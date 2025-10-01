Γεμάτες οι δεξαμενές φυσικού αερίου της Ευρώπης πριν την έλευση του χειμώνα – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές
Με αποθέματα άνω του 82% η Ευρώπη μπαίνει στη χειμερινή περίοδο πιο θωρακισμένη αν και ένας βαρύς χειμώνας ή νέες γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν ξανά την αγορά
Η Ευρώπη ξεκινά τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης με υψηλά αποθέματα φυσικού αερίου και αγορές πιο ήρεμες από ό,τι πολλοί περίμεναν. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για την ανθεκτικότητα της ενεργειακής της ασφάλειας θα έρθει τους επόμενους μήνες.
Οι αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση — βασική «ασπίδα» της περιοχής απέναντι σε αλματώδεις αυξήσεις ζήτησης — μπαίνουν στον Οκτώβριο γεμάτοι κατά πάνω από 82% Αυτό δίνει μια ανάσα στις αγορές που βίωσαν μια ταραχώδη αρχή το 2025. Ομως οι traders περιμένουν να δουν αν ένας βαρύς χειμώνας θα προκαλέσει νέα μεταβλητότητα το 2026.
«Βρισκόμαστε σε σχετικά καλή θέση», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής στη A/S Global Risk Management. «Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι ο τελευταίος στον οποίο η αγορά εξακολουθεί να ανησυχεί για την επάρκεια φυσικού αερίου».
Τα αποθέματα αερίου της Ευρώπης, που συνήθως καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της χειμερινής ζήτησης, παραμένουν κρίσιμος δείκτης για το αν η περιοχή μπορεί επιτέλους να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι η παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου θα περάσει σε πλεόνασμα το 2026 — κάτι που θα διευκολύνει τη μελλοντική αποθεματοποίηση με τα οφέλη να μετακυλίονται στους Ευρωπαίους καταναλωτές που έχουν δοκιμαστεί από χρόνια μεταβλητότητας.
