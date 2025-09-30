Ιστορική διέλευση του Captain Nikos από τη Διώρυγα του Σουέζ

Η παρθενική διέλευση του πλοίου από τη Διώρυγα του Σουέζ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ναυτιλιακό γεγονός, ήταν μια συμβολική και συναισθηματική συνάντηση δύο εταιρειών του Ομίλου σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της παγκόσμιας ναυτιλιακής γεωγραφίας