Άρχισε ο σαματάς, ο Αλέξης κάνει κόμμα (ή κάτι Μακρονικό), ποια είναι τα στελέχη του και ποιοι σκάσαν απ’ το κακό τους, οι επαφές του Σαουδάραβα υπουργού, ο χρηματιστής με την Porsche

Ξαναλέω, λέω λοιπόν ότι τα καλύτερα έρχονται και ξεκινήσαμε χθες με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ που πάει… για καινούριες θάλασσες όπως είπε ο ίδιος, όπερ μεθερμηνευόμενον για νέο κόμμα. Ή κάτι τέτοιο γιατί τελευταία ακούω περί ενός «εκλογικού συνδυασμού προσωπικοτήτων», τύπου Μακρόν, αν και δεν το πολυπιστεύω. Τώρα εγώ θέλησα να πειράξω τη first class πηγή μου στον χώρο του λέγοντας «αυτό το καινούριες θάλασσες μήπως παραπέμπει…» αλλά μου απάντησε εξίσου γελώντας «άσε τις προβοκάτσιες, ο Αλέξης απευθύνεται στους παλαιούς του συντρόφους, τα είπαμε αυτά, εμείς δεν πάμε με επιχειρηματίες χωρίς να θέλουμε να θίξουμε κανέναν θα κρατήσουμε την ανεξαρτησία μας».Αντιδράσεις…-Τώρα θέλω να παρατηρήσω ότι όπως και να το κάνουμε ο αρχηγός μας, μεγάλος τιμονιέρης Αλέξης, δεν περνάει καθόλου απαρατήρητος, μόνο εγώ δεν έβγαλα ανακοίνωση για να του την πέσω. Καλά η ΝΔ, καλά το ΠΑΣΟΚ κι οι οπλαρχηγοί του ξεχωριστά, όλοι οι πρώην σύντροφοι, οι οποίοι μάλιστα τον κατηγορούν για διάσπαση. Δηλαδή, έγινε όλη η Πρώτη Φορά Αριστερά καμιά δεκαριά κομμάτια, ο Τσίπρας που έκανε άλλο ένα τους πείραξε. Ο μόνος όμως ευγενής (από τη φύση του, ούτως ή άλλως) ήταν και ο πλέον ενδιαφερόμενος Φάμελλος, που έφυγε ο Αλέξης από το κόμμα του. Μόνο που δεν του ζήτησε συγγνώμη (του Τσίπρα) ο άνθρωπος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ…Το ξινολάχανο και ο χρησμός για νέο κόμμα-Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τσίπρας μετείχε ως βουλευτής στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η μικτή κοινοβουλευτική αποστολή ανήρτησε «οικογενειακή» φωτογραφία από τραπέζι που παρατέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία όπου φάνηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλαισιωνόταν από τους Ντόρα Μπακογιάννη, Θοδωρή Ρουσόπουλο, Γιώργο Παπανδρέου, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Γιάννη Οικονόμου, Δημήτρη Μαρκόπουλο, Γιώργο Σταμάτη, Δημήτρη Μάντζο και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Ρώτησα λοιπόν ορισμένους από την παρέα αν μεταξύ Tarte aux Oignons (κοινώς κρεμμυδόπιτα), Choucroute garnie (ξινολάχανο με παστά) και φίνο, φρουτώδες Gewürztraminer (αλσατικό κρασί) τους εκμυστηρεύτηκε οτιδήποτε για τις προθέσεις του. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική. Γενικότερα - μου είπαν - ότι ήταν ξενερωμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου μετέφεραν όμως μια ατάκα του που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Όταν τον ρώτησαν περί δημιουργίας κόμματος τους είπε ότι «ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα μόνο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός».Γιατί τώρα…-Ρωτάνε οι αναγνώστες μας γιατί έσπευσε να φύγει τώρα κι αν σημαίνει ότι πάει για πιο γρήγορα το κόμμα από τις αρχές του νέου έτους. Πήρα απάντηση ότι «δεν ήθελε να πάει στον σημερινό αγιασμό της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει στο μυαλό του και την πιθανότητα να κάνει νέο κόμμα και η Καρυστιανού ήθελε να είσαι «στημένος από νωρίτερα» γιατί μη νομίζετε ότι είναι και εύκολη δουλειά να βρεις στελέχια στην Αριστερά. Όχι ότι… βρίθουν στη Νέα Δημοκρατία.Οι δεξαμενές…-Σε πολλές δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετριέται η δυνητική επιρροή των υπό δημιουργία κομμάτων. Στην περίπτωσή μας (του Αλέξη) σε μια πρόσφατη έρευνα το ποσοστό όσων εμφανίζονταν σίγουροι ή θετικοί να το ψηφίσουν έφτανε πάνω από το 19% (το 8% μπετόν). Από πού παίρνει όμως ο Τσίπρας; Παίρνει σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών του 2024, ένα 40% από το αντίστοιχο ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ένα 19+% από την Πλεύση, ένα 13% από τις ψήφους του ΚΚΕ και σχεδόν ένα δεκαράκι από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, άλλο δημοσκοπήσεις άλλο κάλπη...Οι άνθρωποι της Αμαλίας…-Ο Τσίπρας λέγεται ότι κάνει ένα γερό σκρίνινγκ προσώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο κόμμα που είναι υπό διαμόρφωση και σίγουρα δεν θέλει σε αυτή τη βάση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, σε δεύτερο χρόνο και εφόσον πρέπει να φτιάξει λίστες, είναι προφανές ότι θα πάρει κάποιους, έστω και υπό προϋποθέσεις. Στα γραφεία του, επί της οδού Αμαλίας, μια βασική ομάδα ανθρώπων πάει και έρχεται σε διαρκή επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό. Σε αυτούς ανήκουν ο για χρόνια διευθυντής του Μιχάλης Καλογήρου, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης που είναι μεταξύ Αθήνας και Βιέννης, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος από το οικονομικό team και ο Γιώργος Βασιλειάδης που βλέπει πρόσωπα.Τι λέει το Μ.Μ