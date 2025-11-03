Από το πετρέλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Σαουδική Αραβία επενδύει δισεκατομμύρια για να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ
Από το πετρέλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Σαουδική Αραβία επενδύει δισεκατομμύρια για να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ
Βασικός άξονας στα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας είναι η εταιρεία Humain και βασικό πλεονέκτημα οι φθηνοί ενεργειακοί πόροι
Στην αξιοποίηση του τεράστιου πετρελαϊκού της πλούτου, προκειμένου να υλοποιήσει φιλόδοξα σχέδια στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, στρέφεται η Σαουδική Αραβία. Βασικός άξονας στα σχέδια αυτά είναι η Humain, μια εγχώρια εταιρεία που χρηματοδοτείται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου, το οποίο διαθέτει πόρους ύψους σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα από τα πολλά σαουδαραβικά «giga-projects» που αποσκοπούν στην απεξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό Επενδύσεων Khalid Al Falih, περισσότερο από το ήμισυ (50,6%) της οικονομίας είναι πλέον «εντελώς αποσυνδεδεμένο» από το πετρέλαιο, με τους Άραβες να θέλουν να βελτιώσουν αυτό το ποσοστό.
Η παρουσίαση της Humain έλαβε χώρα τον περασμένο Μάιο από τον πρίγκηπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ. Την περασμένη εβδομάδα, κατά το ετήσιο φόρουμ Future Investment Initiative έγινε αντιληπτό το μέγεθος της φιλοδοξίας πίσω από αυτό το έργο, καθώς και η τεράστια οικονομική επένδυση που το συνοδεύει.
Στο περιθώριο του του φόρουμ υπεγράφησαν μια σειρά από συμφωνίες και ο CEO της Humai, Tareq Amin, επιβεβαίωσε τον στόχο της Σαουδικής Αραβίας να καταστεί ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, πίσω μόνο από τους κολοσσούς του τομέα: Τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Πρόκειται, φυσικά, για μια τολμηρή στόχευση από ένα νεοεισερχόμενο στον τομέα της ΑΙ, αλλά ο Amin τόνισε ότι το βασικό πλεονέκτημα του Βασιλείου έναντι των ανταγωνιστών του είναι οι άφθονοι και φθηνοί ενεργειακοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτήσουν τη σύγχρονη ακόρεστη ζήτηση για υπολογιστική δύναμη.
Την περασμένη εβδομάδα, ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco ανακοίνωσε το πλάνο του για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού μεριδίου της Humain, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την ταχύτερη ανάπτυξη της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Υπήρξε, επίσης, συμφωνία ύψους 3 δισ. δολαρίων μεταξύ της Humain και της AirTrunk, θυγατρικής εταιρείας του ισχυρού ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου BlackStone, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Qualcomm.
Η Qualcomm, μαζί με άλλες εταιρείες όπως οι Nvidia, AMD, Amazon Web Services και Cisco αποτελούν ένα σύνολο συνεργατών που ειδικεύονται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με την βοήθεια των οποίων η Humain σχεδιάζει να αναπτύξει ως και 6 Gigawatt κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2034.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Humain One, ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με το οποίο ο κάθε χρήστης μπορεί μιλώντας η πληκτρολογώντας να δώσει εντολή σε έναν υπολογιστή για την εκτέλεση εργασιών, αποφεύγοντας το κλικ σε εικονίδια που απαιτούν τα συμβατικά συστήματα όπως τα Windows ή το iOS.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα από τα πολλά σαουδαραβικά «giga-projects» που αποσκοπούν στην απεξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό Επενδύσεων Khalid Al Falih, περισσότερο από το ήμισυ (50,6%) της οικονομίας είναι πλέον «εντελώς αποσυνδεδεμένο» από το πετρέλαιο, με τους Άραβες να θέλουν να βελτιώσουν αυτό το ποσοστό.
Η παρουσίαση της Humain έλαβε χώρα τον περασμένο Μάιο από τον πρίγκηπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ. Την περασμένη εβδομάδα, κατά το ετήσιο φόρουμ Future Investment Initiative έγινε αντιληπτό το μέγεθος της φιλοδοξίας πίσω από αυτό το έργο, καθώς και η τεράστια οικονομική επένδυση που το συνοδεύει.
Στο περιθώριο του του φόρουμ υπεγράφησαν μια σειρά από συμφωνίες και ο CEO της Humai, Tareq Amin, επιβεβαίωσε τον στόχο της Σαουδικής Αραβίας να καταστεί ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, πίσω μόνο από τους κολοσσούς του τομέα: Τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
At #FII9, @TareqAmin_ , CEO of HUMAIN, shared how intelligence, innovation, and infrastructure are shaping the world ahead.#HUMAINAI #TheEndOfLimits pic.twitter.com/WbN3Uy5qwr— HUMAIN (@HUMAINAI) October 30, 2025
Πρόκειται, φυσικά, για μια τολμηρή στόχευση από ένα νεοεισερχόμενο στον τομέα της ΑΙ, αλλά ο Amin τόνισε ότι το βασικό πλεονέκτημα του Βασιλείου έναντι των ανταγωνιστών του είναι οι άφθονοι και φθηνοί ενεργειακοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτήσουν τη σύγχρονη ακόρεστη ζήτηση για υπολογιστική δύναμη.
Την περασμένη εβδομάδα, ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco ανακοίνωσε το πλάνο του για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού μεριδίου της Humain, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την ταχύτερη ανάπτυξη της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Υπήρξε, επίσης, συμφωνία ύψους 3 δισ. δολαρίων μεταξύ της Humain και της AirTrunk, θυγατρικής εταιρείας του ισχυρού ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου BlackStone, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Qualcomm.
Η Qualcomm, μαζί με άλλες εταιρείες όπως οι Nvidia, AMD, Amazon Web Services και Cisco αποτελούν ένα σύνολο συνεργατών που ειδικεύονται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με την βοήθεια των οποίων η Humain σχεδιάζει να αναπτύξει ως και 6 Gigawatt κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2034.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Humain One, ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με το οποίο ο κάθε χρήστης μπορεί μιλώντας η πληκτρολογώντας να δώσει εντολή σε έναν υπολογιστή για την εκτέλεση εργασιών, αποφεύγοντας το κλικ σε εικονίδια που απαιτούν τα συμβατικά συστήματα όπως τα Windows ή το iOS.
For decades, enterprise systems have forced people to adapt to rigid technology. With #HUMAINONE, our newly launched agentic AI operating system, we’re flipping that paradigm and moving from icons to intelligence.— Tareq Amin (@TareqAmin_) November 2, 2025
Our vision: to make AI an active partner that understands your… pic.twitter.com/LPoZS7ChN2
Παρόλα αυτά υπάρχουν και αισθητές προκλήσεις. Το Βασίλειο εισέρχεται ταχέως στην τελική φάση του Vision 2030 ενός σχεδίου οικονομικής μεταρρύθμισης, το οποίο αντιμετωπίζει αντιξοότητες, πρωταρχικά λόγω της πτώσης των τιμών πετρελαίου.
Επιπλέον, οι φιλοδοξίες της Ριάντ αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επενδύουν επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια, έχοντας το δικό τους AI μέσο το G42, ενώ πρόσφατα εξασφάλισαν ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατασκευή του «Stargate UAE» ενός τεράστιου έργου με αξία 500 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με ιδιωτικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και θεωρείται το μεγαλύτερο έργο τέτοιου είδους εκτός των ΗΠΑ.
Όταν ρωτήθηκε ο Tareq Amin σχετικά με τον γειτονικό ανταγωνισμό υποστήριξε μεταξύ άλλων τη δημοκρατικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας την ανάγκη της ανθρωπότητας να έχει γνώση προερχόμενη από πληθώρα μέσων, ειδικά για ένα τόσο μείζον θέμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα