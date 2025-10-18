Mr. Mango: Πώς πέθανε ο Ίσακ Άντιτς – Η ζωή, η κληρονομιά και η σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει την Ισπανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέκα μήνες μετά τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, η υπόθεση επανεξετάζεται ως ανθρωποκτονία - Η ιστορία ενός ανθρώπου που έντυσε τη Μεσόγειο και έφυγε μέσα σε σιωπή και αμφιβολία

Ήταν ο πιο ήσυχος δισεκατομμυριούχος της Ισπανίας. Ένας άνθρωπος που προτιμούσε να μιλά μέσα από υφάσματα και βιτρίνες, παρά μέσα από λόγια.

Ο Ίσακ Άντιτς, ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Mango, δίνοντας στη μεσογειακή μόδα τη φινέτσα της παγκόσμιας σκηνής, πέθανε πριν από δέκα μήνες σε ένα βουνό της Καταλονίας.

Η είδηση τότε είχε παρουσιαστεί ως τραγικό ατύχημα. Ένας 71χρονος που έχασε το βήμα του σ’ ένα μονοπάτι του Montserrat.


