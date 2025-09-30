Ιστορική διέλευση του Captain Nikos από τη Διώρυγα του Σουέζ
Ιστορική διέλευση του Captain Nikos από τη Διώρυγα του Σουέζ
Η παρθενική διέλευση του πλοίου από τη Διώρυγα του Σουέζ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ναυτιλιακό γεγονός, ήταν μια συμβολική και συναισθηματική συνάντηση δύο εταιρειών του Ομίλου σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της παγκόσμιας ναυτιλιακής γεωγραφίας
Η Antipollution Egypt υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Captain Nikos της VENERGY MARITIME, σε μια στιγμή που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Όμιλο V Group. Η παρθενική διέλευση του πλοίου από τη Διώρυγα του Σουέζ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ναυτιλιακό γεγονός, ήταν μια συμβολική και συναισθηματική συνάντηση δύο εταιρειών του Ομίλου σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της παγκόσμιας ναυτιλιακής γεωγραφίας.
Το Captain Nikos, χωρητικότητας 50.000 DWT και με IMO αριθμό 9828144, εισήλθε στη διώρυγα το πρωινό της 23ης Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας το ταξίδι του από τον πρώτο σταθμό στις 05:53 και ολοκληρώνοντας τη διέλευση στις 15:50. Το πλοίο τοποθετήθηκε στο νούμερο τρία της λίστας για το νότιο κομβόι της επόμενης ημέρας, επιβεβαιώνοντας τον προγραμματισμό και την ακρίβεια που χαρακτηρίζει το έργο της Διώρυγας του Σουέζ.
Η στιγμή αυτή ξεπερνά την τεχνική της διάσταση. Σηματοδοτεί τη σύμπλευση δύο εταιρειών του Ομίλου, της VENERGY MARITIME και της Antipollution Egypt, οι οποίες ενώθηκαν σε έναν κοινό τόπο με ιδιαίτερη βαρύτητα για το παγκόσμιο εμπόριο.
