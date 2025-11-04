ΔΕΣΦΑ: Eγκαίνια για τον νέο σταθμό συμπίεσης €134 εκατ. στην Κομοτηνή που ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο
ΔΕΣΦΑ: Eγκαίνια για τον νέο σταθμό συμπίεσης €134 εκατ. στην Κομοτηνή που ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο
Ενεργειακό μήνυμα Ελλάδας πριν τη Σύνοδο P-TEC - Η Κομοτηνή γίνεται ενεργειακός κόμβος, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στις εξαγωγές και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού
Λίγα 24ωρα πριν φτάσουν στην Αθήνα κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι για τη Σύνοδο P-TEC, η Ελλάδα στέλνει από την Κομοτηνή ένα μήνυμα ενεργειακής ισχύος και γεωπολιτικής αναβάθμισης.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος εγκαινιάζει σήμερα τον νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ, ένα έργο-ορόσημο που ενισχύει καθοριστικά τη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την αναδεικνύει σε βασικό κρίκο του υπό διαμόρφωση Κάθετου Διαδρόμου.
Ο σταθμός της Κομοτηνής, επένδυση ύψους 134 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και αποτελεί τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης στη χώρα, με μηδενικές εκπομπές και δυνατότητα λειτουργίας με μείγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου. Ένα έργο που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και στρατηγική σημασία, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς την ενεργειακή μετάβαση, αλλά τη διαμορφώνει.
Με τη λειτουργία του, η χώρα αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα εξαγωγών φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενισχύοντας τον Κάθετο Διάδρομο — το δίκτυο που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα επόμενα χρόνια περίπου 15 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου με νέες πηγές, κυρίως αμερικανικές.
Πρόκειται για κρίσιμο κρίκο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, όπου ο ρόλος της Ελλάδας δεν είναι πλέον περιφερειακός, αλλά κεντρικός.
