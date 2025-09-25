RE/MAX: Μέση αύξηση 4,3% στα ενοίκια πανελλαδικά το 2025 – Πώς κινούνται οι τιμές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

καταγράφει μέση αύξηση 4,3% στα ενοίκια πανελλαδικά το 2025. Πρωταθλητής της ανόδου αναδεικνύεται η Περιφέρεια, σε σχέση με το 2024, ενώ οι τιμές πανελλαδικά κυμαίνονται από τα 4 €/τ.μ. στην Επανομή έως 14 €/τ.μ. στο Κολωνάκι και την Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης.Στηνη μέση αύξηση ήταν 4,5%, ενώ στηπεριορίστηκε στο 3,1%.Από πλευράς τιμών,καταγράφονται στη Σαντορίνη (13 €/τ.μ.), στη Μύκονο, Πάρο και Νάξο (12 €/τ.μ.), στο Κολωνάκι (14 €/τ.μ.) και στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης (14 €/τ.μ.).συναντώνται στην Επανομή (4 €/τ.μ.), στη Νέα Μηχανιώνα (4,6 €/τ.μ.), στη Θάσο (4,7 €/τ.μ.) και στον Πύργο (4,8 €/τ.μ.).

Αναλυτικά η έκθεση της RE/MAX Ελλάς:

Αττική

Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025, σύμφωνα με την RE/MAX Ελλάς, τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το 2024. Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για-και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα– σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους. Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εκμισθώσεις κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κτηματομεσιτικού δικτύου της RE/MAX Ελλάς, με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων πανελλαδικά, στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.Αναλυτικότερα, στοντο μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο Δήμο η υψηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στο Κολωνάκι (κατά μέσο όρο 14 ευρώ ανά τ.μ.) όπου είναι και η μεγαλύτερη σε όλο το νομό Αττικής.Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίων εντοπίζονται, σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, στην Κυψέλη (7 ευρώ ανά τ.μ.), στα Πατήσια και στο Βύρωνα (7,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Καισαριανή (8,2 ευρώ ανά τ.μ.). Κατά μέσο όρο πάνω από 9 ευρώ ανά τ.μ. ενοικιάζονται κατοικίες σε Αμπελόκηπους (9,1 ευρώ ανά τ.μ.), Ζωγράφου (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Κουκάκι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Εξάρχεια (9,6 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Κόσμο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.), περιοχή Χίλτον (10 ευρώ ανά τ.μ.) και Λυκαβηττό (12 ευρώ ανά τ.μ.).Σταοι τιμές διατηρούνται υψηλές με μέσο όρο τα 10,7 ευρώ ανά τ.μ. και αύξηση 5,5% μέσα σε ένα έτος. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στην Αργυρούπολη (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καλλιθέα (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Σμύρνη (9,9 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Παλαιό Φάληρο (10 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ 11 ευρώ και πάνω καταγράφονται οι μέσες τιμές σε Ελληνικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), Άλιμο (11,3 ευρώ ανά τ.μ.), Βούλα, Βάρκιζα και Βάρη (12 ευρώ ανά τ.μ.).Στα, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ, με τις χαμηλότερες μέσες τιμές να εντοπίζονται στο Διόνυσο (8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Γαλάτσι (8,6 ευρώ ανά τ.μ.) στην Αγία Παρασκευή (8,8 ευρώ ανά τ.μ.), στην Εκάλη (9 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χολαργό (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χαλάνδρι (9,8 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Μαρούσι (10 ευρώ ανά τ.μ.). Πάνω από τη μέση τιμή των 10 ευρώ στα Βόρεια προάστια θα βρει κανείς κατοικία για ενοικίαση στου Παπάγου (10,3 ευρώ ανά τ.μ.), στα Βριλήσσια (10,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κηφισιά (10,7 ευρώ ανά τ.μ.), στο Νέο Ψυχικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη (12 ευρώ ανά τ.μ.).Σταοι τιμές κινούνται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικότερα, στην Αγία Βαρβάρα καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή (5,8 ευρώ ανά τ.μ.) και ακολουθούν: Χαϊδάρι (6,5 ευρώ ανά τ.μ.), Περιστέρι (6,6 ευρώ ανά τ.μ.), Αιγάλεω (6,7 ευρώ ανά τ.μ.), Νέα Ιωνία (7,9 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Ηράκλειο (8,6 ευρώ ανά τ.μ.).Στονκαι τις υπόλοιπες όμορες περιοχές, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε το 2025 κατά μέσο όρο στα 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται στο Κερατσίνι (5,3 ευρώ ανά τ.μ.), Κορυδαλλός (5,4 ευρώ ανά τ.μ.), Πέραμα (5,6 ευρώ ανά τ.μ.), Καμίνια (5,7 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ πάνω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μέτρο εντοπίζονται μέσες τιμές ενοικίασης σε Πειραϊκή (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Καστέλα και Πασαλιμάνι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Πειραιά (9,7 ευρώ ανά τ.μ.) και Νέο Φάληρο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.).Συνολικά, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στην Αττική διαμορφώθηκε στα 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.