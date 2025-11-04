ΔΕΣΦΑ: Eγκαίνια για τον νέο σταθμό συμπίεσης €134 εκατ. στην Κομοτηνή που ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο

Ενεργειακό μήνυμα Ελλάδας πριν τη Σύνοδο P-TEC - Η Κομοτηνή γίνεται ενεργειακός κόμβος, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στις εξαγωγές και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού