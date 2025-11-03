Από το πετρέλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Σαουδική Αραβία επενδύει δισεκατομμύρια για να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ

Παρόλα αυτά υπάρχουν και αισθητές. Το Βασίλειο εισέρχεται ταχέως στην τελική φάση του Vision 2030 ενός σχεδίου οικονομικής μεταρρύθμισης, το οποίο αντιμετωπίζει αντιξοότητες, πρωταρχικά λόγω της πτώσης των τιμών πετρελαίου.Επιπλέον, οι φιλοδοξίες της Ριάντ αντιμετωπίζουναπό τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επενδύουν επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια, έχοντας το δικό τους AI μέσο το G42, ενώ πρόσφατα εξασφάλισαν ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατασκευή του «Stargate UAE» ενός τεράστιου έργου με αξία 500 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με ιδιωτικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και θεωρείται το μεγαλύτερο έργο τέτοιου είδους εκτός των ΗΠΑ.Όταν ρωτήθηκε ο Tareq Amin σχετικά με τον γειτονικό ανταγωνισμό υποστήριξε μεταξύ άλλων τη δημοκρατικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας την ανάγκη της ανθρωπότητας να έχει γνώση προερχόμενη από πληθώρα μέσων, ειδικά για ένα τόσο μείζον θέμα.