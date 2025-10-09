Τριήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες με νέο τραπεζικό ρεκόρ

«Γκάζι» πάτησε η ΔΕΗ με ώθηση από την Mediobanca - Κέρδη για την Intralot μετά την είσοδο των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, έκανε τζίρο πάνω από 40 εκατ. ευρώ - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Cenergy