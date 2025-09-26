Βαλεντίνα Ρέινο: Δεν φταίει η Airbnb για το στεγαστικό πρόβλημα
Βαλεντίνα Ρέινο: Δεν φταίει η Airbnb για το στεγαστικό πρόβλημα
Η υπεύθυνη Πολιτικής για την Airbnb στην Ελλάδα ζητά την εξαίρεση από τους περιορισμούς, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά των μικρών ιδιωτών με μία-δύο καταχωρήσεις οι οποίοι μισθώνουν περιστασιακά τα σπίτια τους σε τουρίστες
Την εξαίρεση από τους περιορισμούς, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, των μικρών ιδιωτών με μία-δύο καταχωρήσεις που μισθώνουν περιστασιακά τα σπίτια τους σε τουρίστες προτείνει η Airbnb, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται θα πρέπει να είναι απολύτως στοχευμένα, σε διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με συνεχή επανεξέταση των πραγματικών δεδομένων της αγοράς κάθε έτος.
Σε μια συγκυρία όπου το Στεγαστικό καίει και είναι σταθερά στο επίκεντρο, όπως φάνηκε άλλωστε και στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων παίρνει θέση και καταθέτει τις δικές της προτάσεις για το θέμα, όπως τις αποτυπώνει στη συνέντευξή της η Βαλεντίνα Ρέινο, υπεύθυνη Πολιτικής για την Airbnb στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι τα πραγματικά αίτια του Στεγαστικού όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές εστιάζουν σε τρία βασικά στοιχεία, την περιορισμένη προσφορά κατοικιών, την ανεπαρκή επένδυση σε προσιτή στέγαση και τον υψηλό αριθμό κενών ακινήτων. «Στην Αθήνα ένα στα τέσσερα σπίτια παραμένει κενό», δηλώνει χαρακτηριστικά, αντικρούοντας την κριτική ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτή που επιτείνει το πρόβλημα, αφού «τα ακίνητα αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνόλου των κατοικιών στην Ελλάδα και στο 1% των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Σε μια συγκυρία όπου το Στεγαστικό καίει και είναι σταθερά στο επίκεντρο, όπως φάνηκε άλλωστε και στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων παίρνει θέση και καταθέτει τις δικές της προτάσεις για το θέμα, όπως τις αποτυπώνει στη συνέντευξή της η Βαλεντίνα Ρέινο, υπεύθυνη Πολιτικής για την Airbnb στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι τα πραγματικά αίτια του Στεγαστικού όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές εστιάζουν σε τρία βασικά στοιχεία, την περιορισμένη προσφορά κατοικιών, την ανεπαρκή επένδυση σε προσιτή στέγαση και τον υψηλό αριθμό κενών ακινήτων. «Στην Αθήνα ένα στα τέσσερα σπίτια παραμένει κενό», δηλώνει χαρακτηριστικά, αντικρούοντας την κριτική ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτή που επιτείνει το πρόβλημα, αφού «τα ακίνητα αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνόλου των κατοικιών στην Ελλάδα και στο 1% των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα