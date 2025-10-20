Λαγκάρντ: Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει νιώσει ακόμη τις επιπτώσεις από τους δασμούς Τραμπ
Η Λαγκάρντ τόνισε ότι αργά ή γρήγορα οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς θα σταματήσουν να αποδέχονται τη μείωση των περιθωρίων κέρδους
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η παγκόσμια οικονομία «δεν έχει ακόμη νιώσει τον πόνο» από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι αργά ή γρήγορα οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς θα σταματήσουν να αποδέχονται τη μείωση των περιθωρίων κέρδους, που προκαλούν οι δασμοί και θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές.
«Αυτά τα δύο τρίτα του κόστους, που επιβαρύνουν ουσιαστικά δύο πλευρές —τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα— βασίζονται στη συμπίεση των περιθωρίων τους», είπε. «Το ερώτημα είναι: για πόσο καιρό θα αντέξουν αυτή τη συμπίεση; Όταν δεν θα μπορούν άλλο, επειδή τα περιθώρια θα έχουν στενέψει υπερβολικά, τότε το βάρος θα περάσει στον καταναλωτή. Είναι θέμα χρόνου».
Η Λαγκάρντ δήλωσε στη δημοσιογράφο Μάργκαρετ Μπρέναν του CBC, ότι οι δασμοί αποτελούν έναν από τους δύο βασικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε φάση «μετασχηματισμού». O άλλος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η πρόοδος της τεχνολογίας.
«Ο μετασχηματισμός», είπε, «προκαλείται από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους δασμούς, που έχουν αλλάξει τον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου, δημιουργώντας νέες συμμαχίες και μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο εμπορευόμαστε μεταξύ μας. Και δεύτερον, από τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επηρεάζει τα πάντα — από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι ακόμη και το… φλερτ και ό,τι βρίσκεται ενδιάμεσα».
