Βαλεντίνα Ρέινο: Δεν φταίει η Airbnb για το στεγαστικό πρόβλημα

Η υπεύθυνη Πολιτικής για την Airbnb στην Ελλάδα ζητά την εξαίρεση από τους περιορισμούς, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά των μικρών ιδιωτών με μία-δύο καταχωρήσεις οι οποίοι μισθώνουν περιστασιακά τα σπίτια τους σε τουρίστες