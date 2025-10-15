Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Κανονικότητα για όλες τις επιχειρήσεις από το 2026
Εμπιστοσύνη από 50.000+ επιχειρήσεις στο Epsilon Digital, τον Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Ομίλου EPSILONNET. Τώρα είναι η σειρά σας να μπείτε στη νέα ψηφιακή εποχή!
Οι φορολογικές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες, ενώ η ανάγκη για αποδοτικότητα μεγαλώνει. Σε αυτό το περιβάλλον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί όχι μόνο λύση συμμόρφωσης, αλλά και εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου, μείωσης λαθών και περιορισμού της γραφειοκρατίας.
Η υποχρεωτική εφαρμογή της για όλες τις επιχειρήσεις καταργεί τις χρονοβόρες χειροκίνητες διαδικασίες, προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στις συναλλαγές και διασφαλίζει μια πιο διαφανή και ασφαλή αγορά. Πλέον, καλύπτει B2B, B2C και B2G συναλλαγές, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ως Όμιλος EPSILONNET, βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στην «πρώτη γραμμή» και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τη λύση Epsilon Digital, η οποία είναι πλήρως πιστοποιημένη ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
Τι είναι όμως ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
Είναι μία λύση που αυθεντικοποιεί παραστατικά, τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ και τα αποστέλλει στους πελάτες. Υπεύθυνος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι αποκλειστικά ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
Τι προσφέρει ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
• Διασύνδεση με κάθε εφαρμογή τιμολόγησης
• Πιστοποίηση από ΑΑΔΕ και PEPPOL – πλήρης συμμόρφωση με myDATA & ευρωπαϊκά πρότυπα
• Αυτόματη διαβίβαση παραστατικών σε ΑΑΔΕ, Δημόσιο και πελάτες
• Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο
Τι αλλάζει;
• Από την έναρξη ισχύος της Α.1112/2025 παύει να ισχύει η Α.1035/2020.
• Η Α.1258/2020 παύει να ισχύει από 1/11/2025 και αναμένεται νέα διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης για τις υπηρεσίες Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
Οφέλη για την Επιχείρηση:
• Μείωση κόστους & αύξηση παραγωγικότητας
• Εξάλειψη λαθών & κινδύνων προστίμων
