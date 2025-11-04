Κρουαζιέρα πολυτελείας: Το παλάτι που ταξιδεύει στον Νείλο
Κρουαζιέρα πολυτελείας: Το παλάτι που ταξιδεύει στον Νείλο
Στην καρδιά της Άνω Αιγύπτου, ανάμεσα σε αρχαία μνημεία και ατέρμονους φοινικόκηπους, ένα πλωτό κομψοτέχνημα ξεδιπλώνει μια ανεπανάληπτη εμπειρία ταξιδιού
Το Soleil Nile Cruise δεν είναι ένα απλό σκάφος. Είναι σαν να επιβιβάζεσαι σε μια κινητή γκαλερί, έναν ναό αργής πολυτέλειας, έναν χώρο όπου ο χρόνος δεν έχει σημασία και η λεπτομέρεια είναι τα πάντα. Ξεκινώντας είτε από το Λούξορ είτε από το Ασουάν, η Soleil σε ταξιδεύει στην καρδιά της αιγυπτιακής ιστορίας, αλλά με τις ανέσεις ενός σύγχρονου boutique ξενοδοχείου πέντε αστέρων.
Εδώ, τα πρωινά ξεκινούν με καφέ στην ανοιχτή βεράντα ενώ ο ήλιος χρυσώνει τις όχθες του ποταμού. Τα απογεύματα μοιάζουν με σκηνές από κινηματογραφική παραγωγή -ναοί, τάφοι, ιστορίες χιλιάδων ετών και μια σχεδόν τελετουργική σιγή, που διακόπτεται μόνο από τον ψίθυρο του ανέμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Εδώ, τα πρωινά ξεκινούν με καφέ στην ανοιχτή βεράντα ενώ ο ήλιος χρυσώνει τις όχθες του ποταμού. Τα απογεύματα μοιάζουν με σκηνές από κινηματογραφική παραγωγή -ναοί, τάφοι, ιστορίες χιλιάδων ετών και μια σχεδόν τελετουργική σιγή, που διακόπτεται μόνο από τον ψίθυρο του ανέμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα