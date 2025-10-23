COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές
COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές
Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές
Η εξωστρέφεια δεν είναι πλέον πολυτέλεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – είναι προϋπόθεση ανάπτυξης. Μέσα από την επέκτασή τους σε αγορές του εξωτερικού, οι ελληνικές ΜμΕ έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή απαιτεί γνώση, στρατηγική και τα κατάλληλα εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE TELEKOM διοργανώνει δωρεάν ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο να τους βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις αγορές του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad προσφέρει πρακτικές συμβουλές, γνώση και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξή τους.
