Η αγορά «πνίγεται» από ΑΠΕ – Πάνω από 80 GW για έργα σε ένα δίκτυο με μέση κατανάλωση 5,5 GW

Η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα έχει αρχίσει να ξεπερνά τα ίδια της τα όρια. Η θεαματική έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει οδηγήσει σε έναν πρωτοφανή συνωστισμό στο δίκτυο, με περισσότερα από 80 γιγαβάτ έργων να διεκδικούν θέση παραγωγού σε ένα σύστημα που καταναλώνει κατά μέσο όρο μόλις 5,5 GW.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί την ενεργειακή συμφόρηση και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Με αιχμή τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου όρων σύνδεσης, που καθορίζει το ΥΠΕΝ επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ και στα τεχνικά όρια του συστήματος.Ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, παραδέχτηκε χθες μιλώντας στο 7ο συνέδριο Renewable & Storage ότι η πολιτεία έχει ήδη δώσει πάρα πολλούς όρους σύνδεσηςκαι παρουσίασε στοιχεία για τον όγκο των έργων που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.Έκανε λόγο για φωτοβολταϊκά 69,5 GW με όρους σύνδεσης ή περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) και επιπλέον περίπου 20 GW με απλή βεβαίωση παραγωγού. Επιπλέον μίλησε για 16–17 GW αδειοδοτημένα αιολικά και άλλα 10 GW σε προγενέστερο στάδιο.