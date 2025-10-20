Φυτεύουμε λαχανικά και βότανα στο μπαλκόνι και την αυλή – Η φυσική ομορφιά που τρώγεται

Τι κοινό έχουν οι μεσαιωνικοί κήποι, οι αυλές των γιαγιάδων μας και τα σημερινά μπαλκόνια της πόλης; Όλα κρύβουν μέσα τους την φιλοσοφία του foodscaping, δηλαδή πώς η ομορφιά και η τροφή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά