Mr. Mango: Πώς πέθανε ο Ίσακ Άντιτς – Η ζωή, η κληρονομιά και η σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει την Ισπανία

Δέκα μήνες μετά τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, η υπόθεση επανεξετάζεται ως ανθρωποκτονία - Η ιστορία ενός ανθρώπου που έντυσε τη Μεσόγειο και έφυγε μέσα σε σιωπή και αμφιβολία