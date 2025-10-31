Επίδομα 1.000 ευρώ σε φοιτητές - Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης

Πώς θα εφαρμοστεί

Η διοικητική διαδικασία είναι λεπτομερώς ρυθμισμένη:Οι γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα υποβάλλουν έγκαιρα στο ΙΚΥ τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, σειρά εισαγωγής, ΑΦΜ, email) καθώς και των επόμενων τεσσάρων υποψηφίων, που θα λάβουν το τιμητικό δίπλωμα.Οι δικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει δημόσιο χρηματικό βραβείο ή υποτροφία άνω των 500 €.Το ΙΚΥ συντάσσει πίνακα δικαιούχων, το Δ.Σ. εγκρίνει, και οι δικαιούχοι καλούνται μέσω email να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΥ θα προχωρήσουν στην εκταμίευση του ποσού με νόμιμες διαδικασίες.Τυχόν επιμέρους λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν αργότερα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.