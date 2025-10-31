Eurobank: Ισχυρή επίδοση, σταθερό RoTE και αυξημένες προσδοκίες διανομών βλέπουν οι αναλυτές
Η Eurobank επιβεβαίωσε για ακόμη ένα τρίμηνο τη θέση της ως σταθερή και αποδοτική τράπεζα με καθαρά κέρδη 347 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15,8%. Η τράπεζα παρέδωσε αποτελέσματα πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η διοίκηση αναθεώρησε την καθοδήγηση για το σύνολο του έτους, προβλέποντας RoTE κοντά στο 16%. Παράλληλα, όλα τα reports των οίκων και των εγχώριων χρηματιστηριακών συγκλίνουν ότι το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα θα υπερβεί τα 2,5 δισ. ευρώ και η καθαρή πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τον φετινό στόχο των 4 δισ. ευρώ.
Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες αποτίμησης (τιμές στόχοι 3,70–4,15 ευρώ), οι οίκοι UBS, Jefferies, JP Morgan, AXIA και Pantelakis Securities συμφωνούν ότι η Eurobank αποτελεί τη σταθερότερη επιλογή στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, συνδυάζοντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή οργανική κερδοφορία και πειθαρχία κόστους. Η κοινή τους γραμμή είναι ότι το 2025 θα σηματοδοτήσει για την τράπεζα μια περίοδο πλήρους ωρίμανσης του νέου μοντέλου λειτουργίας, με διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 16% και μερισματική πολιτική, που θα προσεγγίζει τα επίπεδα των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η σταθερή πορεία στα βασικά λειτουργικά μεγέθη αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους διεθνείς και εγχώριους οίκους. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα διαμορφώθηκε στα 632 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο, καθώς οι πιέσεις από τα επιτόκια αντισταθμίστηκαν από υψηλότερους όγκους δανείων και ευνοϊκό μείγμα καταθέσεων. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατέγραψαν άνοδο άνω του 30%. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα κινήθηκε σταθερά στο 37,5%, το κόστος ρίσκου παρέμεινε στις 63 μονάδες βάσης και η κεφαλαιακή επάρκεια (CET1) διατηρήθηκε στο 15,5%.
