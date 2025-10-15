Λονδίνο – Νέα Υόρκη σε μιάμιση ώρα με ταχύτητα 4.000 χιλιόμετρα – Ερχεται σε δύο χρόνια το Phantom 3500

Θα κάνει την πρώτη του πτήση το 2027, θα έχει χωρητικότητα 9 επιβατών και οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτή είναι η ιστορία του