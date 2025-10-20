Υψηλές πληρότητες για το 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Οι Έλληνες ψηφίζουν ηπειρωτική Ελλάδα

H ηπειρωτική Ελλάδα κερδίζει τους Ελληνες ταξιδιώτες που ψάχνουν την ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις - Στην πρώτη γραμμή και τα ταξίδια στο εξωτερικό