Η εθνική θερμοπρόσοψη και η Βέμπο που ένωσε τη γαλάζια οικογένεια (ζάχαρη και μέλι), ο Κ.Μ στο Σινά, ο δύσκολος περίπατος του Grimaldi
Χαίρετε, αν είναι κάτι που πάντα με εκπλήσσει είναι η πολιτική και τα κόμματα, πώς από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάζουν όψη και να «μετατρέπονται» από αρένα σε εκκλησία, από φουρτούνα σε μπουνάτσα και τανάπαλιν
Χθες λοιπόν στο Πεντάγωνο είδαμε ένα ενωμένο, χαρούμενο και πάνω απ’ όλα… γλυκό γαλάζιο κυβερνητικό μάζεμα (με ολίγους διακομματικούς μαϊντανούς), ένα κόμμα-κυβέρνηση, λες και είμαστε… στα μέλια του 2019. Τους ένωσε ο Βαρώτσος και… μια θερμοπρόσοψη υπό τους ήχους της Βέμπο. Αλλά τι θερμοπρόσοψη, εθνική!
Μητσιάς αλλά όχι Σαμαράς και Ραφήνας…
-Το χθεσινό event λοιπόν στο Πεντάγωνο εξελίχθηκε σε ένα «ενωτικό πολυθέαμα» με τραγούδια του Μητσιά και του Άγγελου Παπαδημητρίου, ποιήματα και περφόρμανς από χορευτές και ηθοποιούς σε εθνικούς τόνους, με φόντο το νέο κτήριο του Άμυνας. Μάλιστα, λέγεται ότι για τον Μητσιά ήταν και η τελευταία live εμφάνιση. Κατά τα άλλα, μην περιμένετε πολλά πηγαδάκια μέσα στον χαμό, αν και ο Κ.Μ με τον Δένδια έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι, χαμογελαστοί και έκαναν πηγαδάκια με αρκετούς παρισταμένους. Προσερχόμενος στην πρώτη σειρά, ο Μητσοτάκης (με μάσκα, λόγω Covid) μίλησε για λίγο στα όρθια με τον «Μπένι», με τον οποίον έχουν ανοίξει… κάτι σαν πολιτικό διάλογο εσχάτως, αλλά και με τον Μεϊμαράκη, που ήταν ο μόνος πρώην πρόεδρος της ΝΔ που έδωσε το «παρών» (ο Καραμανλής και ο Σαμαράς του κρατάνε μούτρα, αλλά μάλλον το χθεσινό δεν τους πήγε πολύ καλά). Είναι προφανές ότι ο Κ.Μ δεν είχε κανέναν λόγο να μην κλείσει πανηγυρικά το «θέμα Δένδια» και ο υπουργός επίσης να τελειώνει με το άβολο γι’ αυτόν ζήτημα του Αγνωστου Στρατιώτη. Είχε την ανώτατη δυνατή εκπροσώπηση λοιπόν στο event για τη νέα όψη του υπουργείου, με τη χορηγία του Ευάγγελου Μυτιληναίου και όλο το υπουργικό συμβούλιο, βουλευτές κ.λπ. Όλα μέλι-γάλα, έτσι, για να σκάσουν οι οχτροί της γαλάζιας διακυβέρνησης.
Δούκας - Δένδιας
-Μπορεί να μην τα βρήκαν στη σκούπα για τον Άγνωστο Στρατιώτη οι κύριοι Δένδιας και Δούκας, αλλά μοιράζονται την ίδια αντίληψη απέναντι στο… πράσινο. Για αυτό και ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε δημόσια τον δήμαρχο Αθηναίων για την προσφορά του σε… δενδρύλλια για τον περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ. Πάντως, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε από το βήμα της χθεσινής τελετής διαγωνισμό για την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, έχοντας πλέον το know-how από «αναγεννημένα» μνημεία, σκάλες και προσόψεις…
Μια Κερκυραία στο Πεντάγωνο
Κερκυραίος ο Δένδιας, Κερκυραία και η γνωστή ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πώς βρέθηκε χθες σε ρόλο συμπαρουσιάστριας της εκδήλωσης χθες στο Πεντάγωνο. Η Γκερέκου ήταν για χρόνια (μέχρι και πριν από λίγο καιρό) πρόεδρος του ΕΟΤ, ενώ για όσους έχουν καλή μνήμη, πολιτεύτηκε για πρώτη φορά με τη ΝΔ τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Δένδιας έφυγε από την Κέρκυρα και κατέβηκε στην τότε ενιαία Β' Αθηνών. Βέβαια, τότε η έμπνευση είχε πάει άκλαυτη καθώς η Γκερέκου δεν εξελέγη και αντ' αυτής έγινε βουλευτής ο νυν υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.
Στεγνό Υπουργικό
Η νόσηση του Κ.Μ με κορωνοϊό και το ότι το Υπουργικό έγινε τελικά μέσω τηλεδιάσκεψης, είχε ως αποτέλεσμα και να διαρκέσει λιγότερο και να μην έχει ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον. Οι υπουργοί ήταν κάπως "μαγκωμένοι", πειράγματα δεν υπήρχαν, ενώ και η οθόνη δεν ευνοεί τις πολλές συζητήσεις. Ο Κ.Μ πήγε χθες κανονικά στο γραφείο του, έκανε πρωινό καφέ και μπήκε στην τηλεδιάσκεψη από την αίθουσα του Υπουργικού, ενώ δίπλα του οι συνεργάτες του φορούσαν μάσκες. Το πρόγραμμά του θα το συνεχίσει κανονικά όλες τις υπόλοιπες μέρες με τις αναγκαίες προφυλάξεις.
Η εισήγηση Χατζηδάκη για τη γραφειοκρατία
Εκτός από το νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπρεπε να εγκριθεί ως βασικό προαπαιτούμενο για να πάρουμε "πράσινο φως" από την Κομισιόν, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης είχε ακόμα έναν "καυτό φάκελο" χθες στο Υπουργικό, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και του βαθέως κράτους. Στο νέο κεφάλαιο που άνοιξε ο αντιπρόεδρος θα προωθηθούν ρυθμίσεις διυπουργικού χαρακτήρα που στόχο θα έχουν περιπτώσεις κραυγαλέας ταλαιπωρίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας από το κράτος. Ο Χατζηδάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο έφερε ως παράδειγμα κρατικής αναλγησίας και τρέλας τις περιπτώσεις που το κράτος διεκδικεί την περιουσία των πολιτών, χαρακτηρίζοντας δασικές εκτάσεις πόλεις ολόκληρες (λ.χ. τη Σαρωνίδα πριν από λίγα χρόνια). Τα πρώτα θέματα, όπως εισηγήθηκε ο Χατζηδάκης, που πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις.
Πρώτα στη Σινά, μετά στο Μουσείο
Μητσιάς αλλά όχι Σαμαράς και Ραφήνας…
Δούκας - Δένδιας
Μια Κερκυραία στο Πεντάγωνο
Στεγνό Υπουργικό
Η εισήγηση Χατζηδάκη για τη γραφειοκρατία
Πρώτα στη Σινά, μετά στο Μουσείο
Μέρες Αιγύπτου έρχονται για τον Κ.Μ, καθώς την Παρασκευή θα είναι παρών στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Συμεών. Στην τελετή είναι προγραμματισμένο να δώσει το παρών και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ενώ δεδομένα από ελληνικής πλευράς θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Από την αιγυπτιακή κυβέρνηση εκτιμάται ότι μπορεί να είναι παρών ο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, κάτι που σημαίνει ότι πράγματι η συμφωνία των δύο χωρών για το μοναστήρι είναι ante portas. Και βεβαίως, το Σάββατο ο Κ.Μ θα δώσει το «παρών» στα λαμπερά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, λίγο πιο μακριά από τις πυραμίδες της Γκίζας.
Ημέρα ανακοινώσεων για την ΕΥΔΑΠ και αυξήσεων τιμολογίων
Με φόντο το ορατό πλέον έλλειμμα νερού στους ταμιευτήρες της Αττικής, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται σήμερα να παρουσιάσουν ένα πακέτο μέτρων, που θα περιλαμβάνει τόσο άμεσες παρεμβάσεις όσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται τεχνικά έργα για την ενίσχυση της επάρκειας των ταμιευτήρων και ένα δίκτυο έργων αφαλάτωσης, που – όπως λέγεται – προορίζονται να λειτουργήσουν ως «δεύτερη γραμμή άμυνας» απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων. Παράλληλα, φαίνεται πως ανοίγει και το κεφάλαιο των τιμολογίων. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι αυξήσεις στο νερό είναι ειλημμένες, αν και θα είναι – όπως τονίζεται επισήμως, λελογισμένες. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιβάρυνση της τάξης των 2 έως 3 ευρώ στους λογαριασμούς. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό, στην οποία επρόκειτο να παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η παρουσία του μέχρι αργά χθες το βράδυ παρέμενε αβέβαιη, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του από τον covid.
“Το ΧΑ είναι η πιο ακριβή αγορά στον κόσμο”
-Ο John Authers είναι σήμερα senior editor του Bloomberg για τις αγορές και πριν από αυτό ήταν επικεφαλής σχολιαστής για το ίδιο αντικείμενο στους Financial Times. Xθες λοιπόν στο Bloomberg, ο Authers έγραφε για τις αποτιμήσεις των αγορών με βάση το CAPE (Cyclically Adjusted P/E – η τρέχουσα τιμή σε σχέση με τον αποπληθωρισμένο μέσο όρο των κερδών την τελευταία δεκαετία). Έγραφε πως είναι o καλύτερος τρόπος να μετρήσει κανείς την αποτίμηση μιας αγοράς, πως για τις ΗΠΑ είναι η πρώτη φορά από τη φούσκα του dot -com που το CAPE είναι πάνω από 40, πως σε τέτοια επίπεδα δεν πλησίασε ούτε την παραμονή του κραχ το 1929 κ.λπ. Μεταξύ άλλων ο Authers αναφέρει στο άρθρο του πως “εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε χώρα, η Ελλάδα έχει τώρα CAPE 76, ενώ η Ινδία είναι κοντά στην Αμερική με 43,7. Καμία άλλη χώρα δεν είναι κοντά”. Δηλαδή γράφει πως η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η πιο ακριβή στον κόσμο σε όρους CAPE. Bέβαια οφείλει το Dark Room να επισημάνει πως ο μέσος όρος κερδοφορίας της τελευταίας δεκαετίας στην περίπτωση του ΧΑ περιλαμβάνει μνημονιακές και τις πρώτες μεταμνημονιακές χρήσεις, όπου οι εισηγμένες προσπαθούσαν να συνέλθουν από την κρίση και τη ραγδαία συρρίκνωση της οικονομίας. Οπότε το CAPE 76, σε κάποιον βαθμό τουλάχιστον, μας αδικεί.
Revolut με Aegean
-Επιθετικά κινείται στην αγορά η Revolut η οποία συνεχώς ανοίγει και περισσότερο τα φτερά της στην ελληνική αγορά. Ήδη προχώρησε σε συνεργασία με την Aegean στη βάση του προγράμματος Miles and Bonus της δεύτερης. Οι κάτοχοι Revolut μπορούν να μετατρέψουν τους Rev πόντους τους που κερδίζουν μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης της Revolut σε μίλια εξαργύρωσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν και διαφημίζεται από την ιστοσελίδα της Aegean, δεν αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Προβάλλεται ωστόσο για να ενημερώσει τον εισαγόμενο τουρισμό και σε λίγο καιρό ασφαλώς θα αφορά και τα καθ' υμάς, μόλις η Revolut πάρει σχετική άδεια στη χώρα μας.
Ο δύσκολος περίπατος για τους Ιταλούς της Grimaldi
-Δεν θα είναι και τόσο… περίπατος για τους Ιταλούς της Grimaldi το θέμα του σχεδιασμού για το νέο masterplan στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο φαίνεται ότι βρίσκει αντίθετους ουκ ολίγους τοπικούς φορείς και θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου σήμερα 30 Οκτωβρίου. Το σκεπτικό των φορέων στηρίζεται, όπως αναφέρουν, ότι πρόκειται για αντι-αναπτυξιακή εξέλιξη για το λιμάνι δεδομένου ότι στο masterplan περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, αποθήκες καυσίμων, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, βάση εφοδιασμού για τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ενώ απουσιάζουν και έργα αναβάθμισης στα καταφύγια σκαφών Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας. Ακριβώς λόγω των αντιδράσεων, η ΟΛΗΓ Α.Ε., κάτω από την ομπρέλα της Grimaldi, υποστηρίζει ότι το προτεινόμενο masterplan είναι αντίστοιχο χωροταξικά με το εγκεκριμένο masterplan του 2014, με τις ίδιες χρήσεις, ενώ το 2019, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης υπήρξε η πρόβλεψη με υποδομές για τροφοδοσία πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Στο νέο masterplan προτείνεται η δυνατότητα ανεφοδιασμού με συμβατικά και πράσινα καύσιμα (μεθανόλη) αντί του LNG, ενώ ενσωματώνονται οι νέες χρήσεις στην υπό παράδοση -εντός του 2026- Γ1 φάσης του λιμένα (χρήση των προβλητών για ασυνόδευτα οχήματα, αδειοδότηση χώρου logistic, φόρτωση αδρανών). Στο θέμα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, υποστηρίζεται ότι η χρήση αυτή θα είναι αποκλειστικά για τουριστικά σκάφη και μικρά πλοία για εσωτερικά δρομολόγια, ενώ τα τουριστικά καταφύγια Συβότων, Πλαταριάς και Σαγιάδας δεν περιλαμβάνονται γιατί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών τους επενδύονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Παρεμπιπτόντως ο φάκελος του masterplan συζητήθηκε και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με θέμα την «έγκριση ή μη της μελέτης προγραμματικού σχεδιασμού (Master Plan) και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Λιμένα Ηγουμενίτσας, Α΄ και Β΄ Στάδιο, του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας».
Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Χωρίς ενστάσεις ο διαγωνισμός
-Και συνεχίζω με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας υπενθυμίζοντας πως τον περασμένο Απρίλιο προκηρύχθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου εγκατάστασης συστήματος Gold Ironing στο λιμάνι. Δηλαδή τα πλοία να ηλεκτροδοτούνται από τη στεριά και όχι να έχουν αναμμένες τις ηλεκτρομηχανές τους όταν βρίσκονται στο λιμάνι, και να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Μαθαίνω ότι από τους τρεις συμμετέχοντες στην Α’ φάση επιλέχθηκε μία εταιρεία. Στις 27 Οκτωβρίου 2025 έληξε η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων. Κανείς δεν έκανε ένσταση στην απόφαση. Συνεπώς ο διαγωνισμός προχωρά στην επόμενη φάση που είναι το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς, τεχνικές διευκρινίσεις, άνοιγμα οικονομικής προσφοράς και υπογραφή σύμβασης. Χρονικά η συμβασιοποίηση εκτός απροόπτου αναμένεται μέσα στο δίμηνο. Η εφαρμογή του Cold Ironing αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που προβλέπει η ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων «Fit for 55», με στόχο όλα τα λιμάνια του δικτύου ΤΕΝ-Τ να διαθέτουν υποδομές ηλεκτροδότησης πλοίων έως το 2030, ενισχύοντας την προσπάθεια μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη.
H Mαρία Αγγελικούση και το φορτίο που δεν έφτασε ποτέ στο Πάντσεβ
-Στον σιωπηλό αλλά σκληρό κόσμο των ενεργειακών ροών, ένα δεξαμενόπλοιο μπορεί να πει πολλά - αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις. Το Maran Helios, suezmax του Angelicoussis Group, έγραψε αυτές τις μέρες τη δική του ιστορία στη Μεσόγειο: φόρτωσε περίπου 1 εκατ. βαρέλια καζακικού αργού (KEBCO) με τελικό προορισμό το διυλιστήριο του Πάντσεβο στη Σερβία - αλλά το φορτίο δεν έφτασε ποτέ. Σύμφωνα με δεδομένα από τη πλατφόρμα Kpler και ναυτιλιακές πηγές, το πλοίο κατέπλευσε στις 9 Οκτωβρίου στο Ομιζάλ της Κροατίας, όπου το φορτίο θα περνούσε μέσω αγωγού προς τη Σερβία. Ωστόσο, χωρίς καμία επίσημη εξήγηση, το Maran Helios ανέβασε πάλι άγκυρα στις 21 Οκτωβρίου και έβαλε ρότα για το Τσεϊχάν της Τουρκίας. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι μια απλή εμπορική ανακατεύθυνση. Το διυλιστήριο του Πάντσεβο, που ελέγχεται από τη Naftna Industrija Srbije (NIS) - εταιρεία στην οποία η ρωσική Gazprom Neft διατηρεί πλειοψηφικό πακέτο - βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε σταγόνα πετρελαίου μετατρέπεται σε εργαλείο πίεσης. Στη ναυτιλιακή αγορά, η υπόθεση ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι βλέπουν αμερικανική διπλωματική παρέμβαση που «πάγωσε» την παράδοση, άλλοι κάνουν λόγο για εμπορικό ρίσκο που η πλοιοκτήτρια εταιρεία προτίμησε να αποφύγει, καθώς καμία μεγάλη ναυτιλιακή δεν επιθυμεί να συνδεθεί, έστω και έμμεσα, με κυρώσεις.
Θα ξανάρθω, Ζήκο…
-Τη φράση “θα ξανάρθω, Ζήκο” που λέει με ύφος βαρύ ο Νίκος Ρίζος στον μπακαλόγατο Κώστα Χατζηχρήστο, θυμίζει η στάση του Arsenio Dominguez στις δημόσιες εμφανίσεις που κάνει μετά την αναβολή της ψήφισης των μέτρων για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. Πρώτα στο Global Maritime Forum στην Αμβέρσα με έναν συνδυασμό στοχαστικότητας και αποφασιστικότητας στη συμπεριφορά του. Στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο μετά την αναταραχή των διαπραγματεύσεων, τόνισε ότι «έχουμε σταματήσει την υιοθέτηση, όχι τις κατευθυντήριες γραμμές», δηλώνοντας πως η διαδικασία συνεχίζεται με ομάδες εργασίας που ήδη δουλεύουν πάνω στις λεπτομέρειες της πολιτικής. Ακολούθησε η παρουσία του στη Βαρκελώνη στο παγκόσμιο συνέδριο της WISTA International, η διεθνής Ένωση Γυναικών της Ναυτιλίας: “Δεν τη θέλαμε αυτή την εξέλιξη. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Αλλά μην εφησυχάζετε. Δεν έγινε mute αλλά postponed. Θα ψηφιστεί του χρόνου”. Όπως επεσήμανε, από την ψήφιση των μέτρων μέχρι την υλοποίησή τους χρειάζεται αρκετός χρόνος οπότε και πριν μία εβδομάδα να ψηφιζόντουσαν στον ΙΜΟ θα υπήρχε περιθώριο συζητήσεων. Η ανατροπή ήρθε από ΗΠΑ και πετρελαιοπαραγωγούς, σπάζοντας τις ευρωπαϊκές συμμαχίες που είχαν κλειδώσει τον Απρίλιο (Ελλάδα και Κύπρος). Οι insiders μιλούν για την ανάγκη επανάκτησης ενιαίας φωνής από την ΕΕ, ενώ η βιομηχανία ζητά πρακτικά κίνητρα και διασφαλισμένη επιστροφή κεφαλαίων από το decarbonisation fund.
Η νέα Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO από την Ελλάδα
-Μια ενδιαφέρουσα είδηση για τη χώρα μας επιφύλασσε η UNESCO ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, Audrey Azoulay, όρισε τέσσερις εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες ως Πρέσβεις Καλής Θέλησης. Ανάμεσά τους είναι και η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου από την Ελλάδα. Η γνωστή από τον χώρο του τουρισμού -και όχι μόνο- ορίστηκε Πρέσβης Καλής Θελήσεως για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού. Η αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, μέσα από την πλούσια εμπειρία της, θα συμβάλει στα προγράμματα της UNESCO για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο Δ. Τσάκωνας ψάχνει γεν
-Στη μεγαλύτερη δευτερογενή αγορά του κόσμου βρίσκεται ο Δημήτρης Τσάκωνας με προφανή στόχο να διευρύνει την περίμετρο των αγοραστών ελληνικών ομολόγων. Η ιαπωνική αγορά θεωρείται από τις μεγαλύτερες αλλά και πιο συντηρητικές αγορές του κόσμου. Η Ελλάδα επέστρεψε σε επενδυτική βαθμίδα, τα spreads έχουν συμπιεστεί και το αφήγημα της δημοσιονομικής σοβαρότητας έχει ενισχυθεί. Η ιαπωνική αγορά διαθέτει τεράστια ρευστότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά risk-averse. Τα ιαπωνικά ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες προτιμούν την ασφάλεια από την απόδοση. Ο Τσάκωνας μεταφέρει απλά μηνύματα: δημοσιονομικά πλεονάσματα, σταθερή μείωση χρέους ονομαστικά αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η Ελλάδα προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις από τη Γερμανία ή την Ιαπωνία αλλά πλέον έχει μηδενικό κίνδυνο.
Τα συμβόλαια προϊδεάζουν για short covering
-H μεγάλη συσσώρευση Συμβολαίων γύρω από τη μετοχή της Metlen (+2,38% στα 43€) στο Χρηματιστήριο Παραγώγων προϊδεάζει για σημαντικές κινήσεις short covering. Πολλοί πιστεύουν ότι στις 6 Νοεμβρίου, η Metlen θα δώσει μια πρόγευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου (top line) που θα επιβεβαιώνει τις προηγούμενες προβλέψεις και εκτιμήσεις της διοίκησης. Στο μεταξύ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε το δικό του μήνυμα αγοράζοντας 50.000 μετοχές του Ομίλου στα 42,21 ευρώ έναντι 2,11 εκατ., ενώ πολύ πρόσφατα είχε αγοράσει άλλες 15.000 μετοχές.
Μεγάλες προσδοκίες στην αγορά για τη μετοχή της Intralot
-Νέα ανάσα για τους μετόχους της Intralot η χθεσινή άνοδος κατά 2,16% (η τρίτη συνεχόμενη πέριξ του 2%) όπου η μετοχή με συναλλαγές 4,1 εκατ. τεμαχίων, έκλεισε στα 1,13 ευρώ. Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου είναι μεγάλες, η αγορά “βουίζει” για τις προοπτικές της μετοχής και όλο το retail είναι τοποθετημένο στην Intralot περιμένοντας την άνοδο της μετοχής σε υψηλότερα επίπεδα. Λογικό είναι με 1,86 δισ. μετοχές που έχει πλέον η Intralot να χρειάζεται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να φανεί η κατεύθυνση.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Χοντρά μερίσματα και χοντρές μπούρδες (οι φήμες για τη μαρίνα)
-Όσο πλησιάζει η ημερομηνία αποκοπής και καταβολής του γιγαντιαίου προμερίσματος των 174 εκατ. ευρώ τόσο ανεβαίνει η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που χθες έφτασε στο 1,558€ (+2,98%) και στην κεφαλαιοποίηση των 552 εκατ. Ευρώ. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέσω της θυγατρικής REDS, ξεκινά το έργο ανάπλασης της Μαρίνας Αλίμου, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου 20 μήνες. Στην αγορά κυκλοφόρησαν (ανυπόστατα) σενάρια που φέρουν τον Ολλανδό μεγαλομέτοχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να έχει καταλήξει σε συμφωνία με γνωστό πλοιοκτήτη της ποντοπόρου ναυτιλίας ο οποίος θέλει να συμμετάσχει -και να χρηματοδοτήσει- έργο. Χοντρές μπούρδες, σχολιάζει πηγή που γνωρίζει, καθώς ο Χόλτερμαν αφενός δεν έχει ανάγκη από χρηματοδότηση κι αφετέρου πιστεύει στη δουλειά της μαρίνας Αλίμου, η οποία μπορεί να καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη των Βαλκανίων με 1.000 θέσεις ελλιμενισμού.
Ιστορικά ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ
-Τέσσερα συν δύο blue chips ξεχώρισαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είτε καταγράφοντας νέα ιστορικά - πολυετή υψηλά είτε φτάνοντας πολύ κοντά στο να κατακτήσουν νέα ορόσημα. Η ΔΕΗ ήταν εκείνη που «έλαμψε», παρόλο που δεν σημείωσε πολύ μεγάλη ποσοστιαία άνοδο. Έκλεισε όμως πάνω από τα 15 ευρώ για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2009. Σταμάτησε στα 15,08 ευρώ, έφτασε έως τα 15,1 ευρώ στα υψηλά ημέρας, ενώ λίγα λεπτά πριν από τις δημοπρασίες πέρασε ένα πακέτο 600.000 τεμαχίων έναντι 15,05 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της προσυμφωνημένης πράξης να ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ. Νέες κορυφές έπιασαν οι τίτλοι του ομίλου Viohalco, με τη μητρική να πιάνει για πρώτη φορά τα 8,3 ευρώ. Η συγγενική Cenergy ανανέωσε το ιστορικό ρεκόρ της, κλείνοντας στα 14,2 ευρώ, έφτασε έως τα 14,5 ευρώ στα υψηλά ημέρας και η χρηματιστηριακή της αξία υπερβαίνει πλέον τα 3 δισ. ευρώ. Η έτερη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, «πάτησε» στα 3,2 ευρώ. Πρόκειται για τιμή που έχει να αγγίξει από τις αρχές Ιανουαρίου του 2008. Στα 23,4 ευρώ αναρριχήθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μία «ανάσα» από το υψηλό έτους των 23,42 ευρώ. Η αμέσως επόμενη καλύτερη τιμή κλεισίματος εντοπίζεται στις 7 Ιανουαρίου 2000 και τα 23,99 ευρώ. Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος των 8,18 ευρώ και βρέθηκε πολύ κοντά στο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 8,2 ευρώ, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές.
ΧΑ: Μια συμπαθητική αντίδραση
-Μια καθαρά ανοδική συνεδρίαση με αυξημένη αξία συναλλαγών (στα 296,7 εκατ.€) που δεν αφορούσε μόνο τις τραπεζικές μετοχές ήρθε να αντισταθμίσει -εν μέρει- τις απώλειες των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων. Χωρίς ιδιαίτερη ειδησεογραφία, με μοναδική πυξίδα τις εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και με προσδοκίες για μείωση του κόστους χρήματος, η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε στην υποτιμητική φιλολογία και τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών. Η PiraeusBank με συναλλαγές αξίας 59,2 εκατ. ευρώ πλησίασε τα 7€ (+ 0,66% στα 6,98€) ενώ η Εθνική με συναλλαγές αξίας 50,2 εκατ.€ πλησίασε τα 13 ευρώ (+1,97% στα 12,94€). Ακολούθησε με πολύ λιγότερες συναλλαγές η Eurobank (+1,19% στα 3,40€) ενώ η Alpha κράτησε τη θέση της στα 3,48€. Πραγματικοί πρωταγωνιστές της χθεσινής συνεδρίασης ήταν η Motor Oil (+4,31% στα 26,60 ευρώ), αλλά και η Aegean (+2,91% στα 13,46€). Όλα αυτά έγιναν χωρίς βοήθεια από την Coca Cola (-0,51% στα 39,32€) η οποία συνεχίζει να βρίσκεται 12,% χαμηλότερα από την προ τριμήνου κεφαλαιοποίησή της (σήμερα στα 14,6 εκατ. ευρώ). Σε νέα ιστορικά υψηλά πετούσε η Κρι Κρι (+3,11% στα 19,64€) ενώ η Intracom (+3,16%) φαίνεται πως ενισχύεται από την άνοδο της Intralot που γράφαμε και παραπάνω.
Ο Τσάκος στη Νέα Υόρκη
-Η πρόσφατη βράβευση του Νίκου Π. Τσάκου στη Νέα Υόρκη, στον «Χορό των Χρυσανθέμων» (“The Chrysanthemum Ball”) προσέφερε περισσότερα από όσα φάνηκαν με την πρώτη ματιά. Κάθε αναφορά είχε πολλαπλά επίπεδα σημασίας, κάτι που αναλυτές της Wall Street θα χαρακτήριζαν «στρατηγική τοποθέτηση με μακροπρόθεσμη οπτική». Ο NPT τόνισε τη σημασία της ελληνικής διασποράς, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό των ελληνικών αξιών -φιλότιμο, ήθος, οικογένεια, πίστη- με την αμερικανική εργασιακή ηθική. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η «συνέργεια» είναι που καθιστά τη διασπορά όχι μόνο οικονομικά δυνατή, αλλά και επιτυχημένη στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ανέλιξη. Στην ομιλία του έκανε σαφή παραλληλισμό με τη ναυτιλία υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία, η μεγαλύτερη στον κόσμο, αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου εμπορίου και λειτουργεί, όπως η διασπορά, σε ένα διεθνές περιβάλλον χωρίς σύνορα.
Holding με… άρωμα παιδείας
-Δύο νέες και… δίδυμες εταιρείες συμμετοχών (holding) συστάθηκαν πρόσφατα από την οικογένεια Καράμαλη, που έχει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Παλλάδιο. Η πρώτη έχει την επωνυμία «Δημήτριος Καράμαλης Συμμετοχών Μ.Α.Ε.», με έδρα στη Βάρη που βρίσκονται και τα εκπαιδευτήρια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 3.480.000 ευρώ (χωρίζεται σε 348.000 μερίδια των 10 ευρώ) τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί, όμως, σε 2.030,67 ευρώ μετρητά και 3.477.969,33 ευρώ εισφορές σε είδος, «η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018», όπως αναφέρεται. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Δημήτριος Καράμαλης ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, η Ιωάννα Καράμαλη, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι Ξενοφών Καράμαλης και Παναγιώτης Καράμαλης ως μέλη. Η δεύτερη εταιρεία έχει τη επωνυμία «Ιωάννα Καράμαλη Συμμετοχών Μ.Α.Ε.» με έδρα επίσης στη Βάρη και με μετοχικό κεφάλαιο 3.510.000 ευρώ (σε 351.000 μερίδια των 10 ευρώ), τα οποία αντιστοιχούν σε 841,65 ευρώ μετρητά και 3.509.158,35 ευρώ εισφορές σε είδος. Στο αντίστοιχο Δ.Σ. συμμετέχουν η Ιωάννα Καράμαλη ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, ο Δημήτριος Καράμαλης ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και πάλι ως μέλη οι Ξενοφών Καράμαλης και Παναγιώτης Καράμαλης. Τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο έχουν μακρά ιστορία καθώς ιδρύθηκαν το 1921 στην Καλλιθέα από ακαδημαϊκούς δασκάλους της εποχής. Σήμερα το ιδιωτικό σχολείο που βρίσκεται στη Βάρη καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Η τωρινή διοικητική ομάδα αποτελείται από την τρίτη γενιά οικογένειας εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα τον Δημήτριο Καράμαλη, καθηγητή Φυσικών Επιστημών και την Ιωάννα Καράμαλη, Οικονομολόγο, που πλαισιώνονται από την τέταρτη γενιά, τον Παναγιώτη Καράμαλη (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ΕΜΠ) και τον Ξενοφώντα Καράμαλη (Οικονομολόγο). Κατά την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2023-Ιούνιος 2024) ο τζίρος των εκπαιδευτηρίων αυξήθηκε στα 4,31 εκατ. ευρώ από 3,88 εκατ. την προηγούμενη, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (300.621 ευρώ) έναντι κερδών (111.168 ευρώ), κάτι το οποίο αποδίδεται στη «ζημία που προέκυψε από την πώληση του ακινήτου της εταιρείας στην οδό Σκόπα 8 στη Νέα Σμύρνη». Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2024 λειτουργούσε Δημοτικό σχολείο και στη Ν. Σμύρνη, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ωστόσο μεταφέρθηκε στη Βάρη. Ακόμη, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, αλλά όπως τονίζεται «η Διοίκηση εξετάζει τις συνθήκες χρηματοδότησης και αντιμετωπίζει και αποτρέπει όλες εκείνες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν με μη αναστρέψιμο τρόπο, την συνέχιση της δραστηριότητάς της».
Πού, πώς, πότε και με ποιες συνέπειες θα σταματήσει η Nvidia
-Από χθες η Nvidia έγινε επίσημα η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με χρηματιστηριακή αποτίμηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας επιχειρηματικός όμιλος που κατασκευάζει chips αξίζει περισσότερο από το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη. Σήμερα η Nvidia ελέγχει το 80% έως 90% της αγοράς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street τιμολογεί την Nvidia σαν να έχει κατοχυρώσει αυτό το μονοπώλιο για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι εταιρείες όπως η AMD, η Intel, ακόμα και η κινεζική Huawei επενδύουν δισεκατομμύρια για να την προσπεράσουν. Οι hyperscalers (Google, Microsoft, Amazon) αναπτύσσουν δικά τους chips για να μην εξαρτώνται από έναν προμηθευτή. Για την ώρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, απολαμβάνει το στεφάνι του πρωταθλητή. Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι στην ολισθηρή λεωφόρο της τεχνολογίας οι πρωταθλητές καταρρέουν γρήγορα, μόλις προκύψει μια νέα πρωτοποριακή ανακάλυψη. Τα παραδείγματα της IBM, της Cisco και της Intel το αποδεικνύουν.
Ημέρα ανακοινώσεων για την ΕΥΔΑΠ και αυξήσεων τιμολογίων
“Το ΧΑ είναι η πιο ακριβή αγορά στον κόσμο”
Revolut με Aegean
Ο δύσκολος περίπατος για τους Ιταλούς της Grimaldi
Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Χωρίς ενστάσεις ο διαγωνισμός
H Mαρία Αγγελικούση και το φορτίο που δεν έφτασε ποτέ στο Πάντσεβ
Θα ξανάρθω, Ζήκο…
Η νέα Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO από την Ελλάδα
Ο Δ. Τσάκωνας ψάχνει γεν
Τα συμβόλαια προϊδεάζουν για short covering
Μεγάλες προσδοκίες στην αγορά για τη μετοχή της Intralot
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Χοντρά μερίσματα και χοντρές μπούρδες (οι φήμες για τη μαρίνα)
Ιστορικά ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ
ΧΑ: Μια συμπαθητική αντίδραση
Ο Τσάκος στη Νέα Υόρκη
Holding με… άρωμα παιδείας
Πού, πώς, πότε και με ποιες συνέπειες θα σταματήσει η Nvidia
