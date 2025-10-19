Συντάξεις: Νέα οικονομική ενίσχυση για 2 εκατ. δικαιούχους στις αρχές του 2026

Κλείσιμο

Ένα ευρύ πακέτο πέντε παρεμβάσεων που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων ενεργοποιεί η κυβέρνηση από τον Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Στόχος είναι η οικονομική ανάσα σε μια περίοδο ακρίβειας, με κορυφαία μεταρρύθμιση την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – μέτρο που επιτρέπει σε όλους τους συνταξιούχους να δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Οι πρώτες πιστώσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου, με την ετήσια καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ.1. Ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για ευάλωτους συνταξιούχουςΤο έκτακτο επίδομα, που πλέον καθιερώνεται ως ετήσιο μέτρο κάθε Νοέμβριο, θα καταβληθεί φέτος σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το ποσό ορίζεται στα 250 ευρώ για μεμονωμένους και 500 ευρώ για ζευγάρια, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: εισόδημα έως €14.000 για άγαμους και €26.000 για έγγαμους.Χωρίς ηλικιακό περιορισμό θα το λάβουν επίσης άτομα με αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και ανάδοχοι γονείς με παιδιά σε προγράμματα αναπηρίας.2. Αυξήσεις συντάξεων έως 2,6% και τέλος στην προσωπική διαφοράΟι νέες αυξήσεις θα πιστωθούν στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα κυμανθούν από 2,4% έως 2,6%, ανάλογα με τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.Έτσι, οι χαμηλές συντάξεις έως €850 θα αυξηθούν κατά 19–22 ευρώ το μήνα, οι μεσαίες (€1.300–1.500) κατά 35–39 ευρώ, ενώ οι υψηλότερες έως και 70 ευρώ μηνιαίως.Μετά την εξαγγελία για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, 671.000 νέοι συνταξιούχοι προστίθενται στους 1,9 εκατομμύρια που ήδη λαμβάνουν αυξήσεις. Από αυτούς, 300.000 θα δουν το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι θα λάβουν 50% ή αναλογικό ποσοστό, ανάλογα με το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς.Από 1η Ιανουαρίου 2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης, χωρίς καμία εξαίρεση.3. Μείωση φορολογίας και αυξήσεις στις καθαρές αποδοχέςΧιλιάδες συνταξιούχοι με εισόδημα άνω των €10.000 θα δουν αυξημένες καθαρές αποδοχές, χάρη στη μείωση της παρακράτησης φόρου που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο.Για όσους έχουν μικρότερο εισόδημα, έως €833 το μήνα, διατηρείται πλήρες αφορολόγητο, ακόμα και με ένα εξαρτώμενο μέλος, καθώς η πλειονότητα εμπίπτει ήδη σε αυτό το όριο.