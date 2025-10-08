IRIS: Υποχρεωτικό από 1η Νοεμβρίου – Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για όσους δεν συνδεθούν
Οι συναλλαγές γίνονται άμεσα, χωρίς προμήθειες, ενώ επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη το 2026
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας υποχρεούνται να έχουν συνδέσει τα POS τους με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, διαφορετικά κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα.
Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Από τον Νοέμβριο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο ο πελάτης θα μπορεί να σαρώνει από την τραπεζική του εφαρμογή.
