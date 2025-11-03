Wall Street: Νέο κύμα ΑΙ αισιοδοξίας έδωσε ώθηση στις Big Tech – Με το δεξί ο Νοέμβριος

Η έκθεση του ινστιτούτου ISM είχε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα διάστημα που το συνεχιζόμενο shutdown έχει περικόψει τη ροή μακροοικονομικών στοιχείων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αφήνοντας την αγορά να εξαρτάται από λίγες εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα.Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση του ISM, η μεταποιητική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 0,4 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 48,7, ήτοι σταθερά κάτω από το όριο των 50 μονάδων που παραπέμπει σε ύφεση. Μάλιστα με την επίδοση αυτή συμπλήρωσε τον όγδοο συνεχόμενο μήνα κάμψης, αποτυπώνοντας την αδυναμία του παραγωγικού τομέα και την κόπωση των βιομηχανιών από την παρατεταμένη εμπορική αβεβαιότητα.Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, μακριά από τον στόχο του 2% που θέτει η Fed φέρνοντας το συμβούλιο ενώπιον δύσκολων διλημμάτων. Μάλιστα, μέσα σε μία εβδομάδα τα προγνωστικά των traders έχουν αλλάξει σημαντικά δίδοντας πλέον περίπου 65% πιθανότητες σε νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου από πάνω από 90% που ήταν.Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στις διαφορετικές κατευθύνσεις που δίνουν τα ίδια τα στελέχη του συμβουλίου σε δηλώσεις τους, επιβεβαιώνοντας τους φόβους της αγοράς πως η διχογνωμία στους κόλπους της FOMC κρατά γερά.Ο Όστεν Γκουλσμπι, της Fed του Σικάγου προειδοποίησε ότι ανησυχεί περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για την απασχόληση, η Μέρι Ντάλι της Fed του Σαν Φρανσίσκο τόνισε ότι το συμβούλιο πρέπει να «κρατήσει ανοιχτό μυαλό» για μια πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ η Λίζα Κουκ ακολούθησε την γραμμή του Τζερόμ Πάουελ επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα περικοπή. Αντιθέτως, ο τραμπικός Στίβεν Μίραν επέμεινε ότι η πολιτική «παραμένει περιοριστική» και ότι χρειάζονται μεγαλύτερες μειώσεις.«Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις επιμένουν, ενώ οι προοπτικές της Fed μοιάζουν πιο ασαφείς», σχολίασε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management, προσθέτοντας πως «παρά τα ισχυρά κέρδη φέτος, πιστεύουμε ότι η ανοδική αγορά έχει ακόμη δρόμο μπροστά της».Από την άλλη πλευρά, ο Μπρετ Κένγουελ της eToro υποστήριξε ότι ακόμη και μια διόρθωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νέα ευκαιρία επανατοποθέτησης μετά από το εξάμηνο ανοδικό σερί για τους δείκτες.Με δεδομένα τα στοιχεία αυτά η ταυτότητα των κερδισμένων και των χαμένων της συνεδρίασης ήταν σαφής.Οι τεχνολογικές έκαναν… πάρτι με οδηγό την Amazon και την Nvidia, με τον ευρύτερο κλάδο των μικροτσίπ να καλπάζει αποφέροντας σημαντικά κέρδη σε έτερους παίχτες όπως η Iren και η Micron Technology.Μίνι ράλι και για την Palantir Technologies, ενόψει της αποψινής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από την τεχνολογική, η οποία ήδη κατέχει τον τίτλο της πέμπτης μεγαλύτερης κερδισμένης για φέτος στον S&P 500 με κέρδη στο +165%.Εξαίρεση στις Big Tech στάθηκε η Apple, καθώς η κατασκευάστρια των iPhone δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ανοδικό ρυθμό με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ συνέχισε και το τρίτο τρίμηνο να πουλά μετοχές της εταιρείας περιορίζοντας το μερίδιο της.Υπό πίεση βρέθηκε και ο βιομηχανικός κλάδος, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το sell-off που κατέγραψε ο κλάδος των σπάνιων γαιών, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου πως η Κίνα συμφώνησε να ανακαλέσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές της.Οι ντόπιες αμερικανικές, όπως η MP Materials, η USA Rare Earth και η Energy Fuels, ήλπιζαν ότι θα ωφελούνταν από τους κινεζικούς περιορισμούς με αποτέλεσμα οι μετοχές τους να καταγράψουν υψηλές έως και διψήφιες απώλειες.