Τα σενάρια της 28ης Οκτωβρίου για Δένδια, ο Κ.Μ και ο Χρυσοχοΐδης, οι πράσινοι ατσίδες του Ηρακλείου, η νέα εθελουσία της ΔΕΗ και οι φουρτούνες των εφοπλιστών
Χαίρετε, ο απόηχος της χθεσινής ημέρας ήρθε από την απουσία Δένδια από τη Βουλή και κατά κάποιον τρόπο επισκίασε αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός που ήταν η ψήφιση της τροπολογίας για τη φύλαξη του μνημείου του «Αγνώστου Στρατιώτη»
Στο Μ.Μ υπήρξε και χθες δυσθυμία από την κίνηση του Δένδια, το θέμα όμως δεν σταμάτησε εκεί γιατί τον Μητσοτάκη τον ενδιαφέρει τι θα γίνει επί του πεδίου, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος τις επόμενες ημέρες στο μνημείο. Ο Κ.Μ είδε χθες τον Χρυσοχοΐδη από κοντά και αυτό που ξέρω είναι ότι ο Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε ή πρόκειται να βρεθεί με τον Δένδια για να συντονισθούν για τη φύλαξη του μνημείου. Συνεννόηση μπουζούκι;
Βγαίνει αντάρτικο ο κόντε Νίκος;
-Τώρα, χθες ο Μητσοτάκης που πήγε στον Πορτοσάλτε (ΣΚΑΪ) ρωτήθηκε με το καλημέρα για τον Δένδια (που δεν πήγε στη Βουλή) και απάντησε ότι «εγώ τον πήρα στο τηλέφωνο να του πω για την τροπολογία (εννοείται πριν το ανακοινώσει δημοσίως ο πρωθυπουργός), και δεν έφερε καμία αντίρρηση». Άρα ο Κ.Μ του έχωσε μια ψιλή του τύπου αν διαφωνούσες ας το έλεγες, άσε δε που ο υπουργός την ψήφισε κιόλας μαζί με όλους τους άλλους. Χθες κυκλοφόρησε μια φήμη (τι μια, όργια και φίδια λένε) ότι ο Δένδιας θα παραιτηθεί στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση που διοργανώνει στο Πεντάγωνο ο ίδιος και πρόκειται πιθανώς να πάει και ο Μητσοτάκης. Θυμάμαι ότι κάποτε είχε παραιτηθεί και ο Έβερτ τέτοιες μέρες της εθνικής εορτής το 1991 από υπουργός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θυμάμαι και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τότε, «το ΟΧΙ του Έβερτ», αλλά θυμάμαι επίσης ότι του αείμνηστου Μιλτιάδη δεν του πήγε και πολύ καλά το όλο θέμα. Μίλησα με την πηγή μου από την πλευρά του Δένδια και μου είπε «κατηγορηματικά δεν πρόκειται να παραιτηθεί ο Νίκος», την ίδια άποψη-αίσθηση έχουν και στο Μ.Μ. Ούτε ο Μητσοτάκης επιθυμεί κλιμάκωση, ο δε Δένδιας μάλλον αρχίζει να καταλαβαίνει ότι στο προφίλ του δεν είναι και «ταμάμ» να υποστηρίζει τα τσαντίρια της Αριστεράς. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα ‘χουμε κλεφτοπόλεμο στη ΝΔ, γιατί έτσι πάντα γίνεται τη δεύτερη τετραετία προς το τέλος της θητείας, στη γαλάζια παράταξη. Οι παλαιότεροι τα θυμάστε.
Κηδεία Σαββόπουλου
-Ο Σαββόπουλος μπορεί να μη βόλεψε πάντοτε την Αριστερά, όπως και στα γεράματά του ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά φυσικά και ο ένας και ο άλλος υπήρξαν από τις λίγες προσωπικότητες που αγάπησε και τραγούδησε όλη η Ελλάδα. Το Σάββατο πάντως στην κηδεία του αναμένεται πάνδημη παρουσία του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς επίσης και χιλιάδων απλών πολιτών που αγάπησαν τη μουσική και τους στίχους του. Επικήδειο θα εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός.
ΟΠΕΚΕΠΕ-Συλλήψεις
-Η χθεσινή μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για τους πονηρούς που έπαιρναν μούφα επιδοτήσεις με βασικό «ορμητήριο» ένα ΚΥΔ στη Μεσσαρά Ηρακλείου σχολιάστηκε πολύ. Μου λένε ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ενδεχομένως και ο ιθύνων νους της ιστορίας, είναι φίλος με διάφορα μπουμπούκια της Κρήτης, π.χ. έναν γνωστό νυχτόβιο που μπλέκεται και στα αθλητικά, αλλά και με ορισμένους «πράσινους» Φραπέδες (όχι αυτόν με τα 2.5 εκατ. αδήλωτα και την Jaguar). Το σημειώνω γιατί στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λες και δεν ξέρουν τίποτα… για τον φόνο και είναι ορισμένοι, ειδικά στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι γνωστοί και μη εξαιρετέοι.
Μητσοτάκης-Μπένι
-Σε ένα άλλο ενδιαφέρον ματσάκι των ημερών, ο Κ.Μ απάντησε χθες από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ στον Βενιζέλο που είπε -από την εκπομπή του Κουβαρά στην ΕΡΤ- ότι η χώρα γίνεται μη διακυβερνήσιμη, σχολιάζοντας ότι το πρόβλημα κατακερματισμού το έχει η αντιπολίτευση. Πάντως, επειδή ο «Μπένι» δεν φημίζεται για την αυτοσυγκράτησή του, εκτιμώ ότι σήμερα θα δώσει δική του απάντηση από την εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών στο ξενοδοχείο King George με τον εντελώς ξεκάθαρο τίτλο «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».
Νέα εθελουσία (με διπλάσια κίνητρα) στη ΔΕΗ
-Στη ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούν προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε σχέση με αντίστοιχα προηγούμενα προγράμματα. Αφορούν εργαζομένους σε υποστηρικτικούς ρόλους, όπως διοικητικοί, οικονομικοί, υγειονομικοί, δικηγόροι, γενικών υπηρεσιών, τεχνικοί, οδηγοί κ.λπ. Για τον υπολογισμό του ποσού που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα έτη προϋπηρεσίας, η ηλικία, η βασική αποζημίωση και η αυτασφάλιση, ενώ υπάρχει και bonus σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε πως η ΔΕΗ «τρέχει» συχνά προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης αλλά φαίνεται ότι φέτος τα κίνητρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά, έως και διπλάσια, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, φτάνοντας έως και τις 120.000 ευρώ, ώστε περισσότεροι υπάλληλοι που πλησιάζουν στη σύνταξη ή το αντικείμενό τους χάνεται, να αποχωρήσουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παράλληλα, η ΔΕΗ προχωράει σε προσλήψεις σε νέα αντικείμενα και ρόλους που πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχαν και σε νέους τομείς στους οποίους η εταιρεία έχει εισέλθει, κυρίως γύρω από την τεχνολογία και το ΑΙ.
Οι χρυσές πωλήσεις (και κέρδη) της Toyota Hellas
-Μικρή επαφή να έχει κανείς με την αγορά αυτοκινήτου γνωρίζει πως η νο1 εταιρεία σε πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν πέρυσι η Toyota και όπως φαίνεται δεν θα χάσει την πρωτιά και φέτος. Όπως είναι αναμενόμενο αυτό αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της Toyota Hellas που με βάση τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε έκλεισε το 2024 με τζίρο στα 612 εκατ., αυξημένο σε ποσοστό 42% και καθαρά κέρδη 37,5 εκατ. ευρώ, στο +43%. Μάλιστα, στο 9μηνο του 2025 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) οι πωλήσεις έφτασαν τα 500 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 31,8 εκατ. ευρώ. Έτσι η εταιρεία έδωσε το πράσινο φως για να δοθεί στους μετόχους της, τον πολυεθνικό κολοσσό Inchcape, προμέρισμα ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Σήμερα αποφασίζουν οι χρηματιστές για την πρόταση του Euronext
-Σήμερα το απόγευμα στις 17:30, ο Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ Σπύρος Κυρίτσης κάλεσε τους εκπροσώπους όλων των ιδιωτικών -μη τραπεζικών- χρηματιστηριακών εταιρειών (όχι μόνο των μελών του Δ.Σ.) για να συζητήσουν και τελικά να συντονίσουν τη δράση τους όσον αφορά την πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ. Προς το παρόν όλα θα κριθούν -όχι την τελευταία- αλλά την προτελευταία εβδομάδα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας (17 Νοεμβρίου) αφού τότε θα γίνει φανερό προς τα πού γέρνει η πλάστιγγα των μετόχων της ΕΧΑΕ. Το κλίμα γενικώς είναι θετικό ως προς την πρόταση. Σίγουρα ενόχλησε η αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας -που αίρει το... εμπόδιο του 90% όσον αφορά στο απαιτούμενο ποσοστό αποδοχής μιας δημόσιας πρότασης- η οποία, ωστόσο, ήταν από καιρό αναμενόμενη. Φαίνεται όμως πως και οι ΑΧΕΠΕΥ θεωρούν πως η ένταξη του «ρηχού» και «τραπεζοβαρούς» ελληνικού χρηματιστηρίου σε έναν όμιλο μεγαλύτερης εμβέλειας, πολλαπλάσιων μεγεθών και ευρύτερης προσβασιμότητας σε νέες αγορές, το πιθανότερο θα είναι επ' ωφελεία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.
Οργανωτικές αλλαγές στη VIVA Wallet
-H αυριανή γενική συνέλευση της Viva Wallet κρύβει ορισμένες ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Τον περασμένο Φεβρουάριο η Viva.com συγχώνευσε τη Viva Payments με τη VivaBank στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης που είχε τελικό στόχο την είσοδο στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Η δομή του ομίλου μέχρι σήμερα έχει τη Viva Wallet Holdings ως μητρική εταιρεία η οποία ελέγχει τόσο τη Viva Payments (που απορροφήθηκε από τη VivaBank) όσο και την ίδια τη VivaBank. Φαίνεται πως η δομή του Ομίλου θα αλλάξει και στο εξής η VivaBank θα είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου.
Το rebound Metlen, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και το «βαρίδι» της Coca-Cola
-Σημαντικό βήμα για να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος από τις πρόσφατες ισχυρές απώλειες έκαναν οι μετοχές της Metlen, του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο. Μετά το προχθεσινό άλμα κατά 2,2% η Metlen συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, καταγράφοντας άνοδο 2,8% και επιστρέφοντας πάνω από τα 44 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνθηκε περαιτέρω από το αρνητικό ρεκόρ των 41 ευρώ, με τους αναλυτές να προβλέπουν πως η αντίδραση του «ελατηρίου» θα συνεχιστεί. Ο ΟΠΑΠ παρέμεινε σε θετική ρότα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, απορροφώντας μεγάλο μέρος των πιέσεων που τον είχαν οδηγήσει ακόμη και στα 17,3 ευρώ. Χθες έκλεισε στα 18,42 ευρώ με κέρδη της τάξης του 1,5%, αλλά απέχει πλέον αρκετά από το υψηλό έτους (και 16ετίας) των 20,92 ευρώ που «χτύπησε» πρόσφατα. Το ράλι της Τετάρτης συνοδεύθηκε από τζίρο 16 εκατ. ευρώ, με τις Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ να είναι οι μοναδικές που η αξία συναλλαγών τους ήταν μεγαλύτερη. Κατά 2% ενισχύθηκε ο ΟΤΕ, «σβήνοντας» σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απώλειες που σημείωσε την Τρίτη (-2,2%) και πλησίασε εκ νέου στα 16 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC κατέγραψε βουτιά 3%, οπισθοχώρησε ξανά κάτω από τα 40 ευρώ και έχασε το μεγαλύτερο μέρος από αυτά που έχτισε με το πενθήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε. Επιπλέον, η βαρύτητα που έχει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών εμπόδισε μία πιθανή ισχυρότερη άνοδο συνολικά για την εγχώρια αγορά.
ΕΚΤΕΡ: Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια...
-Μαζικά έσπευσαν οι αγοραστές στην ΕKTEΡ. Ο τίτλος της κατασκευαστικής εταιρείας, που κινείται στον αστερισμό του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, επέστρεψε πάνω από τα 3 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2000. Παράλληλα, ο τζίρος της υπερέβη το 1,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος ξεπέρασε τα 500.000 τεμάχια. Αυτή ήταν η τρίτη σερί άνοδος, έχοντας ενισχυθεί σωρευτικά κατά 15,3% στο επίμαχο διάστημα.
ΑΒΑΞ: Δεν ισχύουν τα σενάρια
-Σενάρια επί σεναρίων κυκλοφόρησαν (ξανά) στην αγορά για τον Όμιλο ΑΒΑΞ, ωστόσο ο όμιλος αντιμετωπίζει με στωικότητα τα διάφορα δημοσιεύματα για το μετοχικό μέλλον του... παραπέμποντας στην τύχη που είχαν ανάλογα δημοσιεύματα κατά το παρελθόν. Κατά τα λοιπά στην ΑΒΑΞ δίνουν έμφαση στη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη χρηματοδότηση από τον όμιλο του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της πολυτεχνικής σχολής. Η συμφωνία προβλέπει ότι από φέτος και για τα επόμενα 5 χρόνια θα χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα παρακολουθούν κάθε χρόνο 35 φοιτητές.
Η INTRALOT ποντάρει στο on line gaming
-Φαίνεται πως η διοίκηση της «νέας ΙΝΤΡΑΛΟΤ» αποφάσισε να αναλάβει -και- χρηματιστηριακή δράση, δείχνοντας διακριτικό ενδιαφέρον για την πορεία της μετοχής τώρα που αξίζει πάνω από 2 δισ. ευρώ. Μια μακρά τηλεδιάσκεψη με τον Robeson Reeves (CEO της Bally's) στην Αμερική, είχαν πριν από λίγες μέρες ο Νικ. Νικολακόπουλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot και ο Αναπληρωτής του, Χρυσόστομος Σφάτος, με στόχο τη στρατηγική επενδυτικής επικοινωνίας για τις νέες δυνατότητες του Ομίλου. Η νέα στρατηγική στηρίζεται στις προοπτικές online ανάπτυξης αφού μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally's International Interactive, περισσότερο από το 70% των εσόδων του ομίλου θα προέρχεται από online gaming. Θα αναδειχθεί η ισχυρή ρευστότητα και τα ίδια κεφάλαια αφού το νέο σχήμα Intralot-Bally's δημιουργεί έσοδα 1,096 δισ. ευρώ, EBITDA 478 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 180 εκατ. ευρώ, όλα αυτά με φορολογία (effective tax rate) που δεν θα ξεπερνά το 17% έως 20%, Αυτή η παραγωγή ρευστότητας δίνει στην εταιρεία ευχέρεια για πρωτοβουλίες στον τομέα εξαγορών και συγχωνεύσεων που φαίνεται πως αποτελούν νέο στόχο της εταιρείας. Το χρηματοοικονομικό προφίλ έχει αναβαθμιστεί μετά την αξιολόγηση της Moody's σε B2 από Caa1 και τα ομόλογά της σε B2 από B3. Η Fitch έχει τοποθετήσει την Intralot στην κατηγορία θετικής αξιολόγησης (Rating Watch Positive) με βάση το IDR «CCC+» μετά την εξαγορά της Bally's.
Η Σεμίραμις κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
-Πληροφορίες από κύκλους της ναυτιλιακής αγοράς αναφέρουν ότι η Diana Shipping, υπό τη διοίκηση της Σεμίραμις Παληού, διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τη συμμετοχή της στην Genco Shipping & Trading. Η εταιρεία έχει αποκτήσει ποσοστό 14,93% στην Genco, επενδύοντας περίπου 103,5 εκατ. δολάρια για την αγορά 6,4 εκατ. μετοχών από τον περασμένο Απρίλιο. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από την αγορά ως στρατηγική τοποθέτηση που ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για συζητήσεις συγχώνευσης ή συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Genco, σε απάντηση της αύξησης συμμετοχής, προχώρησε πρόσφατα στην υιοθέτηση “poison pill”, δηλαδή σχεδίου προστασίας μετόχων που περιορίζει τη δυνατότητα άλλου επενδυτή να ξεπεράσει το όριο του 15% χωρίς έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Η Diana Shipping διαθέτει 38 bulk carriers και χρηματιστηριακή αξία περίπου 195 εκατ. δολαρίων, έναντι 686 εκατ. της Genco, η οποία ελέγχει στόλο 43 πλοίων. Παράλληλα, με τις κινήσεις στο dry bulk, η Diana έχει στραφεί και σε επενδύσεις εκτός του παραδοσιακού της τομέα. Από τον Απρίλιο, συμμετέχει μέσω της Ecogas Holding σε κοινοπρακτικό σχήμα για την κατασκευή δύο πλοίων μεταφοράς LPG, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο ακόμη. Η κίνηση αυτή θεωρείται βήμα προς την αγορά εναλλακτικών καυσίμων, με προοπτική αυτόνομης ανάπτυξης σε επόμενο στάδιο. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει το πρώτο από τέσσερα πλοία τύπου CSOV, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν στην εξυπηρέτηση έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Diana προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το Ecofin, τα μέτρα του ΙΜΟ και η ΕΕΕ
-Μπορεί να πήρε αναβολή για έναν χρόνο η συζήτηση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-ΙΜΟ για το νέο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία, όμως τα απόνερα συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από τις Βρυξέλλες, το θέμα δεν αποκλείεται να απασχολήσει το Ecofin - το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δουν ποια πολιτική θα ακολουθήσουν από δω και πέρα αφού υπήρξε ρήγμα στο ενιαίο μέτωπο υπέρ της υιοθέτησης των μέτρων. Ελλάδα και Κύπρος, μετά από πολιτική απόφαση των κυβερνήσεών τους, απείχαν της ψηφοφορίας για την αναβολή ή όχι της ψήφισης, ενώ η ΕΕ ήταν κατά της αναβολής. Η συζήτηση πήγε για τον Οκτώβριο του 2026. Αν τότε ψηφιστεί το αναθεωρημένο πλαίσιο του ΙΜΟ και αν λάβει κανείς υπόψιν τις βραδυκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι πολύ πιθανόν να καθίσει η μπίλια στην ελληνική προεδρία που αρχίζει την 1η Ιουνίου του 2027 για να ηγηθεί της συζήτησης για επανεξέταση από την ΕΕ της στάσης της. Να δει αν θα καταργήσει το EU ETS-Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το οποίο από το 2024 εφαρμόζεται και στη ναυτιλία ή αν θα το διατηρήσει και σε ποιο ποσοστό. Γιατί πρόκειται για περιφερειακό μέτρο το οποίο θα καλυφθεί από το παγκόσμιας ισχύος πλαίσιο του ΙΜΟ.
Δύσκολη εξίσωση
-Στο μεταξύ, έμαθα ότι δύο Έλληνες εφοπλιστές/εφοπλίστριες, μεγάλα ονόματα διεθνώς, tycoons, επισκέφθηκαν το Μαξίμου πριν από τη θυελλώδη συνεδρίαση στον ΙΜΟ, εξήγησαν και κατέστησαν σαφές γιατί η Ελλάδα δεν έπρεπε να ψηφίσει τα νέα μέτρα. Παράλληλα, είχε αναβληθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το θέμα είναι καυτή πατάτα για όλους.
Το business plan ενός περιφερειακού Πανεπιστημίου
-Ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Φ. Μάρης, αποφάσισε να αυξήσει τα έσοδα του ιδρύματος παίζοντας το χαρτί της διεθνοποίησης. Ξεκίνησε συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αρχές του 2025, το ΔΠΘ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE, μιας από τις 65 στρατηγικές συμπράξεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας European Universities. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» του Υπουργείου Παιδείας, το ΔΠΘ πέτυχε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 5 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε καινοτόμα, αναδυόμενα επιστημονικά πεδία, σε συνεργασία με κορυφαία ΑΕΙ όπως τα Πανεπιστήμια Sorbonne, Columbia, Avignon, Zurich και York. Παράλληλα, το ΔΠΘ διευρύνει τη διεθνή του παρουσία εστιάζοντας και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αξιοποιώντας την επιτυχημένη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Helwan της Αιγύπτου στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνούς Erasmus, το ΔΠΘ ανέπτυξε αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή. Η σύμπραξη οδήγησε στη διεύρυνση της συνεργασίας με τον σχεδιασμό Παραρτήματος του ΔΠΘ στο Κάιρο, το οποίο θα προσφέρει αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, προβλέποντας το τελευταίο έτος σπουδών να πραγματοποιείται στις έδρες του ΔΠΘ στην Ελλάδα.
Πρόγραμμα αναδάσωσης από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος
-Τα πρώτα 2.000 δενδρύλλια ελιάς του προγράμματος Tree Bank του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» παραδόθηκαν σε κατοίκους της Αμανής, για να φυτευτούν σε αγροτεμάχια που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2021. Οι πρώτες δενδροφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην αυλή του σχολείου της Βολισσού. Η δράση υλοποιήθηκε χάρη στη στήριξη 30 επιχειρήσεων και 80 ιδιωτών, οι οποίοι συνέβαλαν στην αναγέννηση του τοπικού οικοσυστήματος. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει το πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων, με στόχο τη συγκέντρωση ακόμη 2.000 δέντρων έως τα μέσα Νοεμβρίου.
Ξεκίνησαν τα στοιχήματα των αγορών για την 28η Οκτωβρίου
-Το διήμερο 27-28 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών της FED για να πάρει αποφάσεις επί των επιτοκίων του δολαρίου. Στην αγορά παραγώγων τα επενδυτικά στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Αυξάνονται οι θέσεις εκείνων που πιστεύουν ότι τελικά ο Τζερόμ Πάουελ θα υποκύψει και θα μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%) αν όχι τώρα, σίγουρα μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα δεδομένα από το Bloomberg: Το ανοικτό ενδιαφέρον (open interest) για τα call options στο Secured Overnight Financing Rate (SOFR) που λήγουν το Δεκέμβριο στα 96.50, έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά, φτάνοντας τα 926.000 συμβόλαια. Ο αριθμός είναι τριπλάσιος από τον Ιούλιο, όταν ο όγκος των θέσεων βρισκόταν κοντά στο μηδέν. Το γράφημα δείχνει μια σχεδόν κάθετη ανάβαση από τον Σεπτέμβριο και μετά, με την ταχύτητα να επιταχύνεται δραματικά τον Οκτώβριο. Με απλά λόγια. Οι traders αγοράζουν call options στο SOFR στα 96.50, ουσιαστικά στοιχηματίζουν ότι τα επιτόκια θα πέσουν τουλάχιστον στο 3.50% (το SOFR διαπραγματεύεται έως 100 μείον το επιτόκιο). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση 75 μονάδων βάσης από το τρέχον επίπεδο του 4.25%. Για να συμβεί αυτό πρέπει τουλάχιστον μία από αυτές τις περικοπές να είναι "jumbo cut" μισής ποσοστιαίας μονάδας. Καταγράφεται δηλαδή μια μεγάλη μετατόπιση στις προσδοκίες της αγοράς, πιθανώς μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το SOFR (Secured Overnight Financing Rate) είναι το βασικό επιτόκιο αναφοράς που αντικατέστησε το LIBOR στις ΗΠΑ.
Φυτικά υποκατάστατα κρέατος με απόδοση +146%
-Η Beyond Meat είναι μια, εισηγμένη στη Wall Street, εταιρεία φυτικών υποκατάστατων κρέατος που κάποτε δεν άξιζε ούτε 10 δισ. δολάρια. Μετά κατέρρευσε σε επίπεδα «penny stock αφού παρουσίαζε διαρκή συρρίκνωση πωλήσεων που γεννούσε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της. Τις τελευταίες μέρες, η μετοχή της Beyond Meat εκτοξεύθηκε κατά +146%. Ξεκίνησε από το 1 δολάριο κι έφτασε στα 6,62 δολάρια από επίπεδα. Η πυραυλική εκτόξευση πυροδοτήθηκε από το κλασικό σενάριο του "short squeeze", αφού όσοι επενδυτές στοιχημάτιζαν στην πτώση της μετοχής, αναγκάστηκαν ξαφνικά να κλείσουν τις θέσεις τους. Τα σενάρια που κυκλοφορούν για την Beyond Meat ξεκινούν από μια πιθανή εξαγορά της και συνεχίζουν με φήμες για στρατηγική συνεργασία με μεγάλο παίκτη της βιομηχανίας τροφίμων. Πολλοί όμως συνδυάζουν την άνοδο της μετοχής με τη δράση των «meme stock traders». Εμείς στην Ελλάδα τους αποκαλούμε «λομπίστες». Είναι παίκτες των αγορών που συντονίζονται σε κοινωνικά δίκτυα, στοχεύοντας στις υπερβολικά «shorted μετοχές». Είναι ένα φαινόμενο που το ξαναείδαμε με τις μετοχές της GameStop και της AMC. Ο ισολογισμός της Beyond Meat δεν δείχνει τίποτα σπουδαίο. Εξακολουθεί να καίει μετρητά, οι πωλήσεις υποχωρούν και η μόδα των φυτικών υποκατάστατων κρέατος έχει μάλλον ξεθωριάσει.
Ο ίλιγγος με την τιμή του χρυσού και τα σενάρια
-Η περασμένη Τρίτη θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των επενδυτών σε χρυσό. Ξαφνικά και χωρίς προφανή αιτία, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου -μετά τα αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ- κατέγραψε πτώση 240 δολαρίων/ουγκιά ή 5,7% σε μία μόνο συνεδρίαση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ. Ξαφνικά το χρυσάφι έπεσε στα στα 4.040 δολάρια/ουγκιά, αφήνοντας πίσω του μια θάλασσα από εντολές stop-loss. Χθες η τιμή του χρυσού ανέκαμψε και φυσικά, παρά τη βίαιη διόρθωση, ο χρυσός διατηρεί κέρδη 56% από τις αρχές του έτους. Το γιατί ανέβηκε ο χρυσός σε πρωτοφανή ύψη-ρεκόρ, το έχουμε όλοι συζητήσει πολλές φορές. Η απότομη πτώση έχει επίσης πολλές ερμηνείες. Οι τεχνικοί αναλυτές μίλησαν για την υπέρβαση του ψυχολογικού φράγματος των 4.300 δολαρίων που πυροδότησε αλγοριθμικές πωλήσεις. Άλλοι επικαλέστηκαν φήμες για επικείμενη συμφωνία στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο που μειώνουν την ανάγκη για «ασφαλές καταφύγιο». Υπάρχουν όμως και άλλοι που διατυπώνουν υποψίες για εκκαθάριση θέσεων από hedge funds, που αντιμετωπίζουν margin calls σε άλλες αγορές.
