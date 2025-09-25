ΤτΕ: Με μεγάλες ταχύτητες η πιστωτική επέκταση – Η αύξηση των δανείων συμπαρασύρει τις καταθέσεις

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.054 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι μείωσης κατά 1.151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,4% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.Αύξηση κατά 1.046 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.893 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,2% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.082 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.737 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Αύξηση κατά 1.008 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 742 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.