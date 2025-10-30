Η εθνική θερμοπρόσοψη και η Βέμπο που ένωσε τη γαλάζια οικογένεια (ζάχαρη και μέλι), ο Κ.Μ στο Σινά, ο δύσκολος περίπατος του Grimaldi

Κλείσιμο

Χθες λοιπόν στο Πεντάγωνο είδαμε ένα ενωμένο, χαρούμενο και πάνω απ’ όλα… γλυκό γαλάζιο κυβερνητικό μάζεμα (με ολίγους διακομματικούς μαϊντανούς), ένα κόμμα-κυβέρνηση, λες και είμαστε… στα μέλια του 2019. Τους ένωσε ο Βαρώτσος και… μια θερμοπρόσοψη υπό τους ήχους της Βέμπο. Αλλά τι θερμοπρόσοψη, εθνική!Μητσιάς αλλά όχι Σαμαράς και Ραφήνας…-Το χθεσινό event λοιπόν στο Πεντάγωνο εξελίχθηκε σε ένα «ενωτικό πολυθέαμα» με τραγούδια του Μητσιά και του Άγγελου Παπαδημητρίου, ποιήματα και περφόρμανς από χορευτές και ηθοποιούς σε εθνικούς τόνους, με φόντο το νέο κτήριο του Άμυνας. Μάλιστα, λέγεται ότι για τον Μητσιά ήταν και η τελευταία live εμφάνιση. Κατά τα άλλα, μην περιμένετε πολλά πηγαδάκια μέσα στον χαμό, αν και ο Κ.Μ με τον Δένδια έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι, χαμογελαστοί και έκαναν πηγαδάκια με αρκετούς παρισταμένους. Προσερχόμενος στην πρώτη σειρά, ο Μητσοτάκης (με μάσκα, λόγω Covid) μίλησε για λίγο στα όρθια με τον «Μπένι», με τον οποίον έχουν ανοίξει… κάτι σαν πολιτικό διάλογο εσχάτως, αλλά και με τον Μεϊμαράκη, που ήταν ο μόνος πρώην πρόεδρος της ΝΔ που έδωσε το «παρών» (ο Καραμανλής και ο Σαμαράς του κρατάνε μούτρα, αλλά μάλλον το χθεσινό δεν τους πήγε πολύ καλά). Είναι προφανές ότι ο Κ.Μ δεν είχε κανέναν λόγο να μην κλείσει πανηγυρικά το «θέμα Δένδια» και ο υπουργός επίσης να τελειώνει με το άβολο γι’ αυτόν ζήτημα του Αγνωστου Στρατιώτη. Είχε την ανώτατη δυνατή εκπροσώπηση λοιπόν στο event για τη νέα όψη του υπουργείου, με τη χορηγία του Ευάγγελου Μυτιληναίου και όλο το υπουργικό συμβούλιο, βουλευτές κ.λπ. Όλα μέλι-γάλα, έτσι, για να σκάσουν οι οχτροί της γαλάζιας διακυβέρνησης.Δούκας - Δένδιας-Μπορεί να μην τα βρήκαν στη σκούπα για τον Άγνωστο Στρατιώτη οι κύριοι Δένδιας και Δούκας, αλλά μοιράζονται την ίδια αντίληψη απέναντι στο… πράσινο. Για αυτό και ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε δημόσια τον δήμαρχο Αθηναίων για την προσφορά του σε… δενδρύλλια για τον περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ. Πάντως, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε από το βήμα της χθεσινής τελετής διαγωνισμό για την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, έχοντας πλέον το know-how από «αναγεννημένα» μνημεία, σκάλες και προσόψεις…Μια Κερκυραία στο ΠεντάγωνοΚερκυραίος ο Δένδιας, Κερκυραία και η γνωστή ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πώς βρέθηκε χθες σε ρόλο συμπαρουσιάστριας της εκδήλωσης χθες στο Πεντάγωνο. Η Γκερέκου ήταν για χρόνια (μέχρι και πριν από λίγο καιρό) πρόεδρος του ΕΟΤ, ενώ για όσους έχουν καλή μνήμη, πολιτεύτηκε για πρώτη φορά με τη ΝΔ τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Δένδιας έφυγε από την Κέρκυρα και κατέβηκε στην τότε ενιαία Β' Αθηνών. Βέβαια, τότε η έμπνευση είχε πάει άκλαυτη καθώς η Γκερέκου δεν εξελέγη και αντ' αυτής έγινε βουλευτής ο νυν υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.Στεγνό ΥπουργικόΗ νόσηση του Κ.Μ με κορωνοϊό και το ότι το Υπουργικό έγινε τελικά μέσω τηλεδιάσκεψης, είχε ως αποτέλεσμα και να διαρκέσει λιγότερο και να μην έχει ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον. Οι υπουργοί ήταν κάπως "μαγκωμένοι", πειράγματα δεν υπήρχαν, ενώ και η οθόνη δεν ευνοεί τις πολλές συζητήσεις. Ο Κ.Μ πήγε χθες κανονικά στο γραφείο του, έκανε πρωινό καφέ και μπήκε στην τηλεδιάσκεψη από την αίθουσα του Υπουργικού, ενώ δίπλα του οι συνεργάτες του φορούσαν μάσκες. Το πρόγραμμά του θα το συνεχίσει κανονικά όλες τις υπόλοιπες μέρες με τις αναγκαίες προφυλάξεις.Η εισήγηση Χατζηδάκη για τη γραφειοκρατίαΕκτός από το νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπρεπε να εγκριθεί ως βασικό προαπαιτούμενο για να πάρουμε "πράσινο φως" από την Κομισιόν, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης είχε ακόμα έναν "καυτό φάκελο" χθες στο Υπουργικό, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και του βαθέως κράτους. Στο νέο κεφάλαιο που άνοιξε ο αντιπρόεδρος θα προωθηθούν ρυθμίσεις διυπουργικού χαρακτήρα που στόχο θα έχουν περιπτώσεις κραυγαλέας ταλαιπωρίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας από το κράτος. Ο Χατζηδάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο έφερε ως παράδειγμα κρατικής αναλγησίας και τρέλας τις περιπτώσεις που το κράτος διεκδικεί την περιουσία των πολιτών, χαρακτηρίζοντας δασικές εκτάσεις πόλεις ολόκληρες (λ.χ. τη Σαρωνίδα πριν από λίγα χρόνια). Τα πρώτα θέματα, όπως εισηγήθηκε ο Χατζηδάκης, που πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις.Πρώτα στη Σινά, μετά στο Μουσείο