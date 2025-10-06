Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημάδια κόπωσης μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημάδια κόπωσης μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια πρόταση της Euronext - Τα βλέμματα στην ετυμηγορία του FTSE Russell
Διορθώνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, που είχαν οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη έως τις παρυφές των 2.090 μονάδων. Πλέον κινείται στην περιοχή των 2.070 μονάδων, αφομοιώνοντας ένα μέρος των ισχυρών κερδών, σε συντονισμό με το profit taking στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (6/10), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,3% και διαπραγματεύεται στις 2.070,40 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται σε περίπου 14 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.082,37 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.068,29 μονάδες.
Με ανοδικό 3×3 ξεκίνησε ο Οκτώβριος στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έλαβε ώθηση από την υπεραπόδοση των συστημικών τραπεζών (σ.σ. έκλεισαν ή πλησίασαν σε πολυετή ρεκόρ). Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο +2,2% -τη δεύτερη διαδοχική- και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Πλέον απέχει περίπου 50 μονάδες ή -2,3% από τις φετινές κορυφές, με την απόδοσή του εντός του 2025 να αγγίζει το +41,3%.
Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος αποδοχής για την προαιρετική δημόσια πρόταση της Euronext σχετικά με την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της ΕΧΑΕ, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το «πράσινο φως» στο πληροφοριακό δελτίο.
