Κέρδη στη Wall Street καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μειώσεις επιτοκίων - Ξεπέρασε τις 6.700 ο S&P 500

Οι αδύναμες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα επιβεβαίωσαν την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για νέα περικοπή από τη Fed, μέσα στο μήνα - Η αγορά ποντάρει σε βραχύβιο λουκέτο στο Δημόσιο