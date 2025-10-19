Συντάξεις: Νέα οικονομική ενίσχυση για 2 εκατ. δικαιούχους στις αρχές του 2026
Αυξήσεις έως 2,6%, ετήσιο επίδομα 250 ευρώ, μείωση φόρου, ρύθμιση στην ΕΑΣ και εκκρεμή αναδρομικά συνθέτουν το πακέτο ενίσχυσης για περίπου δύο εκατομμύρια συνταξιούχους ως τις αρχές του 2026
Ένα ευρύ πακέτο πέντε παρεμβάσεων που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων ενεργοποιεί η κυβέρνηση από τον Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Στόχος είναι η οικονομική ανάσα σε μια περίοδο ακρίβειας, με κορυφαία μεταρρύθμιση την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – μέτρο που επιτρέπει σε όλους τους συνταξιούχους να δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Οι πρώτες πιστώσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου, με την ετήσια καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ.
1. Ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για ευάλωτους συνταξιούχους
Το έκτακτο επίδομα, που πλέον καθιερώνεται ως ετήσιο μέτρο κάθε Νοέμβριο, θα καταβληθεί φέτος σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το ποσό ορίζεται στα 250 ευρώ για μεμονωμένους και 500 ευρώ για ζευγάρια, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: εισόδημα έως €14.000 για άγαμους και €26.000 για έγγαμους.
Χωρίς ηλικιακό περιορισμό θα το λάβουν επίσης άτομα με αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και ανάδοχοι γονείς με παιδιά σε προγράμματα αναπηρίας.
2. Αυξήσεις συντάξεων έως 2,6% και τέλος στην προσωπική διαφορά
Οι νέες αυξήσεις θα πιστωθούν στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα κυμανθούν από 2,4% έως 2,6%, ανάλογα με τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Έτσι, οι χαμηλές συντάξεις έως €850 θα αυξηθούν κατά 19–22 ευρώ το μήνα, οι μεσαίες (€1.300–1.500) κατά 35–39 ευρώ, ενώ οι υψηλότερες έως και 70 ευρώ μηνιαίως.
Μετά την εξαγγελία για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, 671.000 νέοι συνταξιούχοι προστίθενται στους 1,9 εκατομμύρια που ήδη λαμβάνουν αυξήσεις. Από αυτούς, 300.000 θα δουν το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι θα λάβουν 50% ή αναλογικό ποσοστό, ανάλογα με το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς.
Από 1η Ιανουαρίου 2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης, χωρίς καμία εξαίρεση.
3. Μείωση φορολογίας και αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές
Χιλιάδες συνταξιούχοι με εισόδημα άνω των €10.000 θα δουν αυξημένες καθαρές αποδοχές, χάρη στη μείωση της παρακράτησης φόρου που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο.
Για όσους έχουν μικρότερο εισόδημα, έως €833 το μήνα, διατηρείται πλήρες αφορολόγητο, ακόμα και με ένα εξαρτώμενο μέλος, καθώς η πλειονότητα εμπίπτει ήδη σε αυτό το όριο.
4. Ρύθμιση για την ΕΑΣ και ελάφρυνση στους εργαζόμενους συνταξιούχους
Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των €1.400 θα επωφεληθούν από πάγωμα της αύξησης κλιμακίου στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
Με τη νέα ρύθμιση, όσοι αυξάνουν τη σύνταξή τους λόγω επιπλέον ενσήμων θα παραμένουν στην ίδια κλίμακα κράτησης, π.χ. στο 3%, χωρίς να μεταπηδούν στο 6%. Έτσι, διασφαλίζεται καθαρό όφελος στις μηνιαίες αποδοχές τους.
5. Αναδρομικά και καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις
Περίπου 47.000 στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά έως €2.728,37, λόγω μείωσης κρατήσεων που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου 4093/2012.
Επιπλέον, 25.000 έως 50.000 συνταξιούχοι έλαβαν έως €4.000 με τόκο 6% από το γνωστό 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ του 2020.
Ωστόσο, περίπου 370.000 εκκρεμείς υποθέσεις βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα τρία χρόνια.
Τέλος, άλλοι 43.000 δικαιούχοι περιμένουν αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση, καθώς εκκρεμεί η εκκαθάριση των στοιχείων τους από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία.
Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και τη σταθερή επαναφορά των επιδομάτων, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αποκαταστήσει την εισοδηματική ισορροπία των συνταξιούχων. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες θα δουν ουσιαστική βελτίωση στο πορτοφόλι τους, ύστερα από μια δεκαετία παγώματος και απωλειώv.
