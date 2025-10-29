Τρίμηνα έντοκα: Υποχώρησε στο 1,72% η απόδοση – Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ
Τρίμηνα έντοκα: Υποχώρησε στο 1,72% η απόδοση – Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,18 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων (τρίμηνα έντοκα) του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,72%, κάτω από το 1,78% της προηγούμενης δημοπρασίας που είχε πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,18 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,72%, κάτω από το 1,78% της προηγούμενης δημοπρασίας που είχε πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,18 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα