακών ροών σε έναν κατά τα άλλα ασταθή κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Jefferies παραμένει θετικός για τη μετοχή, τονίζοντας πως η Costamare “παίζει άμυνα με ακρίβεια... και κερδίζει χρόνο για την επόμενη ανοδική φάση του κύκλου”.
Οι ελπίδες της αγοράς στις πλάτες του ΤΙΤΑΝα
-Σκαρφάλωσε πάλι πάνω από τα 3 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της ΤΙΤΑΝ (+1,16% στα 39,3€) που σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα εννιαμήνου. Η μετοχή ξεπέρασε τα 39 ευρώ ενώ οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί αναλυτές της ελληνικής αγοράς δίνουν τιμή-στόχο πολύ ψηλότερα πάνω από τα 50€. Από τους 18 αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή, η συνολική σύσταση είναι "Buy" (Αγορά), με 6 να δίνουν "Strong Buy", 10 "Buy", 2 "Hold". Ουδείς προτείνει πώληση. Η προβλεπόμενη κερδοφορία ανά μετοχή (EPS) για το επόμενο οικονομικό έτος εκτιμάται στα 3,69€/μετοχή. Όλοι οι αναλυτές δηλώνουν αισιόδοξοι με βάση πολύ καλά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, την επιτυχημένη εισαγωγή της Titan America στο NYSE τον Φεβρουάριο 2025, τη σταθερά ανοδική κερδοφορία και τον χαμηλό δείκτη μόχλευσης. Τώρα που οι τραπεζικές μετοχές πιέζονται από ρευστοποιήσεις κερδοφόρων επενδυτικών θέσεων, οι προσδοκίες της αγοράς βαραίνουν τις πλάτες του ΤΙΤΑΝα.
Μάχες σώμα με σώμα γύρω από το οχυρό των 2.000 μονάδων
-Με τη βοήθεια της Coca Cola (+2,26% στα 39,9€) και της Cenergy (+2,07% στα 14,8€), ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών απέκρουσε για μία ακόμη μέρα τις δυνάμεις που θέλουν να καταρρίψουν το -ψυχολογικό κυρίως- οχυρό των 2.000 μονάδων. Με συναλλαγές 199,4 εκατ. ευρώ και πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών συνολικής αξίας 26,5 εκατ.€, ο Γενικός Δείκτης αφού βυθίστηκε στις 1.996,5 μονάδες (-0,85%) κατάφερε να σηκωθεί μέχρι και τις 2.017 (+0,18%) για να κλείσει τελικά με οριακά θετικό πρόσημο +0,04% στις 2.014,47 μονάδες. Η AKTOR (+4,18% στα 8,48€ (λόγω ειδησεογραφίας για τη σύμπραξη με τη ΔΕΠΑ) και η Metlen (+1,20% στα 45,6€) λόγω υψηλών προσδοκιών για τις σημερινές ανακοινώσεις, προσέφεραν σημαντικές στηρίξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η ΔΕΗ (+0,5% στα 15,95€) συνέχισε απτόητη την πορεία της προς την κεφαλαιοποίηση των 6 δισ. €. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Εθνικής σήμερα, ανέβασε χθες τη μετοχή +0,69% στα 13,18€, ενώ αντιθέτως η μετοχή της Piraeus δέχθηκε ισχυρές πιέσεις κι έκλεισε με πτώση -1,79% στα 6,79 ευρώ και πολλές συναλλαγές. Η Jumbo (-2,15% στα 27,3€) έχασε ένα μέρος των κερδών που έχει αποκομίσει τις προηγούμενες μέρες, ενώ ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ βρέθηκαν να χάνουν πάνω από 1%. Παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη ο χθεσινός αγώνας μεταξύ αγοραστών και πωλητών στο Χρηματιστήριο έληξε ισόπαλος.
Το πρασίνισμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά
-Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ιδιοκτησίας Γιώργου Προκοπίου εντάσσονται επίσημα στο διεθνές πρόγραμμα Green Award ως Incentive Provider, ενισχύοντας τον ρόλο τους στην προώθηση της περιβαλλοντικής αριστείας και της βιωσιμότητας στη ναυπηγική βιομηχανία. Η επίσημη τελετή αποδοχής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο κάπτεν Δημήτριος Ματθαίου, Πρόεδρος του Green Award Foundation, ο Jan Fransen, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Η αναγνώριση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια των Ναυπηγείων να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση και να υποστηρίξουν τη μετάβαση της ναυτιλίας προς πιο “πράσινες” πρακτικές.
Οι λαμπρές μέρες της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας και το μυστικό
-Η Aselsan είναι ένας εισηγμένος στο Τουρκικό Χρηματιστήριο όμιλος, προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας. Ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με καθαρά κέρδη 4,76 δισ. λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις της αγοράς που ανέμενε 3,07 δισ. λίρες. Με έδρα την Άγκυρα, η Aselsan ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών συστημάτων, ηλεκτρονικού πολέμου, ραντάρ και τηλεπικοινωνιών. Τα έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν +14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 33,1 δισ. λίρες. Το μυστικό; Η εγχώρια αγορά (τουρκικός στρατός) αντιπροσωπεύει το 94% του τζίρου. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε στο υγιέστατο +29%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA εκτοξεύθηκαν στα 8,2 δισ. λίρες με περιθώριο 24,7%, βελτιωμένο κατά 210 μονάδες βάσης. Δεύτερο μυστικό: Η Aselsan απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο μέχρι το 2029 λόγω κυβερνητικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών που έφτασε τα 17,9 δισ. δολάρια - ιστορικό υψηλό για την εταιρεία. Νέες συμβάσεις αξίας 5,7 δισ. δολαρίων προστέθηκαν το εννεάμηνο, με 1,45 δισ. δολάρια να προέρχονται από διεθνείς αγορές. Το 98% των παραγγελιών αφορά αμυντικά προγράμματα, με το 52% σε δολάρια, 40% σε ευρώ και μόλις 8% σε τουρκικές λίρες.
Ο ιός της απαισιοδοξίας χτύπησε και την ιαπωνική αγορά υψηλής τεχνολογίας
-Η μετοχή της SoftBank Group καταγράφει δραματική υποχώρηση 15% σε μία μόνο συνεδρίαση, επεκτείνοντας τις διήμερες απώλειες στο 22%. Η κεφαλαιοποίηση της ιαπωνικής τεχνολογικής εταιρείας συρρικνώθηκε κατά 32 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας ανησυχία στις ασιατικές αγορές. Η SoftBank, με επικεφαλής τον χαρισματικό Masayoshi Son, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει από τηλεπικοινωνίες έως τεχνητή νοημοσύνη, με το Vision Fund να κατέχει συμμετοχές σε εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ των πιο γνωστών επενδύσεών της συγκαταλέγονται οι Alibaba, Arm Holdings, WeWork και DoorDash. Η τιμή της μετοχής κατρακύλησε από τα 27.200 γιεν στα 23.000 γιεν, με τους αναλυτές να αποδίδουν την κατάρρευση σε πιθανές απώλειες στο χαρτοφυλάκιο του Vision Fund και στη γενικότερη αβεβαιότητα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης όπου η SoftBank έχει τεράστια έκθεση. Η SoftBank διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 150 δισ. δολαρίων. Από την άλλη όμως πλευρά αντιμετωπίζει πιέσεις από τις δανειακές υποχρεώσεις της που φτάνουν τα 160 δισ. δολάρια συνολικό χρέος.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού στον κόσμο; (Δεν είναι ούτε η Κίνα ούτε η Ινδία)
-Η Ινδία -παραδοσιακά- ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού στον κόσμο. Η Κίνα τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στο χρυσάφι, έχοντας ως κεντρικό στόχο την υπονόμευση της κυριαρχίας του δολαρίου σ’ έναν πολυπολικό πλανήτη. Φέτος όμως, ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού στην υφήλιο ήταν η… Πολωνία η οποία στοιβάζει ράβδους χρυσού στα θησαυροφυλάκιά της σαν να προετοιμάζεται για έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Η Πολωνία απέκτησε φέτος σχεδόν 67 τόνους (!) χρυσού, ξεπερνώντας κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. «Ο χρυσός είναι το μόνο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο» δηλώνει χωρίς περιστροφές ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Adam Glapiński. Η Βαρσοβία έχει βάλει στόχο το 30% των αποθεματικών της να είναι σε χρυσό. Σήμερα βρίσκεται στο 24%. Με απλή αριθμητική φαίνεται ότι θα αγοράσει άλλους 150 τόνους χρυσού για να πετύχει τον στόχο της. Φαίνεται πως η Πολωνία δεν φοβάται μόνο τη Ρωσία. Φοβάται εξίσου τη FED αλλά και την ΕCB. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα στα ανατολικά της σύνορα συνδυάζεται με την καχυποψία απέναντι στο δολάριο και το ευρώ. Η Βαρσοβία χτίζει τα δικά της ξύλινα τείχη, για την ακρίβεια χρυσά τείχη, προσπαθώντας να κερδίσει τη χρηματοπιστωτική της ανεξαρτησία.
