Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό κτίριο γραφείων στη Βουλιαγμένης
Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό κτίριο γραφείων στη Βουλιαγμένης
Το κτίριο έχει μισθωθεί για 25 χρόνια από την DKG Development σε συνέχεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
Σε δύο μήνες θα είναι έτοιμο το νέο τριώροφο κτίριο γραφείων επί της λεωφ. Βουλιαγμένης από την DKG Development. Το νέο κτίριο θα στεγάζει πολύ σύντομα τους ευέλικτους χώρους της IWG και θα αποτελέσουν επίσης τα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ευρύ πρόγραμμα νέων αναπτύξεων με αιχμή και το λιμάνι του Πειραιά.
Το project αφορά ένα από τα γνωστά, παρηκμασμένα επαγγελματικά κτίρια της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στον αριθμό 604, στην Αργυρούπολη, το οποίο έχει μισθωθεί με μακροχρόνια συμφωνία από την DKG Development σε συνέχεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης πέρυσι. Η μίσθωση για το ακίνητο (πρώην Εμπορικό Κέντρο Ιμέρας), διάρκειας 25 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 15.000 ευρώ τον μήνα (αναπροσαρμοζόμενο τα επόμενα χρόνια) περιλαμβάνει την πλήρη μετατροπή του κτιρίου σε πιστοποιημένους κατά LEED χώρους γραφείων, με την αρχιτεκτονική μελέτη να έχει εκπονηθεί από το γραφείο Δημήτριου Θωμόπουλου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το project αφορά ένα από τα γνωστά, παρηκμασμένα επαγγελματικά κτίρια της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στον αριθμό 604, στην Αργυρούπολη, το οποίο έχει μισθωθεί με μακροχρόνια συμφωνία από την DKG Development σε συνέχεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης πέρυσι. Η μίσθωση για το ακίνητο (πρώην Εμπορικό Κέντρο Ιμέρας), διάρκειας 25 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 15.000 ευρώ τον μήνα (αναπροσαρμοζόμενο τα επόμενα χρόνια) περιλαμβάνει την πλήρη μετατροπή του κτιρίου σε πιστοποιημένους κατά LEED χώρους γραφείων, με την αρχιτεκτονική μελέτη να έχει εκπονηθεί από το γραφείο Δημήτριου Θωμόπουλου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα