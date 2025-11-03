Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τη β' φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ