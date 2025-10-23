Τα σενάρια της 28ης Οκτωβρίου για Δένδια, ο Κ.Μ και ο Χρυσοχοΐδης, οι πράσινοι ατσίδες του Ηρακλείου, η νέα εθελουσία της ΔΕΗ και οι φουρτούνες των εφοπλιστών

Κλείσιμο

Στο Μ.Μ υπήρξε και χθες δυσθυμία από την κίνηση του Δένδια, το θέμα όμως δεν σταμάτησε εκεί γιατί τον Μητσοτάκη τον ενδιαφέρει τι θα γίνει επί του πεδίου, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος τις επόμενες ημέρες στο μνημείο. Ο Κ.Μ είδε χθες τον Χρυσοχοΐδη από κοντά και αυτό που ξέρω είναι ότι ο Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε ή πρόκειται να βρεθεί με τον Δένδια για να συντονισθούν για τη φύλαξη του μνημείου. Συνεννόηση μπουζούκι;Βγαίνει αντάρτικο ο κόντε Νίκος;-Τώρα, χθες ο Μητσοτάκης που πήγε στον Πορτοσάλτε (ΣΚΑΪ) ρωτήθηκε με το καλημέρα για τον Δένδια (που δεν πήγε στη Βουλή) και απάντησε ότι «εγώ τον πήρα στο τηλέφωνο να του πω για την τροπολογία (εννοείται πριν το ανακοινώσει δημοσίως ο πρωθυπουργός), και δεν έφερε καμία αντίρρηση». Άρα ο Κ.Μ του έχωσε μια ψιλή του τύπου αν διαφωνούσες ας το έλεγες, άσε δε που ο υπουργός την ψήφισε κιόλας μαζί με όλους τους άλλους. Χθες κυκλοφόρησε μια φήμη (τι μια, όργια και φίδια λένε) ότι ο Δένδιας θα παραιτηθεί στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση που διοργανώνει στο Πεντάγωνο ο ίδιος και πρόκειται πιθανώς να πάει και ο Μητσοτάκης. Θυμάμαι ότι κάποτε είχε παραιτηθεί και ο Έβερτ τέτοιες μέρες της εθνικής εορτής το 1991 από υπουργός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θυμάμαι και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τότε, «το ΟΧΙ του Έβερτ», αλλά θυμάμαι επίσης ότι του αείμνηστου Μιλτιάδη δεν του πήγε και πολύ καλά το όλο θέμα. Μίλησα με την πηγή μου από την πλευρά του Δένδια και μου είπε «κατηγορηματικά δεν πρόκειται να παραιτηθεί ο Νίκος», την ίδια άποψη-αίσθηση έχουν και στο Μ.Μ. Ούτε ο Μητσοτάκης επιθυμεί κλιμάκωση, ο δε Δένδιας μάλλον αρχίζει να καταλαβαίνει ότι στο προφίλ του δεν είναι και «ταμάμ» να υποστηρίζει τα τσαντίρια της Αριστεράς. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα ‘χουμε κλεφτοπόλεμο στη ΝΔ, γιατί έτσι πάντα γίνεται τη δεύτερη τετραετία προς το τέλος της θητείας, στη γαλάζια παράταξη. Οι παλαιότεροι τα θυμάστε.Κηδεία Σαββόπουλου-Ο Σαββόπουλος μπορεί να μη βόλεψε πάντοτε την Αριστερά, όπως και στα γεράματά του ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά φυσικά και ο ένας και ο άλλος υπήρξαν από τις λίγες προσωπικότητες που αγάπησε και τραγούδησε όλη η Ελλάδα. Το Σάββατο πάντως στην κηδεία του αναμένεται πάνδημη παρουσία του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς επίσης και χιλιάδων απλών πολιτών που αγάπησαν τη μουσική και τους στίχους του. Επικήδειο θα εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός.ΟΠΕΚΕΠΕ-Συλλήψεις-Η χθεσινή μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για τους πονηρούς που έπαιρναν μούφα επιδοτήσεις με βασικό «ορμητήριο» ένα ΚΥΔ στη Μεσσαρά Ηρακλείου σχολιάστηκε πολύ. Μου λένε ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ενδεχομένως και ο ιθύνων νους της ιστορίας, είναι φίλος με διάφορα μπουμπούκια της Κρήτης, π.χ. έναν γνωστό νυχτόβιο που μπλέκεται και στα αθλητικά, αλλά και με ορισμένους «πράσινους» Φραπέδες (όχι αυτόν με τα 2.5 εκατ. αδήλωτα και την Jaguar). Το σημειώνω γιατί στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λες και δεν ξέρουν τίποτα… για τον φόνο και είναι ορισμένοι, ειδικά στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι γνωστοί και μη εξαιρετέοι.Μητσοτάκης-Μπένι-Σε ένα άλλο ενδιαφέρον ματσάκι των ημερών, ο Κ.Μ απάντησε χθες από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ στον Βενιζέλο που είπε -από την εκπομπή του Κουβαρά στην ΕΡΤ- ότι η χώρα γίνεται μη διακυβερνήσιμη, σχολιάζοντας ότι το πρόβλημα κατακερματισμού το έχει η αντιπολίτευση. Πάντως, επειδή ο «Μπένι» δεν φημίζεται για την αυτοσυγκράτησή του, εκτιμώ ότι σήμερα θα δώσει δική του απάντηση από την εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών στο ξενοδοχείο King George με τον εντελώς ξεκάθαρο τίτλο «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».Νέα εθελουσία (με διπλάσια κίνητρα) στη ΔΕΗ-Στη ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούν προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε σχέση με αντίστοιχα προηγούμενα προγράμματα. Αφορούν εργαζομένους σε υποστηρικτικούς ρόλους, όπως διοικητικοί, οικονομικοί, υγειονομικοί, δικηγόροι, γενικών υπηρεσιών, τεχνικοί, οδηγοί κ.λπ. Για τον υπολογισμό του ποσού που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα έτη προϋπηρεσίας, η ηλικία, η βασική αποζημίωση και η αυτασφάλιση, ενώ υπάρχει και bonus σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε πως η ΔΕΗ «τρέχει» συχνά προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης αλλά φαίνεται ότι φέτος τα κίνητρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά, έως και διπλάσια, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, φτάνοντας έως και τις 120.000 ευρώ, ώστε περισσότεροι υπάλληλοι που πλησιάζουν στη σύνταξη ή το αντικείμενό τους χάνεται, να αποχωρήσουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παράλληλα, η ΔΕΗ προχωράει σε προσλήψεις σε νέα αντικείμενα και ρόλους που πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχαν και σε νέους τομείς στους οποίους η εταιρεία έχει εισέλθει, κυρίως γύρω από την τεχνολογία και το ΑΙ.Οι χρυσές πωλήσεις (και κέρδη) της Toyota Hellas