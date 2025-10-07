Άρχισε ο σαματάς, ο Αλέξης κάνει κόμμα (ή κάτι Μακρονικό), ποια είναι τα στελέχη του και ποιοι σκάσαν απ’ το κακό τους, οι επαφές του Σαουδάραβα υπουργού, ο χρηματιστής με την Porsche
Άρχισε ο σαματάς, ο Αλέξης κάνει κόμμα (ή κάτι Μακρονικό), ποια είναι τα στελέχη του και ποιοι σκάσαν απ’ το κακό τους, οι επαφές του Σαουδάραβα υπουργού, ο χρηματιστής με την Porsche
Χαίρετε, τώρα θα μου πείτε… σου κόλλησε η βελόνα, τα ίδια λες ότι θα συμβούν φέτος τον χειμώνα, αλλά τι να κάνω;
Ξαναλέω, λέω λοιπόν ότι τα καλύτερα έρχονται και ξεκινήσαμε χθες με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ που πάει… για καινούριες θάλασσες όπως είπε ο ίδιος, όπερ μεθερμηνευόμενον για νέο κόμμα. Ή κάτι τέτοιο γιατί τελευταία ακούω περί ενός «εκλογικού συνδυασμού προσωπικοτήτων», τύπου Μακρόν, αν και δεν το πολυπιστεύω. Τώρα εγώ θέλησα να πειράξω τη first class πηγή μου στον χώρο του λέγοντας «αυτό το καινούριες θάλασσες μήπως παραπέμπει…» αλλά μου απάντησε εξίσου γελώντας «άσε τις προβοκάτσιες, ο Αλέξης απευθύνεται στους παλαιούς του συντρόφους, τα είπαμε αυτά, εμείς δεν πάμε με επιχειρηματίες χωρίς να θέλουμε να θίξουμε κανέναν θα κρατήσουμε την ανεξαρτησία μας».
Αντιδράσεις…
-Τώρα θέλω να παρατηρήσω ότι όπως και να το κάνουμε ο αρχηγός μας, μεγάλος τιμονιέρης Αλέξης, δεν περνάει καθόλου απαρατήρητος, μόνο εγώ δεν έβγαλα ανακοίνωση για να του την πέσω. Καλά η ΝΔ, καλά το ΠΑΣΟΚ κι οι οπλαρχηγοί του ξεχωριστά, όλοι οι πρώην σύντροφοι, οι οποίοι μάλιστα τον κατηγορούν για διάσπαση. Δηλαδή, έγινε όλη η Πρώτη Φορά Αριστερά καμιά δεκαριά κομμάτια, ο Τσίπρας που έκανε άλλο ένα τους πείραξε. Ο μόνος όμως ευγενής (από τη φύση του, ούτως ή άλλως) ήταν και ο πλέον ενδιαφερόμενος Φάμελλος, που έφυγε ο Αλέξης από το κόμμα του. Μόνο που δεν του ζήτησε συγγνώμη (του Τσίπρα) ο άνθρωπος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ…
Το ξινολάχανο και ο χρησμός για νέο κόμμα
-Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τσίπρας μετείχε ως βουλευτής στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η μικτή κοινοβουλευτική αποστολή ανήρτησε «οικογενειακή» φωτογραφία από τραπέζι που παρατέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία όπου φάνηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλαισιωνόταν από τους Ντόρα Μπακογιάννη, Θοδωρή Ρουσόπουλο, Γιώργο Παπανδρέου, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Γιάννη Οικονόμου, Δημήτρη Μαρκόπουλο, Γιώργο Σταμάτη, Δημήτρη Μάντζο και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Ρώτησα λοιπόν ορισμένους από την παρέα αν μεταξύ Tarte aux Oignons (κοινώς κρεμμυδόπιτα), Choucroute garnie (ξινολάχανο με παστά) και φίνο, φρουτώδες Gewürztraminer (αλσατικό κρασί) τους εκμυστηρεύτηκε οτιδήποτε για τις προθέσεις του. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική. Γενικότερα - μου είπαν - ότι ήταν ξενερωμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου μετέφεραν όμως μια ατάκα του που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Όταν τον ρώτησαν περί δημιουργίας κόμματος τους είπε ότι «ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα μόνο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός».
Γιατί τώρα…
-Ρωτάνε οι αναγνώστες μας γιατί έσπευσε να φύγει τώρα κι αν σημαίνει ότι πάει για πιο γρήγορα το κόμμα από τις αρχές του νέου έτους. Πήρα απάντηση ότι «δεν ήθελε να πάει στον σημερινό αγιασμό της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει στο μυαλό του και την πιθανότητα να κάνει νέο κόμμα και η Καρυστιανού ήθελε να είσαι «στημένος από νωρίτερα» γιατί μη νομίζετε ότι είναι και εύκολη δουλειά να βρεις στελέχια στην Αριστερά. Όχι ότι… βρίθουν στη Νέα Δημοκρατία.
Οι δεξαμενές…
-Σε πολλές δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετριέται η δυνητική επιρροή των υπό δημιουργία κομμάτων. Στην περίπτωσή μας (του Αλέξη) σε μια πρόσφατη έρευνα το ποσοστό όσων εμφανίζονταν σίγουροι ή θετικοί να το ψηφίσουν έφτανε πάνω από το 19% (το 8% μπετόν). Από πού παίρνει όμως ο Τσίπρας; Παίρνει σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών του 2024, ένα 40% από το αντίστοιχο ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ένα 19+% από την Πλεύση, ένα 13% από τις ψήφους του ΚΚΕ και σχεδόν ένα δεκαράκι από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, άλλο δημοσκοπήσεις άλλο κάλπη...
Οι άνθρωποι της Αμαλίας…
-Ο Τσίπρας λέγεται ότι κάνει ένα γερό σκρίνινγκ προσώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο κόμμα που είναι υπό διαμόρφωση και σίγουρα δεν θέλει σε αυτή τη βάση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, σε δεύτερο χρόνο και εφόσον πρέπει να φτιάξει λίστες, είναι προφανές ότι θα πάρει κάποιους, έστω και υπό προϋποθέσεις. Στα γραφεία του, επί της οδού Αμαλίας, μια βασική ομάδα ανθρώπων πάει και έρχεται σε διαρκή επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό. Σε αυτούς ανήκουν ο για χρόνια διευθυντής του Μιχάλης Καλογήρου, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης που είναι μεταξύ Αθήνας και Βιέννης, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος από το οικονομικό team και ο Γιώργος Βασιλειάδης που βλέπει πρόσωπα.
Τι λέει το Μ.Μ
Αντιδράσεις…
-Τώρα θέλω να παρατηρήσω ότι όπως και να το κάνουμε ο αρχηγός μας, μεγάλος τιμονιέρης Αλέξης, δεν περνάει καθόλου απαρατήρητος, μόνο εγώ δεν έβγαλα ανακοίνωση για να του την πέσω. Καλά η ΝΔ, καλά το ΠΑΣΟΚ κι οι οπλαρχηγοί του ξεχωριστά, όλοι οι πρώην σύντροφοι, οι οποίοι μάλιστα τον κατηγορούν για διάσπαση. Δηλαδή, έγινε όλη η Πρώτη Φορά Αριστερά καμιά δεκαριά κομμάτια, ο Τσίπρας που έκανε άλλο ένα τους πείραξε. Ο μόνος όμως ευγενής (από τη φύση του, ούτως ή άλλως) ήταν και ο πλέον ενδιαφερόμενος Φάμελλος, που έφυγε ο Αλέξης από το κόμμα του. Μόνο που δεν του ζήτησε συγγνώμη (του Τσίπρα) ο άνθρωπος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ…
Το ξινολάχανο και ο χρησμός για νέο κόμμα
-Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τσίπρας μετείχε ως βουλευτής στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η μικτή κοινοβουλευτική αποστολή ανήρτησε «οικογενειακή» φωτογραφία από τραπέζι που παρατέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία όπου φάνηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλαισιωνόταν από τους Ντόρα Μπακογιάννη, Θοδωρή Ρουσόπουλο, Γιώργο Παπανδρέου, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Γιάννη Οικονόμου, Δημήτρη Μαρκόπουλο, Γιώργο Σταμάτη, Δημήτρη Μάντζο και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Ρώτησα λοιπόν ορισμένους από την παρέα αν μεταξύ Tarte aux Oignons (κοινώς κρεμμυδόπιτα), Choucroute garnie (ξινολάχανο με παστά) και φίνο, φρουτώδες Gewürztraminer (αλσατικό κρασί) τους εκμυστηρεύτηκε οτιδήποτε για τις προθέσεις του. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική. Γενικότερα - μου είπαν - ότι ήταν ξενερωμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου μετέφεραν όμως μια ατάκα του που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Όταν τον ρώτησαν περί δημιουργίας κόμματος τους είπε ότι «ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα μόνο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός».
Γιατί τώρα…
-Ρωτάνε οι αναγνώστες μας γιατί έσπευσε να φύγει τώρα κι αν σημαίνει ότι πάει για πιο γρήγορα το κόμμα από τις αρχές του νέου έτους. Πήρα απάντηση ότι «δεν ήθελε να πάει στον σημερινό αγιασμό της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει στο μυαλό του και την πιθανότητα να κάνει νέο κόμμα και η Καρυστιανού ήθελε να είσαι «στημένος από νωρίτερα» γιατί μη νομίζετε ότι είναι και εύκολη δουλειά να βρεις στελέχια στην Αριστερά. Όχι ότι… βρίθουν στη Νέα Δημοκρατία.
Οι δεξαμενές…
-Σε πολλές δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετριέται η δυνητική επιρροή των υπό δημιουργία κομμάτων. Στην περίπτωσή μας (του Αλέξη) σε μια πρόσφατη έρευνα το ποσοστό όσων εμφανίζονταν σίγουροι ή θετικοί να το ψηφίσουν έφτανε πάνω από το 19% (το 8% μπετόν). Από πού παίρνει όμως ο Τσίπρας; Παίρνει σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών του 2024, ένα 40% από το αντίστοιχο ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ένα 19+% από την Πλεύση, ένα 13% από τις ψήφους του ΚΚΕ και σχεδόν ένα δεκαράκι από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, άλλο δημοσκοπήσεις άλλο κάλπη...
Οι άνθρωποι της Αμαλίας…
-Ο Τσίπρας λέγεται ότι κάνει ένα γερό σκρίνινγκ προσώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο κόμμα που είναι υπό διαμόρφωση και σίγουρα δεν θέλει σε αυτή τη βάση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, σε δεύτερο χρόνο και εφόσον πρέπει να φτιάξει λίστες, είναι προφανές ότι θα πάρει κάποιους, έστω και υπό προϋποθέσεις. Στα γραφεία του, επί της οδού Αμαλίας, μια βασική ομάδα ανθρώπων πάει και έρχεται σε διαρκή επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό. Σε αυτούς ανήκουν ο για χρόνια διευθυντής του Μιχάλης Καλογήρου, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης που είναι μεταξύ Αθήνας και Βιέννης, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος από το οικονομικό team και ο Γιώργος Βασιλειάδης που βλέπει πρόσωπα.
Τι λέει το Μ.Μ
-«Είναι μια ευκαιρία να θυμηθεί ο κόσμος τι εστί Τσίπρας, αλλά για εμάς δεν μπορεί να είναι ο πήχης σύγκρισης», μου έλεγε η πηγή μου από το Μ.Μ για τον Τσίπρα και το κόμμα του. Προφανώς ο εκπρόσωπος Μαρινάκης του «έριξε» για την αναφορά που έκανε στις θάλασσες, λέγοντας ότι την τελευταία φορά χρειαστήκαμε σωσίβιο, αλλά αυτό δεν είναι στρατηγική αντιμετώπισης. Προφανώς στο Μ.Μ δεν θα κάνουν ότι δεν τον βλέπουν και θα θυμίζουν τα πεπραγμένα του, βάσει ερευνών όμως κρίνουν ότι δεν πρέπει να πάνε στη «νεκρανάσταση» του διπόλου Μητσοτάκης-Τσίπρας, καθώς αυτό κρίθηκε οριστικά στις εκλογές του 2023 για πολύ κόσμο, εκτός ίσως ενός σκληρού κομματικού κοινού της ΝΔ.
Σύσκεψη για τα ειδικά χωροταξικά
-Συσκέψεις επί συσκέψεων καθημερινά στο Μ.Μ για μια σειρά κεντρικών θεμάτων. Έτσι, μετά τη χθεσινή σύσκεψη που σας έγραψα για τα ύδατα και είχε ως κύριο θέμα τις απαιτούμενες άμεσες παρεμβάσεις στην Αττική που κινδυνεύει να ξεμείνει σε 1,5 χρόνο, σήμερα η συζήτηση θα αφορά τα ειδικά χωροταξικά σχέδια. Στη σύσκεψη μετέχουν Κ.Μ, Χατζηδάκης, Παπασταύρου-Ταγαράς από το ΥΠΕΝ και στόχος είναι να έχουν κλείσει ως το τέλος του έτους τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ και τον τουρισμό, ενώ υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες για τη βιομηχανία, τις ορυκτές πρώτες ύλες, τις ιχθυοκαλλιέργειες κ.ο.κ.
Οι βόλτες και οι επαφές του Σαουδάραβα
-Από χθες είναι στα μέρη μας ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων Μπαντάρ Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χοραγιέφ, ο οποίος είχε επαφές με τον Θεοδωρικάκο και τον Παπασταύρου, ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης τον πήγε το απόγευμα και στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, καθώς μας ενδιαφέρει οι Σαουδάραβες να μπουν στην εξίσωση και να δώσουν παραγγελίες στο ναυπηγείο. Ενδιαφέρον πάντως είναι και το σημερινό breakfast που του οργανώνει ο Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους της βιομηχανίας, της ενέργειας, των κατασκευών κ.λπ. Ο Σαουδάραβας κοντρολάρει μερικές εκατοντάδες δισ., οπότε αυτές οι ευκαιρίες καλό είναι να μη χάνονται...
Το «ποτήρι» του Πετραλιά
-Έλεγε χθες για τον Πετραλιά σε δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων για την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, ο Πιερρ χαμογελώντας: «Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, κάποιοι μισοάδειο. Ο Θάνος το βλέπει δυο φορές μεγαλύτερο», αναγνωρίζοντας τον ρόλο του υφυπουργού, ο οποίος δίνει την τελική μορφή στην οικονομική πολιτική. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι Πιερρακάκης και Πετραλιάς είναι οι «αρχιτέκτονες» τόσο της επιστροφής ενός ενοικίου που ανακοινώθηκε το Πάσχα και θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο, όσο και των μέτρων της ΔΕΘ που στοχεύουν στη μεσαία τάξη και το δημογραφικό.
Διαπραγματεύσεις για δύο εταιρείες βιολογικών προϊόντων
-Προσπερνώντας τις ανησυχίες που δημιουργεί στις αγορές η Γαλλία, περνάμε τώρα στον μικρόκοσμο της ελληνικής αγοράς ξεκινώντας από την αυξημένη κινητικότητα που σημειώνεται γύρω από τις εταιρείες βιολογικών προϊόντων. Στην αγορά λένε ότι είναι σε εξέλιξη δύο ξεχωριστές περιπτώσεις διαπραγματεύσεων από δυο διαφορετικά funds. Κανένα από τα δύο δεν είναι βέβαιο ότι θα κλείσει, με αυτό που δείχνει πιο ώριμο, να είναι αυτό της “ΒιοΑγρός” με τη Halcyon Capital που είναι στο στάδιο του due diligence, που σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο ακόμη. Με την ευκαιρία που η συζήτηση είναι για τρόφιμα, μου λένε ότι είναι ζήτημα ημερών να κλείσει και τυπικά η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης.
Το σχέδιο Euronext για το X.A
-Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από το πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση του Euronext για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Το δελτίο αναρτήθηκε και όποιος επενδυτής επισκεφθεί τον ιστότοπο του Euronext στην ενότητα που βρίσκονται οι πληροφορίες για τη δημόσια πρόταση θα πάθει... πολιτισμικό σοκ με το πόσο ευθεία είναι η ενημέρωση, πώς αποτυπώνονται οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ένας μέτοχος, οδηγίες για τη διαδικασία αποδοχής βήμα βήμα, ενότητα ερωταπαντήσεων κ.λπ. Πάμε τώρα στην ουσία. Ο σχεδιασμός για το Χ.Α είναι η ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα του Euronext για να καταστεί κόμβος εισαγωγής εταιρειών από την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης υπό το όνομα «Euronext Athens». Σημαίνοντα ρόλο έχει η τεχνολογική υποδομή του και συγκεκριμένα η ενοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών, εκκαθάρισης και μετα-συναλλαγών που έχει αναπτύξει και η οποία σχεδιάζεται να ενσωματωθεί στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η Euronext αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την ενσωμάτωση της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές της και στοχεύει σε ετήσιες ταμειακές συνέργειες (run rate) ύψους €12 εκατ. έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω της μετάβασης της ελληνικής αγοράς συναλλαγών στην πλατφόρμα Optiq και της εναρμόνισης των κεντρικών λειτουργιών. Πρόθεση του Euronext είναι η μετάβαση των συστημάτων της ATHEX στην ενιαία πλατφόρμα το 2027. Επιπλέον, ο CEO της ΑΤΗΕΧ θα προταθεί να ενταχθεί στο ΔΣ της Euronext N.V., ενώ ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παραμείνει η κύρια εποπτική αρχή για τις ελληνικές αγορές και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στο Κολλέγιο Εποπτών της Euronext, συμμετέχοντας στη συνολική εποπτεία του Ομίλου Euronext.
Τα σημεία-κλειδιά της δημόσιας πρότασης
-Από εκεί και πέρα, είπαμε πως η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, μέχρι τις 17/11. Η σχέση ανταλλαγής είναι είκοσι μετοχές ΕΧΑΕ προς μία του Euronext. Με βάση το χρονοδιάγραμμα και εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές, στις 24/11 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα εκδοθούν (μετοχές του ανταλλάγματος) στις αγορές της Euronext. Ο αριθμός των μετοχών του ανταλλάγματος που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μετοχών της ΕΧΑΕ που θα προσφερθούν τελικώς στη δημόσια πρόταση ή, κατά περίπτωση, που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του δικαιώματος εξαγοράς και του δικαιώματος εξόδου αν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται πως οι Γ. Χαντζηνικολάου και Γ. Κοντόπουλος έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους (15 χιλ. και 95 χιλ. αντίστοιχα). Τυπικά, για να ισχύσει η προσφορά θα πρέπει να αποδεχθούν συνολικά μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 38,76 εκατ. μετοχές ή το 67% του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ, όμως το Euronext μπορεί να θεωρήσει επιτυχημένη την πρόταση ακόμη και για το 33%, καθώς έχει δικαίωμα π.χ. πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προσφοράς να μειώσει το όριο των μετοχών που ζητεί. Σημαντικό για την πορεία της δημόσιας πρότασης είναι πως η ΕΧΑΕ στο τέλος Ιουνίου κατείχε συνολικά 2,5 εκατ. ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 4,14% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Deutsche Bank είναι σύμβουλος της Euronext και η Eurobank διαχειριστής της δημόσιας πρότασης.
Στις τραπεζικές χρηματιστηριακές... τα έχουν δει όλα
-Τα παραπάνω είναι ουσιαστικά για τη δημόσια πρόταση αλλά αφορούν το επίσημο πλαίσιο για το πώς θα κινηθεί το Euronext. Πιο πολύ ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο, με το Dark Room να συμπαραστέκεται ψυχικά ειδικά στο προσωπικό των τραπεζικών χρηματιστηριακών εταιριών... που τα έχουν δει όλα. Τι προετοιμασίες κάνουν, τι τρόπους εφευρίσκουν να ανοίξουν εύκολα οι πελάτες τους λογαριασμούς εξωτερικού ώστε να παραλάβουν τις μετοχές του Euronext, τι ενημερωτικά και άλλου περιεχομένου mails αποστέλλουν κ.λπ. κ.λπ. Στις τραπεζικές ΑΕΔΑΚ φαντάζομαι πως δεν θα υπάρχει ανάλογη κινητοποίηση, καθώς χρειάζεται μόνον μια απόφαση, αλλά η πίεση και εκεί είναι εντόνως αισθητή. Από την πλευρά όσων υποστηρίζουν την κίνηση του Euronext οι εκτιμήσεις για την κατάληξη της πρότασης είναι ότι δεν θεωρείται deal done, αλλά αν ο πήχης κατεβεί στο 51% έχει καλές πιθανότητες. Στην αντίπερα όχθη, οι… άτακτοι δεν συμφωνούν λόγω της μεγάλης συμμετοχής ιδιωτών στο μετοχολόγιο της ΕΧΑΕ και υποστηρίζουν ότι η πρόταση δύσκολα θα συγκεντρώσει το 50%. Το ποιος έχει δίκιο θα το μάθουμε στις 17 Νοεμβρίου (σ.σ. τι ημέρα βρήκαν κι αυτοί;)
Οι δύο εφοπλιστές που στηρίζουν τα κινεζικά ναυπηγεία
-Παρά τις σκληρές πιέσεις της Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών στα πλοία κινεζικής κατασκευής που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια, η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Πάνω από το 50% των νέων παγκόσμιων παραγγελιών πλοίων κατευθύνονται σε κινεζικά ναυπηγεία. Το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες του 2025: 65% τον Ιούνιο και 84% τον Αύγουστο. Παρά τις εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας, την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία στηρίζουν νέες παραγγελίες μεγάλων πλοιοκτητών, όπως ο Γιώργος Προκοπίου και ο Νορβηγός Τζον Φρέντρικσεν. Η Dynacom του G.P. διαθέτει το μεγαλύτερο υπό παραγγελία στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, με 55 υπό κατασκευή tankers. Αν προστεθούν και οι παραγγελίες άλλων εταιρειών του ομίλου – bulkers και πλοίων μεταφοράς αερίου – ο συνολικός αριθμός των υπό ναυπήγηση πλοίων φτάνει τα 83.
Η (διπλή) ψήφος του προέδρου
-Κι αφού ήρθε ο λόγος, με την ευκαιρία να προσθέσω πως ο Γ. Προκοπίου δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια πολύ πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού της «Αστήρ Παλάς Μ.Α.Ξ.Ε.», η οποία κατέχει το συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Το οποίο, σημειωτέον, έχει περάσει από τις αρχές της χρονιάς στα χέρια του Γ. Προκοπίου με τον ίδιο να αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Αστήρ Παλάς. Το άρθρο αυτό προβλέπει τα ισχύοντα για την αντιπροσώπευση μελών, την απαρτία και την πλειοψηφία κατά τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το καταστατικό «η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 15 συμβούλους», ενώ στην παρούσα φάση τα μέλη του είναι 5 και συγκεκριμένα ο Γ. Προκοπίου (Πρόεδρος), ο Δ. Λαμπρόπουλος (Αντιπρόεδρος), ο Ηρ. Παύλου (Διευθύνων Σύμβουλος), ο Π. Κασιδόκωστας-Λάτσης (Μέλος) και ο Κ. Μήτσιος (Μέλος). Στο άρθρο 25 που ρυθμίζει και τα της πλειοψηφίας προβλεπόταν ότι «οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται». Με την εν λόγω τροποποίηση όμως προστέθηκε ότι «σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου». Είναι αυτονόητο ότι η άποψη του ιδιοκτήτη και Προέδρου έχει τη βαρύνουσα σημασία, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, το «προβάδισμα» κατοχυρώθηκε και με το καταστατικό.
Η Ελλάδα στη κρίσιμη Σύνοδο του ΔΝΤ
-Η κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2026 θα είναι το ισχυρό χαρτί της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας που, σε μια βδομάδα από σήμερα, θα ταξιδέψει στη Ουάσιγκτον για τη Φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, δημοσιονομική πειθαρχία, θεαματική μείωση του Δημοσίου Χρέους και μεταρρυθμίσεις, θα είναι τα βασικά επιχειρήματα του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη, του Μιχάλη Αργυρού (προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού) αλλά και του Δημήτρη Τσάκωνα του ΟΔΔΗΧ. Σε μια εποχή που τα Κρατικά Χρέη έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ και τα 2/3 των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον αφορούν τη διαχείρισή του, η ελληνική πλευρά θα είναι ένα χρήσιμο, θετικό παράδειγμα. Το Global Sovereign Debt Roundtable έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει ένα «playbook» για προβλέψιμες και ταχύτερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους σε συνδυασμό με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τον ρόλο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην υποστήριξη της ανάκαμψης των χωρών. Η διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα θα απευθύνει την κρίσιμη ομιλία της στις 8 Οκτωβρίου στο Milken Institute, ενώ η επίσημη Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου.
Ο χρηματιστής με την μπλε Porsche που δίνει συμβουλές μέσω TikTok
-Οι εποχές έχουν αλλάξει. Το Χρηματιστήριο δεν είναι πια ντροπή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αυτό φαίνεται πως πιστεύει ο κύριος Σωκράτης Χ. του Πλάτωνος ο οποίος ταξιδεύει με την μπλε Porsche του, ανάμεσα στο Μονακό και το Λουξεμβούργο, παρεμπιπτόντως δίνει και επενδυτικές συμβουλές. Με χιούμορ, με άνεση και με σιγουριά δηλώνει στο TikTok ποιες μετοχές θα πάνε καλά, ποια είναι «τα παιχνίδια της αγοράς» αυτή την εποχή και μοιράζεται -δωρεάν, φυσικά- τις γνώσεις του με το κοινό που τον παρακολουθεί. Στην πιο πρόσφατη ανάλυσή του είχε αναφέρει την «έκπληξη της ΕΛΤΟΝ Χημικά» ως «κρυφό χαρτί» το οποίο όμως χθες δεν του βγήκε -όπως ούτε η ΟΝΥΞ- αλλά πάντα υπάρχει χρόνος για βελτίωση.
Πτώση με χαμηλό τζίρο και αφορμή τη Γαλλία
-Δεν είχε δυνάμεις για να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα, δεν είχε διάθεση για μεγάλη διόρθωση, αλλά βρήκε «χρυσή αφορμή» από τις εξελίξεις στη γαλλική πολιτική ζωή που σίγουρα επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη, για να σταματήσει να ξαποστάσει. Το θετικό ξεκίνημα του Γενικού Δείκτη κράτησε μόλις ένα 10λεπτο, δεν είχε συνέχεια αφού τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια ξεκίνησαν στο «κόκκινο» μόλις ανακοινώθηκε η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού. Όταν όμως τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια περιόρισαν τις ζημιές τους, η Αθήνα συνέχισε προς τα κάτω, κυρίως γιατί δεν είχε διάθεση να προβάλλει αντίσταση. Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε στις 2.082,37 μονάδες (+0,30%) και μετά έπεσε στις 2.049,59 μονάδες (-1,31%). Ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.053,08 μονάδες (-1,14%). Η αξία των συναλλαγών έμεινε στα 188,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,08 εκατ. σε πακέτα κι αυτό γιατί οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν σε «βαριές» μετοχές. Άξια μνείας είναι η κίνηση της Coca Cola 3E (+0,52% στα 38,5€) η οποία μετά από πολύ καιρό συνεισέφερε θετικά στον Γενικό Δείκτη με συναλλαγές αξίας 4,45 εκατ. ευρώ. Με συναλλαγές αξίας 28,9 εκατ. ευρώ η Piraeus έπεσε στα 7,26 ευρώ (-2,76%) μετά την ανακοίνωση για την έκδοση ομολόγου AT1 600 εκατ. € μετατρέψιμου σε μετοχές. Η Εθνική (-1,25% στα 13,07€, η Alpha (1-1,33% στα 3,70€ και η Eurobank (-0,97% στα 3,482€) αποδίδουν το κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές. Η Intralot (1,178€ -4,23%) μετά την επιτυχία της δημόσιας εγγραφής έσπευσε να συναντήσει την τιμή της αύξησης κεφαλαίου (1,11€).
Η αυτόνομη πορεία των μετοχών της Viohalco
-Αποστάσεις κράτησαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco από τη νευρικότητα και γενικά την κακή εικόνα που παρουσίασε χθες η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Με την πλειοψηφία των τίτλων στο «κόκκινο», η Viohalco, η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings αποτέλεσαν φωτεινές εξαιρέσεις, συνεχίζοντας την πορεία τους σε επίπεδα ιστορικών ή υπερ-πολυετών ρεκόρ. Η ΒΙΟ έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση των 8 ευρώ, για πρώτη φορά, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Το τελευταίο τριήμερο έχει «τρέξει» ένα ράλι 7,1% και φέτος ενισχύεται κατά 46,5%. Αγοραστικό πάρτι έλαβε χώρα στην ΕΛΧΑ, η οποία ήταν η μετοχή με την ισχυρότερη άνοδο από τα blue chips. Με άλμα 4,4% έκλεισε στα 3,06 ευρώ, φτάνοντας έως τα 3,08 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο των τελευταίων 17 και πλέον ετών και συγκεκριμένα από τις αρχές Ιανουαρίου 2008. Με μικρότερη άνοδο ακολούθησε η CENER. Ήταν όμως αρκετή ώστε όχι μόνο να ανανεώσει το ιστορικό ρεκόρ της, αλλά και να κατακτήσει την κορυφή των 13 ευρώ. Το τελευταίο πενθήμερο βλέπει μόνο θετικά πρόσημα, σημειώνοντας σωρευτικά κέρδη της τάξης του 8,65%. Στα 2,77 δισ. ευρώ ανέρχεται η χρηματιστηριακή της αξία και βρίσκεται στο κατόπι της Titan (2,86 δισ. ευρώ) και της Motor Oil (2,88 δισ. ευρώ).
Οι εφοπλιστές ανακαινίζουν
-Μετά από χρόνια, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προχωρά σε μια ουσιαστική ανανέωση των ιδιόκτητων γραφείων της στον Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την πλήρη ανακαίνιση, με στόχο να είναι έτοιμα πριν από τη γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλίας, τα Ποσειδώνια, τον προσεχή Ιούνιο. Ο εκσυγχρονισμός των γραφείων αφορά από τις υποδομές και την ενεργειακή αναβάθμιση μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων, τεχνολογικά ανανεωμένων χώρων εργασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΕΕΕ έχει μεταφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλα γραφεία στην Ακτή Μιαούλη.
Γενεύη calling
-Στη λαμπερή αίθουσα Bâtiment des Forces Motrices της Γενεύης, ο Κρίτων Λεντούδης της Evalend Shipping τιμήθηκε ως ο πλοιοκτήτης της χρονιάς - «Shipowner of the Year». Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ζήτησε από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να σταθεί «αντάξια των άλλων ναυτιλιακών κέντρων» και να στηρίξει πιο ενεργά το έργο των Mercy Ships - των πλωτών νοσοκομείων που προσφέρουν χειρουργική φροντίδα σε φτωχές χώρες της Αφρικής.
Κάθε deal τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει τις μετοχές
-Αργά προχθές το βράδυ, ώρα Νέας Υόρκης, ανακοινώθηκε ότι η OpenAI -η εταιρεία που έφερε το ChatGPT στη ζωή μας- θα αποκτήσει το 10% της Advanced Micro Devices (AMD) και θα αναπτύξει έως 6 GW επεξεργαστών γραφικών AMD Instinct, ξεκινώντας με 1 GigaWatt το 2026. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, ένα GigaWatt είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες εξελιγμένους υπολογιστές ταυτόχρονα. Αυτή η υποδομή είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των επόμενων γενεών τεχνητής νοημοσύνης. Αμέσως μετά την ανακοίνωση η μετοχή της AMD εκτοξεύθηκε +25%, από τα 165 δολάρια στα 207,35 δολάρια σε μία μόνο συνεδρίαση. Η OpenAI θα συμμετέχει ως πρώιμος σχεδιαστικός εταίρος στην ανάπτυξη του επόμενου GPU της AMD, του MI450. Η κίνηση αυτή σπάει το μονοπώλιο της Nvidia στην αγορά επεξεργαστών για Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Nvidia κυριαρχούσε με πάνω από 90% μερίδιο στα AI chips, αλλά η AMD -με τη στήριξη τώρα της OpenAI- καθίσταται σοβαρός ανταγωνιστής. Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε.
Το υδρογόνο αλλάζει τον κατασκευαστικό κλάδο στη Βρετανία
-Είναι η πρώτη προσπάθεια. Δεν έγινε σε κάποιο επιστημονικό εργαστήριο, αλλά σ’ ένα πραγματικό εργοτάξιο. Κι αλλάζει όλα τα δεδομένα κόστους. Ένας τεράστιος εκσκαφέας, ένα μηχάνημα της JCB, θα λειτουργεί όχι με ντίζελ αλλά με υδρογόνο. Ξεκίνησε ήδη τις εργασίες στο Lower Thames Crossing, ένα έργο προϋπολογισμού 10 δισεκατομμυρίων λιρών που συνδέει το Κεντ με το Έσεξ. Σηματοδοτεί μια σιωπηλή επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο εκσκαφέας εξοικονομεί ήδη 1,1 τόνους CO₂ τον μήνα. Στη Βρετανία επεξεργάζονται ήδη σχέδια για την πλήρη εξάλειψη του πετρελαίου από τα εργοτάξια μέχρι το 2027. Η κατασκευαστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει παγκοσμίως το 39% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ντίζελ. Το Lower Thames Crossing λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για έναν καινούριο, «πράσινο» τρόπο κατασκευής: χάλυβας χαμηλών εκπομπών, βελτιωμένες μέθοδοι σκυροδέτησης, και η μεγαλύτερη προμήθεια πράσινου υδρογόνου που έγινε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι το υδρογόνο μπορεί πραγματικά να τροφοδοτήσει βαρύ εξοπλισμό υπό πραγματικές συνθήκες. Αν το μοντέλο επιτύχει, η Ευρώπη απέκτησε ένα πραγματικό σχέδιο επί χάρτου για το πώς να χτίζει υποδομές χωρίς να καίει το μέλλον της.
Πηγή: newmoney.gr
Σύσκεψη για τα ειδικά χωροταξικά
-Συσκέψεις επί συσκέψεων καθημερινά στο Μ.Μ για μια σειρά κεντρικών θεμάτων. Έτσι, μετά τη χθεσινή σύσκεψη που σας έγραψα για τα ύδατα και είχε ως κύριο θέμα τις απαιτούμενες άμεσες παρεμβάσεις στην Αττική που κινδυνεύει να ξεμείνει σε 1,5 χρόνο, σήμερα η συζήτηση θα αφορά τα ειδικά χωροταξικά σχέδια. Στη σύσκεψη μετέχουν Κ.Μ, Χατζηδάκης, Παπασταύρου-Ταγαράς από το ΥΠΕΝ και στόχος είναι να έχουν κλείσει ως το τέλος του έτους τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ και τον τουρισμό, ενώ υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες για τη βιομηχανία, τις ορυκτές πρώτες ύλες, τις ιχθυοκαλλιέργειες κ.ο.κ.
Οι βόλτες και οι επαφές του Σαουδάραβα
-Από χθες είναι στα μέρη μας ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων Μπαντάρ Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χοραγιέφ, ο οποίος είχε επαφές με τον Θεοδωρικάκο και τον Παπασταύρου, ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης τον πήγε το απόγευμα και στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, καθώς μας ενδιαφέρει οι Σαουδάραβες να μπουν στην εξίσωση και να δώσουν παραγγελίες στο ναυπηγείο. Ενδιαφέρον πάντως είναι και το σημερινό breakfast που του οργανώνει ο Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους της βιομηχανίας, της ενέργειας, των κατασκευών κ.λπ. Ο Σαουδάραβας κοντρολάρει μερικές εκατοντάδες δισ., οπότε αυτές οι ευκαιρίες καλό είναι να μη χάνονται...
Το «ποτήρι» του Πετραλιά
-Έλεγε χθες για τον Πετραλιά σε δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων για την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, ο Πιερρ χαμογελώντας: «Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, κάποιοι μισοάδειο. Ο Θάνος το βλέπει δυο φορές μεγαλύτερο», αναγνωρίζοντας τον ρόλο του υφυπουργού, ο οποίος δίνει την τελική μορφή στην οικονομική πολιτική. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι Πιερρακάκης και Πετραλιάς είναι οι «αρχιτέκτονες» τόσο της επιστροφής ενός ενοικίου που ανακοινώθηκε το Πάσχα και θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο, όσο και των μέτρων της ΔΕΘ που στοχεύουν στη μεσαία τάξη και το δημογραφικό.
Διαπραγματεύσεις για δύο εταιρείες βιολογικών προϊόντων
-Προσπερνώντας τις ανησυχίες που δημιουργεί στις αγορές η Γαλλία, περνάμε τώρα στον μικρόκοσμο της ελληνικής αγοράς ξεκινώντας από την αυξημένη κινητικότητα που σημειώνεται γύρω από τις εταιρείες βιολογικών προϊόντων. Στην αγορά λένε ότι είναι σε εξέλιξη δύο ξεχωριστές περιπτώσεις διαπραγματεύσεων από δυο διαφορετικά funds. Κανένα από τα δύο δεν είναι βέβαιο ότι θα κλείσει, με αυτό που δείχνει πιο ώριμο, να είναι αυτό της “ΒιοΑγρός” με τη Halcyon Capital που είναι στο στάδιο του due diligence, που σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο ακόμη. Με την ευκαιρία που η συζήτηση είναι για τρόφιμα, μου λένε ότι είναι ζήτημα ημερών να κλείσει και τυπικά η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης.
Το σχέδιο Euronext για το X.A
-Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από το πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση του Euronext για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Το δελτίο αναρτήθηκε και όποιος επενδυτής επισκεφθεί τον ιστότοπο του Euronext στην ενότητα που βρίσκονται οι πληροφορίες για τη δημόσια πρόταση θα πάθει... πολιτισμικό σοκ με το πόσο ευθεία είναι η ενημέρωση, πώς αποτυπώνονται οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ένας μέτοχος, οδηγίες για τη διαδικασία αποδοχής βήμα βήμα, ενότητα ερωταπαντήσεων κ.λπ. Πάμε τώρα στην ουσία. Ο σχεδιασμός για το Χ.Α είναι η ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα του Euronext για να καταστεί κόμβος εισαγωγής εταιρειών από την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης υπό το όνομα «Euronext Athens». Σημαίνοντα ρόλο έχει η τεχνολογική υποδομή του και συγκεκριμένα η ενοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών, εκκαθάρισης και μετα-συναλλαγών που έχει αναπτύξει και η οποία σχεδιάζεται να ενσωματωθεί στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η Euronext αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την ενσωμάτωση της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές της και στοχεύει σε ετήσιες ταμειακές συνέργειες (run rate) ύψους €12 εκατ. έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω της μετάβασης της ελληνικής αγοράς συναλλαγών στην πλατφόρμα Optiq και της εναρμόνισης των κεντρικών λειτουργιών. Πρόθεση του Euronext είναι η μετάβαση των συστημάτων της ATHEX στην ενιαία πλατφόρμα το 2027. Επιπλέον, ο CEO της ΑΤΗΕΧ θα προταθεί να ενταχθεί στο ΔΣ της Euronext N.V., ενώ ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παραμείνει η κύρια εποπτική αρχή για τις ελληνικές αγορές και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στο Κολλέγιο Εποπτών της Euronext, συμμετέχοντας στη συνολική εποπτεία του Ομίλου Euronext.
Τα σημεία-κλειδιά της δημόσιας πρότασης
-Από εκεί και πέρα, είπαμε πως η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, μέχρι τις 17/11. Η σχέση ανταλλαγής είναι είκοσι μετοχές ΕΧΑΕ προς μία του Euronext. Με βάση το χρονοδιάγραμμα και εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές, στις 24/11 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα εκδοθούν (μετοχές του ανταλλάγματος) στις αγορές της Euronext. Ο αριθμός των μετοχών του ανταλλάγματος που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μετοχών της ΕΧΑΕ που θα προσφερθούν τελικώς στη δημόσια πρόταση ή, κατά περίπτωση, που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του δικαιώματος εξαγοράς και του δικαιώματος εξόδου αν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται πως οι Γ. Χαντζηνικολάου και Γ. Κοντόπουλος έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους (15 χιλ. και 95 χιλ. αντίστοιχα). Τυπικά, για να ισχύσει η προσφορά θα πρέπει να αποδεχθούν συνολικά μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 38,76 εκατ. μετοχές ή το 67% του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ, όμως το Euronext μπορεί να θεωρήσει επιτυχημένη την πρόταση ακόμη και για το 33%, καθώς έχει δικαίωμα π.χ. πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προσφοράς να μειώσει το όριο των μετοχών που ζητεί. Σημαντικό για την πορεία της δημόσιας πρότασης είναι πως η ΕΧΑΕ στο τέλος Ιουνίου κατείχε συνολικά 2,5 εκατ. ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 4,14% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Deutsche Bank είναι σύμβουλος της Euronext και η Eurobank διαχειριστής της δημόσιας πρότασης.
Στις τραπεζικές χρηματιστηριακές... τα έχουν δει όλα
-Τα παραπάνω είναι ουσιαστικά για τη δημόσια πρόταση αλλά αφορούν το επίσημο πλαίσιο για το πώς θα κινηθεί το Euronext. Πιο πολύ ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο, με το Dark Room να συμπαραστέκεται ψυχικά ειδικά στο προσωπικό των τραπεζικών χρηματιστηριακών εταιριών... που τα έχουν δει όλα. Τι προετοιμασίες κάνουν, τι τρόπους εφευρίσκουν να ανοίξουν εύκολα οι πελάτες τους λογαριασμούς εξωτερικού ώστε να παραλάβουν τις μετοχές του Euronext, τι ενημερωτικά και άλλου περιεχομένου mails αποστέλλουν κ.λπ. κ.λπ. Στις τραπεζικές ΑΕΔΑΚ φαντάζομαι πως δεν θα υπάρχει ανάλογη κινητοποίηση, καθώς χρειάζεται μόνον μια απόφαση, αλλά η πίεση και εκεί είναι εντόνως αισθητή. Από την πλευρά όσων υποστηρίζουν την κίνηση του Euronext οι εκτιμήσεις για την κατάληξη της πρότασης είναι ότι δεν θεωρείται deal done, αλλά αν ο πήχης κατεβεί στο 51% έχει καλές πιθανότητες. Στην αντίπερα όχθη, οι… άτακτοι δεν συμφωνούν λόγω της μεγάλης συμμετοχής ιδιωτών στο μετοχολόγιο της ΕΧΑΕ και υποστηρίζουν ότι η πρόταση δύσκολα θα συγκεντρώσει το 50%. Το ποιος έχει δίκιο θα το μάθουμε στις 17 Νοεμβρίου (σ.σ. τι ημέρα βρήκαν κι αυτοί;)
Οι δύο εφοπλιστές που στηρίζουν τα κινεζικά ναυπηγεία
-Παρά τις σκληρές πιέσεις της Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών στα πλοία κινεζικής κατασκευής που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια, η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Πάνω από το 50% των νέων παγκόσμιων παραγγελιών πλοίων κατευθύνονται σε κινεζικά ναυπηγεία. Το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες του 2025: 65% τον Ιούνιο και 84% τον Αύγουστο. Παρά τις εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας, την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία στηρίζουν νέες παραγγελίες μεγάλων πλοιοκτητών, όπως ο Γιώργος Προκοπίου και ο Νορβηγός Τζον Φρέντρικσεν. Η Dynacom του G.P. διαθέτει το μεγαλύτερο υπό παραγγελία στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, με 55 υπό κατασκευή tankers. Αν προστεθούν και οι παραγγελίες άλλων εταιρειών του ομίλου – bulkers και πλοίων μεταφοράς αερίου – ο συνολικός αριθμός των υπό ναυπήγηση πλοίων φτάνει τα 83.
Η (διπλή) ψήφος του προέδρου
-Κι αφού ήρθε ο λόγος, με την ευκαιρία να προσθέσω πως ο Γ. Προκοπίου δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια πολύ πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού της «Αστήρ Παλάς Μ.Α.Ξ.Ε.», η οποία κατέχει το συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Το οποίο, σημειωτέον, έχει περάσει από τις αρχές της χρονιάς στα χέρια του Γ. Προκοπίου με τον ίδιο να αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Αστήρ Παλάς. Το άρθρο αυτό προβλέπει τα ισχύοντα για την αντιπροσώπευση μελών, την απαρτία και την πλειοψηφία κατά τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το καταστατικό «η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 15 συμβούλους», ενώ στην παρούσα φάση τα μέλη του είναι 5 και συγκεκριμένα ο Γ. Προκοπίου (Πρόεδρος), ο Δ. Λαμπρόπουλος (Αντιπρόεδρος), ο Ηρ. Παύλου (Διευθύνων Σύμβουλος), ο Π. Κασιδόκωστας-Λάτσης (Μέλος) και ο Κ. Μήτσιος (Μέλος). Στο άρθρο 25 που ρυθμίζει και τα της πλειοψηφίας προβλεπόταν ότι «οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται». Με την εν λόγω τροποποίηση όμως προστέθηκε ότι «σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου». Είναι αυτονόητο ότι η άποψη του ιδιοκτήτη και Προέδρου έχει τη βαρύνουσα σημασία, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, το «προβάδισμα» κατοχυρώθηκε και με το καταστατικό.
Η Ελλάδα στη κρίσιμη Σύνοδο του ΔΝΤ
-Η κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2026 θα είναι το ισχυρό χαρτί της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας που, σε μια βδομάδα από σήμερα, θα ταξιδέψει στη Ουάσιγκτον για τη Φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, δημοσιονομική πειθαρχία, θεαματική μείωση του Δημοσίου Χρέους και μεταρρυθμίσεις, θα είναι τα βασικά επιχειρήματα του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη, του Μιχάλη Αργυρού (προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού) αλλά και του Δημήτρη Τσάκωνα του ΟΔΔΗΧ. Σε μια εποχή που τα Κρατικά Χρέη έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ και τα 2/3 των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον αφορούν τη διαχείρισή του, η ελληνική πλευρά θα είναι ένα χρήσιμο, θετικό παράδειγμα. Το Global Sovereign Debt Roundtable έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει ένα «playbook» για προβλέψιμες και ταχύτερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους σε συνδυασμό με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τον ρόλο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην υποστήριξη της ανάκαμψης των χωρών. Η διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα θα απευθύνει την κρίσιμη ομιλία της στις 8 Οκτωβρίου στο Milken Institute, ενώ η επίσημη Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου.
Ο χρηματιστής με την μπλε Porsche που δίνει συμβουλές μέσω TikTok
-Οι εποχές έχουν αλλάξει. Το Χρηματιστήριο δεν είναι πια ντροπή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αυτό φαίνεται πως πιστεύει ο κύριος Σωκράτης Χ. του Πλάτωνος ο οποίος ταξιδεύει με την μπλε Porsche του, ανάμεσα στο Μονακό και το Λουξεμβούργο, παρεμπιπτόντως δίνει και επενδυτικές συμβουλές. Με χιούμορ, με άνεση και με σιγουριά δηλώνει στο TikTok ποιες μετοχές θα πάνε καλά, ποια είναι «τα παιχνίδια της αγοράς» αυτή την εποχή και μοιράζεται -δωρεάν, φυσικά- τις γνώσεις του με το κοινό που τον παρακολουθεί. Στην πιο πρόσφατη ανάλυσή του είχε αναφέρει την «έκπληξη της ΕΛΤΟΝ Χημικά» ως «κρυφό χαρτί» το οποίο όμως χθες δεν του βγήκε -όπως ούτε η ΟΝΥΞ- αλλά πάντα υπάρχει χρόνος για βελτίωση.
Πτώση με χαμηλό τζίρο και αφορμή τη Γαλλία
-Δεν είχε δυνάμεις για να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα, δεν είχε διάθεση για μεγάλη διόρθωση, αλλά βρήκε «χρυσή αφορμή» από τις εξελίξεις στη γαλλική πολιτική ζωή που σίγουρα επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη, για να σταματήσει να ξαποστάσει. Το θετικό ξεκίνημα του Γενικού Δείκτη κράτησε μόλις ένα 10λεπτο, δεν είχε συνέχεια αφού τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια ξεκίνησαν στο «κόκκινο» μόλις ανακοινώθηκε η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού. Όταν όμως τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια περιόρισαν τις ζημιές τους, η Αθήνα συνέχισε προς τα κάτω, κυρίως γιατί δεν είχε διάθεση να προβάλλει αντίσταση. Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε στις 2.082,37 μονάδες (+0,30%) και μετά έπεσε στις 2.049,59 μονάδες (-1,31%). Ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.053,08 μονάδες (-1,14%). Η αξία των συναλλαγών έμεινε στα 188,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,08 εκατ. σε πακέτα κι αυτό γιατί οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν σε «βαριές» μετοχές. Άξια μνείας είναι η κίνηση της Coca Cola 3E (+0,52% στα 38,5€) η οποία μετά από πολύ καιρό συνεισέφερε θετικά στον Γενικό Δείκτη με συναλλαγές αξίας 4,45 εκατ. ευρώ. Με συναλλαγές αξίας 28,9 εκατ. ευρώ η Piraeus έπεσε στα 7,26 ευρώ (-2,76%) μετά την ανακοίνωση για την έκδοση ομολόγου AT1 600 εκατ. € μετατρέψιμου σε μετοχές. Η Εθνική (-1,25% στα 13,07€, η Alpha (1-1,33% στα 3,70€ και η Eurobank (-0,97% στα 3,482€) αποδίδουν το κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές. Η Intralot (1,178€ -4,23%) μετά την επιτυχία της δημόσιας εγγραφής έσπευσε να συναντήσει την τιμή της αύξησης κεφαλαίου (1,11€).
Η αυτόνομη πορεία των μετοχών της Viohalco
-Αποστάσεις κράτησαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco από τη νευρικότητα και γενικά την κακή εικόνα που παρουσίασε χθες η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Με την πλειοψηφία των τίτλων στο «κόκκινο», η Viohalco, η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings αποτέλεσαν φωτεινές εξαιρέσεις, συνεχίζοντας την πορεία τους σε επίπεδα ιστορικών ή υπερ-πολυετών ρεκόρ. Η ΒΙΟ έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση των 8 ευρώ, για πρώτη φορά, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Το τελευταίο τριήμερο έχει «τρέξει» ένα ράλι 7,1% και φέτος ενισχύεται κατά 46,5%. Αγοραστικό πάρτι έλαβε χώρα στην ΕΛΧΑ, η οποία ήταν η μετοχή με την ισχυρότερη άνοδο από τα blue chips. Με άλμα 4,4% έκλεισε στα 3,06 ευρώ, φτάνοντας έως τα 3,08 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο των τελευταίων 17 και πλέον ετών και συγκεκριμένα από τις αρχές Ιανουαρίου 2008. Με μικρότερη άνοδο ακολούθησε η CENER. Ήταν όμως αρκετή ώστε όχι μόνο να ανανεώσει το ιστορικό ρεκόρ της, αλλά και να κατακτήσει την κορυφή των 13 ευρώ. Το τελευταίο πενθήμερο βλέπει μόνο θετικά πρόσημα, σημειώνοντας σωρευτικά κέρδη της τάξης του 8,65%. Στα 2,77 δισ. ευρώ ανέρχεται η χρηματιστηριακή της αξία και βρίσκεται στο κατόπι της Titan (2,86 δισ. ευρώ) και της Motor Oil (2,88 δισ. ευρώ).
Οι εφοπλιστές ανακαινίζουν
-Μετά από χρόνια, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προχωρά σε μια ουσιαστική ανανέωση των ιδιόκτητων γραφείων της στον Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την πλήρη ανακαίνιση, με στόχο να είναι έτοιμα πριν από τη γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλίας, τα Ποσειδώνια, τον προσεχή Ιούνιο. Ο εκσυγχρονισμός των γραφείων αφορά από τις υποδομές και την ενεργειακή αναβάθμιση μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων, τεχνολογικά ανανεωμένων χώρων εργασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΕΕΕ έχει μεταφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλα γραφεία στην Ακτή Μιαούλη.
Γενεύη calling
-Στη λαμπερή αίθουσα Bâtiment des Forces Motrices της Γενεύης, ο Κρίτων Λεντούδης της Evalend Shipping τιμήθηκε ως ο πλοιοκτήτης της χρονιάς - «Shipowner of the Year». Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ζήτησε από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να σταθεί «αντάξια των άλλων ναυτιλιακών κέντρων» και να στηρίξει πιο ενεργά το έργο των Mercy Ships - των πλωτών νοσοκομείων που προσφέρουν χειρουργική φροντίδα σε φτωχές χώρες της Αφρικής.
Κάθε deal τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει τις μετοχές
-Αργά προχθές το βράδυ, ώρα Νέας Υόρκης, ανακοινώθηκε ότι η OpenAI -η εταιρεία που έφερε το ChatGPT στη ζωή μας- θα αποκτήσει το 10% της Advanced Micro Devices (AMD) και θα αναπτύξει έως 6 GW επεξεργαστών γραφικών AMD Instinct, ξεκινώντας με 1 GigaWatt το 2026. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, ένα GigaWatt είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες εξελιγμένους υπολογιστές ταυτόχρονα. Αυτή η υποδομή είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των επόμενων γενεών τεχνητής νοημοσύνης. Αμέσως μετά την ανακοίνωση η μετοχή της AMD εκτοξεύθηκε +25%, από τα 165 δολάρια στα 207,35 δολάρια σε μία μόνο συνεδρίαση. Η OpenAI θα συμμετέχει ως πρώιμος σχεδιαστικός εταίρος στην ανάπτυξη του επόμενου GPU της AMD, του MI450. Η κίνηση αυτή σπάει το μονοπώλιο της Nvidia στην αγορά επεξεργαστών για Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Nvidia κυριαρχούσε με πάνω από 90% μερίδιο στα AI chips, αλλά η AMD -με τη στήριξη τώρα της OpenAI- καθίσταται σοβαρός ανταγωνιστής. Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε.
Το υδρογόνο αλλάζει τον κατασκευαστικό κλάδο στη Βρετανία
-Είναι η πρώτη προσπάθεια. Δεν έγινε σε κάποιο επιστημονικό εργαστήριο, αλλά σ’ ένα πραγματικό εργοτάξιο. Κι αλλάζει όλα τα δεδομένα κόστους. Ένας τεράστιος εκσκαφέας, ένα μηχάνημα της JCB, θα λειτουργεί όχι με ντίζελ αλλά με υδρογόνο. Ξεκίνησε ήδη τις εργασίες στο Lower Thames Crossing, ένα έργο προϋπολογισμού 10 δισεκατομμυρίων λιρών που συνδέει το Κεντ με το Έσεξ. Σηματοδοτεί μια σιωπηλή επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο εκσκαφέας εξοικονομεί ήδη 1,1 τόνους CO₂ τον μήνα. Στη Βρετανία επεξεργάζονται ήδη σχέδια για την πλήρη εξάλειψη του πετρελαίου από τα εργοτάξια μέχρι το 2027. Η κατασκευαστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει παγκοσμίως το 39% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ντίζελ. Το Lower Thames Crossing λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για έναν καινούριο, «πράσινο» τρόπο κατασκευής: χάλυβας χαμηλών εκπομπών, βελτιωμένες μέθοδοι σκυροδέτησης, και η μεγαλύτερη προμήθεια πράσινου υδρογόνου που έγινε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι το υδρογόνο μπορεί πραγματικά να τροφοδοτήσει βαρύ εξοπλισμό υπό πραγματικές συνθήκες. Αν το μοντέλο επιτύχει, η Ευρώπη απέκτησε ένα πραγματικό σχέδιο επί χάρτου για το πώς να χτίζει υποδομές χωρίς να καίει το μέλλον της.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα