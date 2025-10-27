Μαρί Κοντό: Η γκουρού της τακτοποίησης κάνει θραύση με το νέο της μανιφέστο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για καλή ζωή από την ιέρεια της οργάνωσης που πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα για τα αντικείμενα που δίνουν χαρά

Μαρί Κοντό: Η γκουρού της τακτοποίησης κάνει θραύση με το νέο της μανιφέστο
Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια από τότε που μάθαμε ότι πρέπει να αφουγκραζόμαστε τα συναισθήματα που μας βγάζει ένα πουλόβερ πριν αποφασίσουμε να το αποχωριστούμε. Αρκούσε η ερώτηση: «Μου δίνει χαρά;» για να καταλήξουμε στο ποια θα είναι η τύχη του: «Στον κάδο ή πάλι πίσω στη ντουλάπα». Το ίδιο ίσχυε για ένα ξεχειλωμένο ζευγάρι κάλτσες, ή ένα σκισμένο λευκό t-shirt που βρισκόταν ξεχασμένο στη γωνία του συρταριού. Παρά την κακή του κατάσταση αν όταν το παίρναμε στην αγκαλιά μας νιώθαμε βαθιά συναισθήματα τότε έπρεπε να το κρατήσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, σαν άκαρδοι δήμιοι, έπρεπε δίχως δεύτερη σκέψη να το… καρατομήσουμε.

