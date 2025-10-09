Τριήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες με νέο τραπεζικό ρεκόρ
Τριήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες με νέο τραπεζικό ρεκόρ
«Γκάζι» πάτησε η ΔΕΗ με ώθηση από την Mediobanca - Κέρδη για την Intralot μετά την είσοδο των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, έκανε τζίρο πάνω από 40 εκατ. ευρώ - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Cenergy
Σε ανοδικό έδαφος για τρίτη συνεχόμενη μέρα διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται ενδοσυνεδριακά σε επίπεδα άνω των 2.100 μονάδων, προσεγγίζοντας τις φετινές κορυφές του (2.126 μονάδες). Ώθηση συνεχίζει να παρέχει η αναβάθμιση του ΧΑ από τον FTSE Russell σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς». Επιπλέον, σύμφωνα με αναλυτές, οι ευνοϊκές γεωπολιτικές εξελίξεις -κατάπαυση του πυρός στη Γάζα- ενισχύουν τη δυναμική και μειώνουν το ρίσκο στις αγορές, αναζωπυρώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (9/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,46 μονάδες ή +0,69% και έκλεισε στις 2.098,05 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.104,90 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.077,73 μονάδες. Τα κέρδη του ΓΔ αγγίζουν το +3,14% τον Οκτώβριο και το +42,76% μέσα στο 2025.
Το ρεκόρ 10ετίας ανανέωσαν οι τράπεζες, οι οποίες ηγήθηκαν (και) της σημερινής ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να κλείνει στο υψηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2015. Τα υψηλά 10ετίας «φρέσκαραν» η Eurobank, η Εθνική και η Alpha Bank, ενώ η Πειραιώς διεύρυνε το ρεκόρ 4ετίας.
Στα blue chips, η ΔΕΗ ξεχώρισε με κέρδη άνω του +2%, μετά την έναρξη κάλυψης από τη Mediobanca με τιμή στόχο 19,2 ευρώ και σύσταση outperform. Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η Cenergy Holdings κάνοντας ράλι +2% και έφτασε σε νέο ιστορικό ρεκόρ, πιάνοντας νωρίτερα ακόμη και τα 13,7 ευρώ.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Intralot λόγω των 1,26 δισ. νέων μετοχών που εισήχθησαν μετά την αύξηση κεφαλαίου. Η μετοχή σημείωσε κέρδη άνω του +1% και έκανε τζίρο άνω των 40 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ.
«Κλειδί» το rotation για την υγεία του δομικού bull market
«Συνεχίζουν να “βγάζουν μάτια” οι τραπεζικές εισηγμένες, με τα υψηλά payout ratios επί της υψηλής κερδοφορίας, την «άνετη» πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την βελτίωση των ΝΡΕ να αποτελούν κάποιους μόνο από τους καταλύτες που έχουν φέρει τον κλαδικό δείκτη σε 10-ετές υψηλό και +88% φέτος. Στόχος των πιο αισιόδοξων η “κατοστάρα”, με τους πιο συγκρατημένους πάντως να κοιτάζουν το… ταμείο», σημειώνει ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της βρετανικής Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Στα θετικά των τελευταίων συνεδριάσεων η ανάδειξη νέων μετοχών- “πρωταγωνιστών”, καθώς το rotation αποτελεί κλειδί για την υγεία του δομικού bull market. Η δε αναβάθμιση του ΧΑ από τον οίκο FTSE Russell παρέχει μια κρίσιμη θεσμική επιβεβαίωση σχετικά με τη βελτίωση των εγχώριων επενδυτικών συνθηκών, δίχως αυτό να σημαίνει ότι η χρηματιστηριακή κοινότητα δεν είχε ήδη από καιρό αποτιμήσει τα δυνατά θεμελιώδη.
Σε επόμενη φάση ο ΓΔ θα επιδιώξει να διασπάσει ανοδικά το εύρος συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων, με το υψηλό του Αυγούστου να είναι η “πυξίδα”. Ας είναι βέβαια καλά και τα Ξένα, με τα αλλεπάλληλα ρεκόρ να δίνουν “αέρα” στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενόψει μάλιστα και των προσδοκιών για ράλι Santa Claus και με μια Fed που απλά συνεχίζει να τυπώνει χρήμα», αναφέρει ο κ. Στεριώτης και προσθέτει:
«Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τα “επόμενα επεισόδια” της πρότασης του Euronext προς την ΕΧΑΕ, ευχόμενοι παράλληλα να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες διεθνοποίησης της Λεωφόρου Αθηνών εντός του παγκόσμιου επενδυτικού οικοσυστήματος.
“Εκτός των τειχών” ιστορία γράφουν τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία έχουν “πιάσει το νόημα” λειτουργώντας ως καταφύγια αντιμετώπισης των δημοσιονομικών, πληθωριστικών και γεωπολιτικών παρεκτροπών».
Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές της Intralot
Στο ταμπλό του ΧΑ εισήχθησαν σήμερα οι 1.263.707.073 νέες μετοχές της Intralot, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 429 εκατ. ευρώ λόγω: i) εισφοράς σε είδος και ii) καταβολής μετρητών. Ειδικότερα, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των α) 390.000.000 νέων μετοχών της Intralot, οι οποίες προέκυψαν από την ΑΜΚ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και β) 873.707.073 νέων μετοχών της εταιρείας, προερχόμενων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος.
Υπενθυμίζεται ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε στα 1,1 ευρώ. Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς ανέρχονται σε 398,8 εκατ. ευρώ. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.867.802.694 μετοχές.
Η Unibios διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης επιβράβευσης έχει οριστεί η Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι μετοχές της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις» ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα ύψους €0,01 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0095 ανά μετοχή).
Ελεγχόμενη διόρθωση στις ΗΠΑ – Νευρικότητα στην Ευρώπη
Προσωρινή αποδείχθηκε η διόρθωση στη Wall Street, καθώς σημείωσε διπλό ρεκόρ, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να κλείνουν σε νέο ιστορικό υψηλό. Μάλιστα, ο τεχνολογικός δείκτης έσπασε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 23.000 μονάδων. Επιπλέον, τα πρακτικά της Fed έδειξαν συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης, με μία νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να αναμένεται στη συνεδρίαση του τρέχοντος μήνα. Διορθώνουν ελαφρώς σήμερα οι βασικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ -0,2% με -0,3%.
Αλλάζουν συνεχώς έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εμφανίζονται νευρικοί. Ο Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,3% στις 572 μονάδες. Ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύονται κατά +0,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει -0,3%. Ράλι έκαναν οι ασιατικές αγορές, με κέρδη άνω του +1% σε Κίνα και Ιαπωνία και νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Nikkei.
