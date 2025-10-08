Γιατί οι ξένοι καλλιτέχνες αποθεώνουν το ελληνικό κοινό στις συναυλίες – Σε τί διαφέρουν οι Ελληνες fans
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι ξένοι καλλιτέχνες αποθεώνουν το ελληνικό κοινό στις συναυλίες – Σε τί διαφέρουν οι Ελληνες fans

Από τους Rolling Stones μέχρι τους Coldplay, διεθνείς καλλιτέχνες υμνούν το ελληνικό κοινό για την αστείρευτη ενέργεια, τη συγκίνηση και το πάθος του

Γιατί οι ξένοι καλλιτέχνες αποθεώνουν το ελληνικό κοινό στις συναυλίες – Σε τί διαφέρουν οι Ελληνες fans
Πριν λίγες μέρες στο Καλλιμάρμαρο ακόμα μια μεγάλη συναυλία έλαβε χώρα και προστέθηκε με επιτυχία στα φεστιβαλικά τεκταινόμενα του 2025 στην Ελλάδα. Ο Robbie Williams, ήρθε ξανά στα εδάφη μας και μας χάρισε μια φαντασμαγορική εμφάνιση. Αυτό που ξεχώρισε ωστόσο, ήταν το τραγούδι “Me and my Monkey”, παλιό αγαπημένο του ελληνικού κοινού. Πριν ξεκινήσει να το τραγουδάει, ο ίδιος σημείωσε με συγκίνηση “Αυτό το τραγούδι το εκτιμήσατε και το αγαπήσατε όσο κανένα άλλο κοινό στον κόσμο”, συνεχίζοντας λέγοντας “Αυτό που κάνετε ζεσταίνει την καρδιά μου”. Η ευγνωμοσύνη που νιώθει ο Williams για τους θαυμαστές του στην Ελλάδα και για την οποία έγραψε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δεν είναι όμως κάτι καινούργιο.


