SMERemediumCap: Εντυπωσιακές αποδόσεις για το χαρτοφυλάκιο Tethys

Καρπούς αποδίδει η επιτυχής διαχείριση του χαρτοφυλακίου υπερδανεισμένων ξενοδοχειακών δανείων, αποδεικνύοντας στην πράξη την αποτελεσματικότητα της ενεργητικής και συναινετικής επενδυτικής φιλοσοφίας τηςΠριν από δυόμιση χρόνια, το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap, σε συνεργασία με τονκαι τον, απέκτησε από τηνχαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ξενοδοχειακών δανείων ύψους €260 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε περίπου 70 ξενοδοχειακές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα — από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική έως τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Θράκη.Υπό τη διαχείριση του, σήμερα Senior Partner του νέου SMERemediumCap II, και με την ενεργό συμβολή των τριών επενδυτών, το χαρτοφυλάκιο “Tethys” πέτυχε εντυπωσιακές αποδόσεις και ουσιαστικά οφέλη για τους επενδυτές, την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.Ήδη, έχει επιστραφεί το 100% των επενδεδυμένων κεφαλαίων μέσα σε μόλις δύο έτη, ενώ η μέση ετήσια απόδοση που έχουν εισπράξει οι επενδυτές υπερβαίνει το 16%. Παράλληλα, έχει αποπληρωθεί το 80% του τραπεζικού δανεισμού που -μαζί με ίδια κεφάλαια- χρηματοδότησε την εξαγορά. Η τελική απόδοση κατά την έξοδο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 35% ετησίως — επίδοση που κατατάσσει την επένδυση στις πλέον επιτυχημένες της ελληνικής αγοράς.Η διαχείριση των 70 ξενοδοχειακών δανείων υπήρξε εξαιρετικά απαιτητική. Οι περισσότερες μονάδες:Ήταν μικρού ή μεσαίου μεγέθους (κατά μέσο όρο 69 δωμάτια – μόλις 8 μονάδες με πάνω από 100 δωμάτια και 2 με πάνω από 200).Απαιτούσαν σημαντικές ανακαινίσεις και επενδύσεις για να επανέλθουν σε λειτουργική και εμπορική ισορροπία.Δεν βρίσκονταν σε ελκυστικές τοποθεσίες, καθώς μόλις 18 από τις 69 διέθεταν πρόσβαση σε παραλία.Ήταν γεωγραφικά διάσπαρτες σε λιγότερο ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς, με χαμηλή εμπορευσιμότητα.Η στρατηγική διαχείρισης μέσα από μια φιλοσοφία συναίνεσης και συνεργασίαςΗ προσέγγιση του SMERemediumCap υπήρξε πολυεπίπεδη, ευέλικτη και ρεαλιστική, με βασικό στόχο τη συναινετική επίλυση των θεμάτων με τους ξενοδόχους–οφειλέτες, χωρίς πλειστηριασμούς ή παρατεταμένες συγκρούσεις.Χάρη στην ενεργητική διαχείριση και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων:

Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία λειτουργούν σήμερα κανονικά, διαθέτοντας πάνω από 2.700 δωμάτια και απασχολώντας περισσότερους από 2.000 εργαζομένους.

Πολλά δάνεια ρυθμίστηκαν και εξυπηρετούνται, άλλα πωλήθηκαν σε τρίτους επενδυτές ή τράπεζες μέσω διαφανών διαδικασιών, ενώ αρκετά αποπληρώθηκαν από τους ίδιους τους οφειλέτες.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Intrum, η οποία συνέχισε να λειτουργεί ως servicer του χαρτοφυλακίου, ενώ η άνοδος των αξιών των ξενοδοχειακών ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμων λύσεων.Η συναλλαγή “Tethys” αποτέλεσε την πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, καθώς αφορούσε δάνεια συγκεκριμένου επιχειρηματικού κλάδου (ξενοδοχειακό). Η SMERemediumCap ανέπτυξε ένα μοναδικό, εξειδικευμένο επενδυτικό σχήμα που συνδύασε τεχνογνωσία, κατάλληλες συνεργασίες και δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκομένους.Η συναλλαγή “Tethys” αποτέλεσε μία από τις πρώτες περιπτώσεις στην ελληνική αγορά όπου χρησιμοποιήθηκε τραπεζικός δανεισμός μαζί με κεφάλαια για την εξαγορά χαρτοφυλακίου NPLs — με την Εθνική Τράπεζα (NBG) να στηρίζει ενεργά το εγχείρημα και να δικαιώνεται για αυτή την απόφαση.Η πρωτότυπη κεφαλαιακή διάρθρωση της συναλλαγής επέτρεψε τη μέγιστη απόδοση για τους μετόχους του SMERemediumCap, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και δημιουργική προσέγγιση της ομάδας.Το “Tethys” αναδείχθηκε σε υπόδειγμα hands-on διαχείρισης: Σε μόλις 2,5 χρόνια, πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επαφές με 70 ξενοδόχους, επιτόπιες επισκέψεις με εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες, και συνεργασίες με επιλεγμένους επαγγελματικούς εταίρους, όπως το νομικό γραφείο Σωτηριάδη.Το έργο απέδειξε τη δυνατότητα του SMERemediumCap να δημιουργεί αξία για τους μετόχους του, εφαρμόζοντας τις αρχέτυπες στρατηγικές του private equity παγκοσμίως:-Συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους με εμπειρία και κύρος.-Ρεαλιστική αποτίμηση κατά την είσοδο στην επένδυση.-Ορθή διάγνωση της επενδυτικής ευκαιρίας και επιλογή των κατάλληλων συνεργατών.-Ταχύτητα ενεργειών και αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων.-Ευελιξία στην εφαρμογή των στρατηγικών.-Παροχή εναλλακτικών λύσεων στους οφειλέτες — “δεύτερη ευκαιρία” μέσω επαναγοράς ή αναχρηματοδότησης.-Συμμετοχή των επενδυτών σε επιλεγμένες μονάδες με αναπτυξιακή προοπτική.-Ισχυρό δίκτυο επενδυτών στον ξενοδοχειακό κλάδο.Σήμερα, για το 85% του χαρτοφυλακίου έχουν ήδη υλοποιηθεί συμφωνημένες λύσεις, ενώ το 60% των απαιτήσεων έχει εισπραχθεί.Η επένδυση του SMERemediumCap και των συνεταίρων του στο χαρτοφυλάκιο δανείων “Tethys” αποτελεί υπόδειγμα επιτυχημένης και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ επενδυτών, τραπεζών και servicers.Αναδεικνύει πώς μια ενεργή, υπεύθυνη και επαγγελματική διαχείριση των προβληματικών δανείων — ενός τομέα που εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική οικονομία με υπόλοιπα άνω των €80 δισ. — μπορεί να συνδυάσει τις εξαιρετικές οικονομικές αποδόσεις με την ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά.Η επιτυχία του “Tethys” αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση κεφαλαίων, η συνέργεια με έμπειρους εταίρους, η γνώση και εμπειρία της διαχειρίστριας ομάδας και η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να μετατρέψουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε ισχυρή επενδυτική και κοινωνική ευκαιρία — ενισχύοντας τον ελληνικό τουρισμό, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο