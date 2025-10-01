Κέρδη στη Wall Street καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μειώσεις επιτοκίων - Ξεπέρασε τις 6.700 ο S&P 500
Κέρδη στη Wall Street καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μειώσεις επιτοκίων - Ξεπέρασε τις 6.700 ο S&P 500
Οι αδύναμες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα επιβεβαίωσαν την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για νέα περικοπή από τη Fed, μέσα στο μήνα - Η αγορά ποντάρει σε βραχύβιο λουκέτο στο Δημόσιο
Οι επενδυτές κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εύλογο προβληματισμό που έφερε το κυβερνητικό shutdown, κρίνοντας ότι θα βρεθεί λύση σύντομα, με αποτέλεσμα η Wall Street όχι μόνο να σταθεροποιηθεί, αλλά να καταφέρει να ανακάμψει με όλους τους δείκτες να καταγράφουν τελικά κέρδη. Μάλιστα, ο S&P 500 έπιασε… ταβάνι πάνω από τις 6.700 μονάδες!
Έτσι, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,09% στις 46.441 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,34% καταφέρνοντας για πρώτη φορά να κλείσει πάνω από το όριο των 6.700 μονάδων, στις 6.711 και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,42% φτάνοντας τις 22.755 μονάδες.
Το shutdown δημιουργεί κίνδυνο διακοπής στη ροή κρίσιμων οικονομικών δεδομένων, απαραίτητων για τις αποφάσεις της Fed. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι στηρίζονται σε ιδιωτικές έρευνες όπως αυτή της ADP, που δημοσιεύτηκε σήμερα, για να αντλήσουν συμπεράσματα για τα δεδομένα που θα έχει στα χέρια της η κεντρική τράπεζα κατά τη συνεδρίασης της, μέσα στο μήνα.
Η έκθεση ADP έδειξε απροσδόκητη μείωση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο, με την κατάργηση 32.000 θέσεων εργασίας αντί της αύξησης κατά 51.000 θέσεις που ανέμεναν οι αναλυτές.
Τα στοιχεία συνάδουν με άλλες ενδείξεις επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, οδηγώντας τους traders να ενισχύσουν τα στοιχήματα για δύο ακόμα μειώσεις επιτοκίων φέτος, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, η αγορά προεξοφλεί πλέον σε ποσοστό 99% ότι το συμβούλιο θα προχωρήσει σε νέα περικοπή στη συνεδρίαση 28- 29 Οκτωβρίου, ενώ και τα προγνωστικά για το Δεκέμβριο εκτινάχθηκαν στο 87%.
Οι τάσεις αυτές αποτυπώθηκαν και την αγορά ομολόγων, όπου οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να πέσει στο 4,11% και του 2ετούς στο 3,545%.
Παράλληλα η βιομηχανική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Προμηθειών (ISM) αντανακλώντας την ευάλωτη κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, που χρίζει στήριξης από τη νομισματική πολιτική.
Βέβαια, η αγορά ήλπιζε σε επιβεβαίωση των προγνωστικών για τη Fed, μέσα από την έκθεση για την απασχόληση, που θα δημοσιευόταν την Παρασκευή. Ωστόσο, το λουκέτο στον κρατικό τομέα έχει «παγώσει» τις δημοσιεύσεις στοιχείων από κυβερνητικούς φορείς.
«Ακόμη κι αν η έκθεση για τη μισθοδοσία δεν μπορεί να δημοσιευθεί πριν τη συνεδρίαση της Fed, οι αξιωματούχοι έχουν αρκετές πληροφορίες για να προχωρήσουν σε άλλη μία μείωση 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο», υποστήριξε ο Ατακάν Μπακισκάν, οικονομολόγος στην Berenberg.
Σε κάθε περίπτωση, στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές μετοχών δύσκολα θα επηρεαστούν σοβαρά, εκτός βέβαια αν το shutdown διαρκέσει για μεγάλο διάστημα και υπάρξουν μαζικές απολύσεις ή πιέσεις στις αγορές ομολόγων.
«Για να επηρεαστεί η αγορά μετοχών, θα πρέπει να κρατήσει πολύ και να δούμε μεγάλες απολύσεις ή έντονη μετάδοση στην αγορά ομολόγων», τόνισε ο Στιούαρτ Κάιζερ, της Citigroup.
Σημειωτέον πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν αναμένει μακροχρόνιο shutdown, αλλά προειδοποίησε πως θα υπάρξουν απολύσεις, αν το «λουκέτο» διαρκέσει μέρες ή εβδομάδες.
Σε επίπεδο μετοχών στους κερδισμένους συγκαταλέγεται η Intel μετά από δημοσίευμα ότι η τεχνολογική βρίσκεται σε επαφές με την AMD για να την εντάξει στους πελάτες της στη βιομηχανική παραγωγή, ενώ τα κέρδη της Apple και της Tesla τροφοδότησαν την ανάκαμψη στους δείκτες.
Εξαιρετική πορεία σημείωσε επίσης η AES Corporation, μετά τις πληροφορίες ότι η BlackRock’s Global Infrastructure Partners εξετάζει εξαγορά της, όπως και η Lithium Americas, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόκτηση μεριδίου 5% στην εταιρεία και στο ορυχείο λιθίου Thacker Pass.
Αλμα και για την Nike χάρη στις ισχυρές πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.
Στην απέναντι όχθη, η Corteva υπέστη απώλειες μετά την ανακοίνωση ότι θα διαχωριστεί σε δύο επιχειρηματικές μονάδες, προκαλώντας ανησυχία για την πορεία της αναδιάρθρωσης, ενώ σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η μετοχή της Fortress Biotech, χάνοντας περίπου το ένα τρίτο της χρηματιστηριακής της αξίας, λόγω της απόφασης του FDA να απορρίψει την αίτηση έγκρισης φαρμάκου της.
Στις χαμένες ξεχώρισαν ακόμη η Gartner και η Humana, επηρεασμένη από τις πιέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο υγείας.
