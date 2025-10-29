Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε οι πληρωμές - Τι ισχύει για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) και το επίδομα γέννησης
Η λίστα με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν την Παρασκευή (31/10)

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα επιδόματα μπαίνουν την Παρασκευή (31/10), που είναι και η τελευταία εργάσιμη του μήνα. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ από την Πέμπτη (30/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Δεν προβλέπεται πληρωμή στο επίδομα παιδιού α21, καθώς η 5η δόση θα καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου και η 6η (και τελευταία για το 2025) πριν από τα Χριστούγεννα.

Ανάμεσα στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν οι δικαιούχοι, είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα γέννησης και το επίδομα στέγασης μεταξύ άλλων.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ, όλες οι πληρωμές

Η λίστα με τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, που θα πληρωθούν την Παρασκευή (31/10):

-Αναπηρικά και διατροφής
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Έξοδα Κηδείας
-Κόκκινα Δάνεια
-Πρόγραμμα Γέφυρα
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές.

