Φυτεύουμε λαχανικά και βότανα στο μπαλκόνι και την αυλή – Η φυσική ομορφιά που τρώγεται
Τι κοινό έχουν οι μεσαιωνικοί κήποι, οι αυλές των γιαγιάδων μας και τα σημερινά μπαλκόνια της πόλης; Όλα κρύβουν μέσα τους την φιλοσοφία του foodscaping, δηλαδή πώς η ομορφιά και η τροφή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά
Τα τελευταία χρόνια ο όρος foodscaping εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε διεθνή μέσα, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, αλλά και σε κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται για τον συνδυασμό καλλωπιστικών και βρώσιμων φυτών σε κήπους, μπαλκόνια, ταράτσες αλλά και δημόσιους χώρους. Με άλλα λόγια, η αισθητική συναντά τη λειτουργικότητα: ένα παρτέρι με κατιφέδες μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με ντοματίνια και βασιλικό, ένα καλλωπιστικό παρτέρι μπορεί να φιλοξενεί φράουλες, ενώ αρωματικά όπως το θυμάρι και το φασκόμηλο δίνουν ταυτόχρονα χρώμα, άρωμα και προστασία από έντομα.
Μια πανάρχαια τακτική
Το foodscaping συχνά παρουσιάζεται ως μια νέα τάση, ωστόσο, η ιστορία αποδεικνύει ότι υπήρχε αιώνες πριν. Από τους παραδοσιακούς μεσογειακούς κήπους, όπου οπωροφόρα, λαχανικά και αρωματικά φυτά συνυπήρχαν αρμονικά με λουλούδια, μέχρι τις αυλές των ελληνικών σπιτιών του 20ού αιώνα, η έννοια του «βρώσιμου τοπίου» ήταν πάντα παρούσα. Ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, οι ρωμαϊκοί και βυζαντινοί αλλά και οι μεσαιωνικοί μοναστηριακοί κήποι συνδύαζαν διατροφικές καλλιέργειες, φαρμακευτικά βότανα και διακοσμητικά φυτά σε χώρους που εξυπηρετούσαν τόσο την αυτάρκεια όσο και την πνευματική γαλήνη.
