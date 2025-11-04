INTERCARGO: Τα 45 χρόνια ενεργούς δράσης γιόρτασε η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου
INTERCARGO: Τα 45 χρόνια ενεργούς δράσης γιόρτασε η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου
Ένας παγκόσμιος οργανισμός με περισσότερα από 380 μέλη σε πάνω από 35 χώρες, εκπροσωπώντας περισσότερα από 4.400 πλοία ξηρού φορτίου και περίπου το 40% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών - Εκδήλωση στον Αστέρα Βουλιαγμένης συγκέντρωσε διεθνείς εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εορτασμού για τα 45 χρόνια λειτουργίας της INTERCARGO, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, πραγματοποιήθηκε χθες, βράδυ Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στο Four Seasons Astir Palace στη Βουλιαγμένη.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της INTERCARGO, Γιάννης Ξυλάς, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ένωσης από την ίδρυσή της το 1980 από τον Αντώνη Χανδρή και μια μικρή ομάδα πλοιοκτητών ξηρού φορτίου, σε έναν παγκόσμιο οργανισμό με περισσότερα από 380 μέλη σε πάνω από 35 χώρες, εκπροσωπώντας περισσότερα από 4.400 πλοία ξηρού φορτίου και περίπου το 40% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών.
Ο κ. Ξυλάς τόνισε τη δέσμευση της INTERCARGO στην προώθηση της ασφάλειας, της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της δίκαιης μεταχείρισης των ναυτικών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας, όπως η αποανθρακοποίηση, η ψηφιοποίηση και η μεταβαλλόμενη γεωγραφία του εμπορίου.
Η επιλογή της Ελλάδας για τον εορτασμό της 45ης επετείου υπογράμμισε την ιστορική και συνεχή συνεισφορά της χώρας στη διεθνή ναυτιλία ξηρού φορτίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της INTERCARGO, Γιάννης Ξυλάς, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ένωσης από την ίδρυσή της το 1980 από τον Αντώνη Χανδρή και μια μικρή ομάδα πλοιοκτητών ξηρού φορτίου, σε έναν παγκόσμιο οργανισμό με περισσότερα από 380 μέλη σε πάνω από 35 χώρες, εκπροσωπώντας περισσότερα από 4.400 πλοία ξηρού φορτίου και περίπου το 40% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών.
Ο κ. Ξυλάς τόνισε τη δέσμευση της INTERCARGO στην προώθηση της ασφάλειας, της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της δίκαιης μεταχείρισης των ναυτικών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας, όπως η αποανθρακοποίηση, η ψηφιοποίηση και η μεταβαλλόμενη γεωγραφία του εμπορίου.
Η επιλογή της Ελλάδας για τον εορτασμό της 45ης επετείου υπογράμμισε την ιστορική και συνεχή συνεισφορά της χώρας στη διεθνή ναυτιλία ξηρού φορτίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα