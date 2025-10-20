Υψηλές πληρότητες για το 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Οι Έλληνες ψηφίζουν ηπειρωτική Ελλάδα
H ηπειρωτική Ελλάδα κερδίζει τους Ελληνες ταξιδιώτες που ψάχνουν την ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις - Στην πρώτη γραμμή και τα ταξίδια στο εξωτερικό
«Η αργία της 28ης Οκτωβρίου με το Ι.Χ. σας και διαμονή 4 ή 5 αστέρων». Ετσι διαφημίζουν εν όψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου τα μεγάλα τουριστικά γραφεία τα «πακέτα» που προσφέρουν σε προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, που φαίνεται ότι κερδίζουν ολοένα περισσότερο λόγω… τιμής το εγχώριο κοινό. Μία διαπίστωση που έρχεται σε συνδυασμό και με την παράμετρο ότι η επιθυμία για ταξίδια και σύντομες αποδράσεις -όποτε προσφέρεται η ευκαιρία μέσα στη χρονιά- εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά, όπως συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία.
Η ηπειρωτική Ελλάδα λοιπόν κερδίζει έδαφος και πέραν του πιο προσιτού κόστους για την τσέπη του μέσου Ελληνα, κερδίζει και στο κομμάτι της ποιότητας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, γενικότερα, στην ικανοποίηση πελατών ξενοδοχείων την περσινή χειμερινή περίοδο, η Ηπειρος ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη, με βάση τα επίσημα στοιχεία για τους δείκτες ποιότητας που μετρά το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) κερδίζοντας σε κριτήρια όπως η εξυπηρέτηση, η σχέση ποιότητας τιμής δωματίου, η τοποθεσία κ.ο.κ.
