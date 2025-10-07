Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης του FTSE Russell
Εύθραυστες οι 2.050 μονάδες - Σήμερα η ετυμηγορία του FTSE Russell για την αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές
Με χαμηλές ταχύτητες κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, σε συντονισμό με τις ήπιες μεταβολές στις αγορές του εξωτερικού. Παρά το ανοδικό ξεκίνημα, οι πωλητές παίρνουν τα ηνία για δεύτερη διαδοχική μέρα οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.050 μονάδες, με τα βλέμματα των επενδυτών να είναι στραμμένα στην απόφαση του FTSE Russell για την αναβάθμιση ή όχι στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (7/10), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,32% και διαπραγματεύεται στις 2.046,46 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται σε περίπου 10 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.055,90 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.045,85 μονάδες.
Ισχυρή διόρθωση έλαβε χθες χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από το τριήμερο ανοδικό σερί, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται προσωρινά ακόμη και κάτω από τις 2.050 μονάδες. «Εξαϋλώθηκε» μεγάλο μέρος των πρόσφατων κερδών, με κινήσεις profit taking στις τράπεζες, οι οποίες κατέβασαν ταχύτητα μετά τα υψηλά 10ετίας. Με ρυθμό +39,7% «τρέχει» φέτος η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει «άλμα» της τάξης του +83,5%.
Ο FTSE Russell θα ανακοινώσει απόψε την απόφασή του για την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών, από τις αναδυόμενες που βρίσκεται σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης για την ταξινόμηση των χωρών. Υπενθυμίζεται ότι ο index provider είχε εντάξει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης (watch list) για αναβάθμιση τον Νοέμβριο του 2024. Με όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης να έχουν απονείμει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα και το Χρηματιστήριο να πληροί και τα 22 κριτήρια ποιότητας της αγοράς, καθώς και τα όρια μεγέθους και εμπορευσιμότητας, η αναβάθμιση σε developed market μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο.
