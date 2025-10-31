Συμμαχία της Nvidia με την Samsung για τη δημιουργία «AI Megafactories» στη Νότια Κορέα
Η Nvidia υπέγραψε στρατηγική συμφωνία–ορόσημο με Samsung, Hyundai και SK Group, προμηθεύοντας 260.000 AI chips
Η Nvidia Corp. ανακοίνωσε μια ιστορική συνεργασία με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας, με στόχο να επιταχύνει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία, που συντονίστηκε από το Υπουργείο Επιστήμης της Κορέας, περιλαμβάνει τους ομίλους Samsung Electronics, Hyundai Motor Group και SK Group και προβλέπει την προμήθεια πάνω από 260.000 τσιπ AI της Nvidia, για να ενισχυθούν τα κορεατικά έργα τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ (κεντρ. φωτ.), διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, βρέθηκε στη Σεούλ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των CEO του APEC, όπου συνέχισε το διεθνές του «τουρνέ» για την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας του σε στρατηγικές αγορές. Η συνεργασία με τη Νότια Κορέα εντάσσεται σε αυτή την παγκόσμια εκστρατεία, που στοχεύει να κάνει την Nvidia αναπόσπαστο κρίκο σε κάθε εθνική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης.
Η Samsung θα χρησιμοποιήσει επίσης το λογισμικό Omniverse της Nvidia για προσομοιώσεις και ανάπτυξη AI μοντέλων για τις δικές της συσκευές. Παράλληλα, θα συνεργαστεί με την Nvidia για τη βελτιστοποίηση της μνήμης HBM τέταρτης γενιάς, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τα επερχόμενα chips τεχνητής νοημοσύνης.
Ο όμιλος SK, με εταιρείες όπως SK Telecom και SK Hynix, θα δημιουργήσει το πρώτο “industrial AI cloud” της Ασίας, χρησιμοποιώντας συστοιχίες επεξεργαστών RTX Pro 6000 Blackwell της Nvidia. Το νέο οικοσύστημα θα αποτελέσει βάση για εφαρμογές ρομποτικής, βιομηχανικής αυτοματοποίησης και ανάπτυξης υπολογιστικής ισχύος μεγάλης κλίμακας.
Η Samsung χτίζει το «AI Megafactory»Κεντρικό ρόλο στη συμφωνία κατέχει η Samsung Electronics, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου «AI Megafactory» που θα στεγάσει 50.000 επεξεργαστές Nvidia GPU. Το νέο εργοστάσιο θα αξιοποιεί την τεχνολογία της Nvidia για να βελτιώσει δραστικά τη λιθογραφία και την παραγωγή chips για κινητές συσκευές και ρομποτική, με την εταιρεία να αναμένει 20 φορές υψηλότερη απόδοση χάρη στη συνεργασία.
Hyundai και SK Group στο νέο οικοσύστημα AIΗ Hyundai Motor Group θα αξιοποιήσει επίσης περίπου 50.000 επεξεργαστές Blackwell της Nvidia για να αναπτύξει νέα μοντέλα AI, να βελτιώσει τις διαδικασίες παραγωγής και να επιταχύνει την αυτόνομη οδήγηση.
