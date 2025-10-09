Γνωστός επενδυτής προειδοποιεί για επανάληψη της φούσκας των dot-com
Γνωστός επενδυτής προειδοποιεί για επανάληψη της φούσκας των dot-com
Ο δισεκατομμυριούχος Πολ Τιούντορ Τζόουνς, ιδρυτής της Tudor Investment Corporation περιέγραψε το σημερινό επενδυτικό κλίμα ως παράξενα παρόμοιο με αυτό που προηγήθηκε της κατάρρευσης των dotcom το 2000
Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds, Πολ Τιούντορ Τζόουνς, ιδρυτής και CIO της Tudor Investment Corporation, έχει εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση των αγορών το 2025, κάνοντας ευθείες συγκρίσεις με την τεχνολογική άνθηση του 1999, ενώ διευκρινίζει ότι το σημερινό περιβάλλον θα μπορούσε να είναι «πολύ πιο εκρηκτικό».
Μιλώντας στο CNBC, ο Τζόουνς περιέγραψε το σημερινό επενδυτικό κλίμα ως παράξενα παρόμοιο με αυτό που προηγήθηκε της κατάρρευσης των dotcom το 2000.
Ο Τζόουνς προέτρεψε τους επενδυτές να τοποθετηθούν σαν να είναι Οκτώβριος του 1999, όταν ο Nasdaq διπλασιάστηκε σε λίγους μήνες πριν καταρρεύσει. Η σημερινή κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη από την φούσκα των dotcom, τόνισε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Μιλώντας στο CNBC, ο Τζόουνς περιέγραψε το σημερινό επενδυτικό κλίμα ως παράξενα παρόμοιο με αυτό που προηγήθηκε της κατάρρευσης των dotcom το 2000.
Ο Τζόουνς προέτρεψε τους επενδυτές να τοποθετηθούν σαν να είναι Οκτώβριος του 1999, όταν ο Nasdaq διπλασιάστηκε σε λίγους μήνες πριν καταρρεύσει. Η σημερινή κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη από την φούσκα των dotcom, τόνισε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα